Mách bạn bí kíp phối đồ màu đỏ - trắng nổi bật, không lo lỗi mốt

Đỏ và trắng là hai gam màu có cá tính đối lập nhưng dễ dàng bổ trợ cho nhau. Nếu sắc đỏ mang đến cảm giác nổi bật, giàu năng lượng, màu trắng lại tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát, giúp tổng thể trang phục cân bằng hơn.

Bí quyết để phối đồ với bộ đôi màu đỏ - trắng nằm ở cách lựa chọn món đồ chủ đạo và điều chỉnh tỷ lệ màu sắc theo phong cách mong muốn.

Chân váy ngắn cho vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào

Với những buổi dạo phố hay hẹn hò cuối tuần, sự kết hợp giữa áo kiểu trắng và chân váy ngắn đỏ là công thức dễ ứng dụng. Trong đó, chân váy chữ A màu đỏ đô là lựa chọn an toàn cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài nữ tính. Sắc đỏ trầm có độ dịu mắt hơn đỏ tươi, dễ phối cùng áo trắng và tạo cảm giác thanh lịch mà không làm mất đi nét nổi bật.

Nếu muốn diện mạo ngọt ngào, phá cách hơn, nàng có thể đảo ngược cách phối bằng một chiếc cardigan dệt kim đỏ ôm dáng cùng chân váy trắng xòe. Sự tương phản giữa phần thân trên gọn gàng và phần chân váy xòe bồng tạo hiệu ứng cân đối cho vóc dáng, đồng thời đem đến nét trẻ trung, điệu đà.

Một lựa chọn khác là áo sơ mi đỏ cổ sen kết hợp chân váy bí trắng. Phom dáng ngắn cùng chi tiết cổ áo điệu đà gợi nhắc tinh thần thời trang Y2K. Khi đi cùng giày Mary Jane đen và tất trắng, bộ trang phục càng thêm nổi bật nét tiểu thư, phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách hoài cổ pha lẫn hiện đại.

Cardigan dệt kim đỏ ôm dáng cùng chân váy trắng xòe

Đỏ - trắng trên phom dáng dài

Không chỉ dành cho những thiết kế ngắn trẻ trung, đỏ - trắng còn có thể tạo nên diện mạo mềm mại, nữ tính qua các món đồ dáng dài. Một chiếc áo cổ yếm trắng ngà kết hợp chân váy maxi đỏ là gợi ý dành cho những chuyến du lịch, buổi dạo chơi hay dịp cần vẻ ngoài duyên dáng.

Chất liệu cũng góp phần quyết định tinh thần của bộ trang phục. Khi chân váy satin đỏ có độ bóng nhẹ, ôm vừa vặn ở hông rồi xòe mềm ở phần dưới, tổng thể trở nên uyển chuyển và tôn dáng. Trong khi đó, sắc trắng ngà của áo giúp tiết chế độ rực rỡ, mang đến cảm giác tinh tế.

Với những cô nàng thích phong cách bay bổng, áo yếm đỏ nhiều tầng bằng chất liệu tơ mỏng, điểm họa tiết bươm bướm trắng, có thể phối cùng quần suông rộng màu trắng. Sự kết hợp giữa chất liệu nhẹ và phom quần phóng khoáng tạo nên chuyển động mềm mại, giúp outfit nổi bật mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Màu sắc đỏ - trắng còn có thể tạo nên diện mạo mềm mại, nữ tính qua các món đồ dáng dài

Biến tấu linh hoạt cho ngày công sở

Trong môi trường cần sự chỉn chu, cặp màu đỏ - trắng vẫn có thể phát huy hiệu quả nếu được đặt trên những phom dáng thanh lịch. Áo sơ mi, áo kiểu thắt nơ phối cùng chân váy dài là lựa chọn phù hợp cho những ngày làm việc hoặc sự kiện cần vẻ ngoài chuyên nghiệp nhưng vẫn nữ tính.

Một cách phối khác là đặt sắc đỏ ở phần thân trên, kết hợp chân váy chữ A trắng cạp cao. Cách phân bổ màu sắc này tạo điểm nhấn rõ ràng cho outfit, đồng thời giúp tổng thể trông gọn gàng. Nếu ưu tiên sự thoải mái, áo thun đỏ phối chân váy maxi trắng cũng là gợi ý đáng thử. Chi tiết viền cổ trắng trên áo có thể tạo sự kết nối với phần chân váy, giúp bộ đồ trông hài hòa hơn.

Vì đỏ và trắng vốn đã có độ tương phản mạnh, phụ kiện nên được lựa chọn có chừng mực. Túi xách mini trắng hoặc kính mát gọng kim loại là những điểm nhấn vừa đủ để hoàn thiện vẻ ngoài mà không khiến tổng thể trở nên rườm rà.

Trong môi trường cần sự chỉn chu, phối đồ màu đỏ - trắng vẫn có thể phát huy hiệu quả

Chọn tỷ lệ màu sắc để mặc đẹp hơn

Một trong những ưu điểm của phối đồ đỏ - trắng là khả năng thay đổi diện mạo chỉ bằng cách hoán đổi vị trí hai gam màu. Áo đỏ phối chân váy trắng mang đến vẻ ngoài nổi bật, trong khi áo trắng đi cùng chân váy đỏ tạo cảm giác dịu dàng và dễ ứng dụng hơn.

Bên cạnh màu sắc, nàng nên cân nhắc phom dáng theo vóc dáng và hoàn cảnh sử dụng. Các thiết kế ôm kết hợp với món đồ xòe rộng giúp tạo sự cân đối; chất liệu satin, lụa hoặc tơ mỏng phù hợp khi muốn tăng nét mềm mại, còn sơ mi và áo thun đem đến cảm giác năng động, gần gũi.

Không cần thêm quá nhiều màu sắc hay phụ kiện, đỏ - trắng vẫn đủ sức tạo nên những bộ trang phục có dấu ấn riêng. Chỉ cần điều chỉnh sắc độ, tỷ lệ màu và kiểu dáng phù hợp, phái đẹp có thể biến tấu cặp màu kinh điển này theo nhiều phong cách mà không lo vẻ ngoài trở nên đơn điệu.