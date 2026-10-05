Mách bạn 4 tư thế ngồi đúng tốt cho cơ thể

Tùy vào giới tính và độ tuổi, mỗi người có thể chọn tư thế ngồi phù hợp hơn với bản thân. (Ảnh: ITN)

Trước hết, chúng ta cần làm rõ một điểm, nguyên nhân gây cong vẹo cột sống rất phức tạp, không chỉ đơn thuần là do bắt chéo chân. Di truyền, phát triển, chấn thương, v.v... đều dẫn đến cong vẹo cột sống.

Bí quyết của "tư thế vàng": Ba góc 90 độ và một điểm tựa

Các bác sĩ đã đưa ra nguyên tắc "3 góc 90 độ và 1 điểm tựa", đây là tiêu chuẩn tham khảo cho tư thế ngồi hàng ngày của chúng ta:

- Đùi và eo tạo góc 90 độ.

- Đầu gối và đùi tạo góc 90 độ.

- Cẳng chân và mặt đất tạo góc 90 độ.

- Dùng gối tựa lưng để giữ đường cong tự nhiên của cột sống

Điều quan trọng của nguyên tắc này là giữ cột sống vuông góc với mặt đất, chứ không phải chân chụm hay mở. Nắm được nguyên tắc cơ bản này, chúng ta có thể điều chỉnh theo nhu cầu của từng người.

Bốn bước ngồi đúng

Dù bạn là ai, hay có thói quen ngồi như thế nào, bạn vẫn có thể tìm được tư thế ngồi tương đối đúng qua bốn bước sau:

- Ngồi sâu vào cuối ghế, xác định vị trí ụ ngồi.

- Đảm bảo đùi và eo, đầu gối và đùi, cẳng chân và mặt đất đều tạo góc 90°.

- Đặt chân vững: Chân đặt rộng bằng vai, cả bàn chân đặt phẳng trên mặt đất.

- Dùng gối tựa lưng để lấp khoảng trống giữa đốt sống thắt lưng và lưng ghế, giữ đường cong tự nhiên của cột sống.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, tùy vào giới tính và độ tuổi, mỗi người có thể chọn tư thế ngồi phù hợp hơn với bản thân.

Tư thế giảm áp xương chậu dành cho phụ nữ

Ngồi lâu dễ gây nghiêng xương chậu, nóng vùng kín... Phụ nữ có thể thử “tư thế giảm áp xương chậu”:

Chân dang rộng: Hơi rộng hơn vai, hai đầu gối hướng về phía trước hoặc hơi xoay ra ngoài, giữ xương chậu trong trạng thái thoải mái.

Dùng gối hỗ trợ: Đặt một chiếc gối sau lưng để duy trì đường cong tự nhiên của cột sống.

Nâng cấp trong những thời kỳ đặc biệt: Khi “đèn đỏ”, có thể đặt một chiếc ghế nhỏ dưới chân, để đầu gối hơi cao hơn hông, thúc đẩy tuần hoàn máu vùng chậu.

Ngồi vắt chân còn giúp hạ nhiệt độ và độ ẩm khu vực cục bộ, giảm sự phát triển của vi khuẩn và có thể giảm đau khi “đèn đỏ”.

Tư thế tam giác ổn định dành cho nam giới

Ngồi lâu dễ gây áp lực lên vùng đáy chậu, ảnh hưởng tuần hoàn máu. Nam giới có thể thử “tư thế tam giác ổn định”:

- Đứng vững bằng hai chân: Hai chân rộng bằng vai, cả bàn chân chạm sàn, tạo thành điểm tựa tam giác ổn định.

- Hông và gối cùng cao: Điều chỉnh chiều cao ghế, đảm bảo đùi song song với mặt đất, hông và gối cùng cao hoặc hông hơi cao hơn gối.

Tư thế này giúp giảm áp lực lên vùng kín, tránh những rủi ro khi bắt chéo chân.

Tư thế vững như núi Thái Sơn dành cho người cao tuổi

Người cao tuổi giảm sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng kém, dễ ngã khi ngồi không vững, do đó nên thử “tư thế vững như núi Thái Sơn”:

- Chân đứng rộng: Hai chân mở rộng hơn vai một chút, tăng diện tích tiếp xúc với mặt đất.

- Chiều cao ghế phù hợp: Chọn ghế có chiều cao vừa phải, khi ngồi hai chân chạm đất hoàn toàn.

- Ưu tiên “3 góc 90 độ”: Tuân thủ nguyên tắc cốt lõi và sử dụng gối tựa cứng.

Tư thế này không chỉ giúp ngồi vững, mà còn sẵn sàng đứng dậy, giảm nguy cơ té ngã.

Tư thế tự do phát triển dành cho trẻ em

Xương của thanh thiếu niên rất dễ điều chỉnh, ngồi sai tư thế dễ dẫn đến vẹo cột sống, do đó nhóm trẻ em nên áp dụng “tư thế tự do phát triển”:

- Ngồi linh hoạt: Không bắt buộc trẻ chụm chân lại, cho phép chúng để chân tự nhiên tách ra, bằng vai.

- Điều chỉnh bàn ghế: Điều chỉnh chiều cao bàn ghế, đảm bảo khi ngồi, khuỷu tay có thể đặt tự nhiên trên bàn.

- Cảm giác “chân chạm đất”: Nếu ghế quá cao, nhất định phải kê một bệ chân chắc chắn.

Một số cách ngồi thoải mái thực ra rất hại cơ thể

Ngồi vắt chéo chân: Xương chậu lệch, cột sống vẹo, hại đầu gối.

Ngồi xổm lơ lửng: Áp lực cột sống thắt lưng cực đại, cẩn thận thoát vị đĩa đệm.

Ngồi cúi người về trước: Cơ lưng căng như dây đàn, lâu ngày đau mỏi và co thắt.

Quá ưỡn ngực: Làm hỏng độ cong tự nhiên của lưng trên.

Dù tư thế ngồi có đúng hay không, việc ngồi lâu vẫn là một thách thức lớn đối với cơ thể. Do đó, mỗi khi ngồi được 1 giờ, hãy đứng dậy vận động 5-10 phút. Đi lại, giãn cơ, giúp cơ thể bạn thoát khỏi tư thế cố định lâu dài.

Tư thế ngồi khỏe mạnh không phải lúc nào cũng cố định, quan trọng là tìm được cách phù hợp với mình và luôn lắng nghe phản hồi từ cơ thể. Bắt đầu từ hôm nay, hãy điều chỉnh tư thế ngồi, để sức khỏe và sự thoải mái luôn bên bạn.

Theo familydoctor.com