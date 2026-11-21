Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều cách để làm nước sốt Thái tùy theo khẩu vị cũng như là cách chế biến món ăn của bạn. Trong đó nước sốt với phiên bản pha từ các loại gia vị tươi mang đến hương vị thanh nhẹ, thơm nồng, đặc biệt phù hợp với những món gỏi và hải sản.

Để làm được khoảng 250-300ml nước sốt, bạn cần chuẩn bị:

- 4 thìa canh nước mắm.

- 4 thìa canh nước cốt chanh tươi.

- 3 thìa canh đường thốt nốt hoặc đường vàng.

- 2 thìa canh nước lọc.

- 2 cây sả.

- 1 củ riềng nhỏ.

- 3 - 4 tép tỏi.

- 3 - 5 quả ớt xiêm.

- 3 lá chanh.

- Một ít rau mùi.

Để làm nước sốt Thái, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như chanh, sả tỏi, ớt, nước mắm... Ảnh minh họa

Những nguyên liệu như sả, riềng và lá chanh là thành phần tạo nên mùi thơm đặc trưng của nước sốt Thái. Chính vì vậy, khi chọn nguyên liệu bạn nên chọn chanh tươi, mọng nước, riềng non và sả không bị khô để có được bát nước sốt ngon nhất.

Các bước làm nước sốt Thái chua cay tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sả bóc bỏ lớp vỏ già bên ngoài, rửa sạch rồi thái lát mỏng. Riềng cạo vỏ, rửa sạch và thái thành từng miếng nhỏ. Tỏi bóc vỏ, ớt bỏ cuống, rau mùi rửa sạch và để ráo nước. Lá chanh bỏ phần gân cứng, thái thành những sợi thật nhỏ để dễ trộn vào sốt chấm.

Tiếp theo bạn cho sả, riềng, tỏi và ớt vào cối giã nhuyễn. Không nên xay quá mịn để hỗn hợp vẫn giữ được kết cấu, đồng thời giúp bạn cảm nhận được rõ hương thơm của các loại gia vị khi thưởng thức.

Bước 2: Pha hỗn hợp gia vị

Cho đường thốt nốt và nước lọc vào một bát rồi khuấy đều đến khi đường tan hoàn toàn. Tiếp tục thêm nước mắm và nước cốt chanh vào bát và khuấy đều. Đây là phần nền quyết định hương vị của nước sốt nên cần nếm thử để điều chỉnh lượng gia vị cho phù hợp.

Khi làm nước sốt, bạn nên cho gia vj vào lần lượt để nêm nếm, không nên cho cùng một lúc. Ảnh minh họa

Bước 3: Hoàn thiện nước sốt

Cho hỗn hợp sả, riềng, tỏi, ớt đã giã vào phần nước gia vị vừa pha. Tiếp đó, thêm lá chanh thái sợi và một ít rau mùi băm nhỏ. Khuấy đều tất cả nguyên liệu để các hương vị hòa quyện. Sau khi làm xong, bạn hãy để hỗn hợp nghỉ khoảng 10-15 phút trước khi sử dụng để vị của các nguyên liệu hòa quyện vào nước sốt.

Thành phẩm của một bát nước sốt Thái ngon sẽ có độ lỏng vừa phải, màu sắc tự nhiên, nổi bật với những lát ớt đỏ và sợi lá chanh xanh. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị chua và mặn trước, tiếp đến là vị cay nồng cùng vị ngọt dịu của đường thốt nốt.

Những lưu ý để nước sốt Thái ngon hơn

Để nước sốt đạt hương vị hài hòa, bạn không nên cho toàn bộ gia vị cùng lúc mà cần nếm và điều chỉnh theo từng bước. Nếu nước sốt quá chua, có thể cho thêm một ít đường; nếu quá ngọt, thêm nước cốt chanh hoặc nước mắm để cân bằng.

Nước sốt Thái chua cay có thể dùng để làm gỏi, chấm hải sản đều cực kỳ ngon. Ảnh minh họa

Nên sử dụng chanh tươi để giữ được hương thơm tự nhiên. Khi vắt chanh, tránh bóp quá mạnh phần vỏ vì tinh dầu tiết ra nhiều có thể khiến nước sốt xuất hiện vị đắng. Đối với những người không ăn được cay, có thể giảm lượng ớt xiêm và thay bằng ớt sừng để món ăn vẫn có màu sắc bắt mắt mà không quá cay nồng.

Nước sốt Thái ngon nhất khi sử dụng trong ngày. Nếu chưa dùng hết, bạn có thể cho vào chai hoặc hộp nhựa sạch, đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, nên sử dụng sớm để giữ hương vị tươi ngon của các loại gia vị.

Không chỉ dùng để trộn gỏi xoài xanh, gỏi đu đủ, gỏi miến, nước sốt Thái còn rất hợp khi ăn cùng tôm hấp, mực nướng, cá chiên hoặc thịt luộc. Vị chua cay đậm đà giúp cân bằng độ béo, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu và khiến món ăn trở nên ngon và hấp dẫn hơn.