Mách bà nội trợ bí quyết giúp lưỡi heo sạch và hết mùi hôi bằng những nguyên liệu sẵn có

Chọn mua lưỡi heo ngon

Để làm được những món ăn ngon từ lưỡi heo, trước khi sơ chế, điều đầu tiên bạn cần làm đó là chọn được lưỡi heo chất lượng. Khi mua lưỡi heo, bạn nên chọn những chiếc lưỡi heo có màu hồng tươi hoặc đỏ nhạt tự nhiên, bề mặt tương đối sạch, không xuất hiện các đốm đen, vết bầm tím hay dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vào lưỡi heo để kiểm tra độ đàn hồi.

Không nên chọn lưỡi có bề mặt nhớt, màu sắc loang lổ hoặc có mùi khó chịu bởi đây có thể là dấu hiệu cho thấy nguyên liệu không còn đảm bảo độ tươi ngon.

Chần sơ và cạo sạch lớp màng trắng bên ngoài

Khi sơ chế lưỡi heo, bước đầu tiên bạn cần làm đó là chần sơ qua và cạo sạch lớp màng trắng trên bề mặt lưỡi. Trước tiên, bạn cho lưỡi heo vào nồi nước sôi, chần khoảng 3 - 5 phút. Khi bề mặt lưỡi bắt đầu săn lại, bạn vớt ra và để nguội bớt cho dễ sơ chế.

Tiếp đó bạn hãy dùng dao nhỏ hoặc dụng cụ cạo để loại bỏ toàn bộ lớp màng trắng bên ngoài. Nên cạo khi lưỡi còn ấm vì lúc này lớp màng đã mềm và dễ bong hơn. Trong quá trình cạo, cần chú ý đến phần đầu lưỡi, hai bên mép và khu vực cuống lưỡi. Đây là những vị trí dễ còn sót lớp màng trắng và chất bẩn. Sau khi đã cạo sạch lớp màng, bạn hãy rửa lại lưỡi heo dưới vòi nước sạch để loại bỏ phần màng còn sót và những cặn bẩn bám trên bề mặt.

Để nấu được những món ăn ngon từ lưỡi heo, bạn cần phải chọn được nguyên liệu ngon và sơ chế đúng cách. Ảnh minh họa

Dùng chanh và muối để khử mùi

Chanh và muối là những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình và có thể dùng để khử mùi. Đối với mẹo khử mùi này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Cho lưỡi heo vào một chiếc chậu sạch.

Bước 2: Vắt nửa quả chanh, thêm một chút muối hạt rồi dùng tay chà xát nhẹ nhàng lên toàn bộ lưỡi heo trong khoảng vài phút.

Bước 3: Rửa lại 1 - 2 lần với nước sạch rồi để ráo.

Lưu ý, không nên chà xát quá mạnh hoặc ngâm lưỡi trong nước cốt chanh quá lâu vì có thể ảnh hưởng đến kết cấu tự nhiên và mùi vị của thịt.

Một số mẹo khác giúp khử mùi lưỡi heo

Bên cạnh chanh và muối, có thể sử dụng một số nguyên liệu khác để hỗ trợ khử mùi lưỡi heo. Tùy vào những gì sẵn có trong gian bếp, bạn có thể lựa chọn một trong những cách sau:

- Sử dụng gừng và hành: Gừng rửa sạch, thái thành lát mỏng, hành lá lấy phần đầu trắng. Cho cả hai vào nồi nước đun sôi, sau đó thả lưỡi heo vào chần khoảng 5 phút. Hương thơm của gừng và hành giúp át bớt mùi đặc trưng của nguyên liệu. Sau khi chần, bạn hãy vớt lưỡi ra và cạo sạch lớp màng trắng.

Một trong những cách để làm sạch và khử mùi lưỡi heo đó là dùng chanh, muối. Ảnh minh họa

- Sử dụng sả và muối: Đập dập 2 - 3 cây sả, cho vào nồi nước cùng một ít muối rồi đun sôi. Tiếp đó, cho lưỡi heo vào chần khoảng 5 phút rồi vớt ra và cạo sạch bề mặt. Mùi thơm đặc trưng của sả sẽ giúp nguyên liệu có mùi dễ chịu hơn sau khi sơ chế.

- Sử dụng giấm ăn: Sau khi chần và cạo sạch lớp màng trắng, bạn có thể ngâm lưỡi heo với giấm trắng để khử mùi. Giấm sẽ hỗ trợ làm sạch bề mặt và giảm mùi đặc trưng của thịt.

Những điều cần lưu ý để lưỡi heo sạch và trắng sau khi chế biến

Bên cạnh các bước sơ chế, để giúp lưỡi heo giữ được độ giòn, ngon và hạn chế mùi khó chịu khi nấu, bạn hãy lưu ý một số điều sau:

- Cần cạo kỹ lớp màng trắng bên ngoài vì nếu làm qua loa, lưỡi heo có thể sẽ không có màu sắc bắt mắt sau khi chế biến.

- Ở bước sơ chế ban đầu bạn không nên chần lưỡi heo quá lâu, thời gian chần lý tưởng là từ 3 - 5 phút vì nếu chần quá lâu thì phần thịt bên trong có thể bị chín quá mức.

- Sau khi làm sạch, nếu chưa chế biến ngay, cần bảo quản lưỡi heo trong hộp kín và để ở ngăn mát tủ lạnh chứ không nên để nguyên liệu sống ở nhiệt độ phòng quá lâu.