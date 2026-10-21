MacBook Pro OLED sắp xuất hiện, Apple chuẩn bị động thái mới vào tháng 11 tới

Apple Store dự kiến được làm mới vào ngày 6/11

Ngày 6/11/2026 đang được chú ý trong các dự đoán về kế hoạch bán lẻ của Apple. Hoạt động làm mới cửa hàng có thể bao gồm điều chỉnh cách bố trí không gian, cập nhật khu vực trưng bày và thay đổi cách giới thiệu sản phẩm.

Trong hoạt động bán lẻ của Apple, những đợt thay đổi cách trưng bày thường được quan tâm bởi chúng có thể diễn ra cùng thời điểm hãng đưa sản phẩm mới ra thị trường và sản phẩm hiện tại được các tín đồ Apple mong chờ chính là MacBook Pro phiên bản màn hình OLED. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào lịch làm mới cửa hàng để khẳng định một thiết bị cụ thể sẽ được mở bán trong ngày đó.

MacBook Pro OLED có gì đáng chờ đợi?

MacBook Pro thế hệ mới là một trong những sản phẩm được đồn đoán sẽ có những thay đổi đáng kể. Điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất là việc chuyển sang sử dụng màn hình OLED, công nghệ có khả năng tái tạo màu đen sâu, độ tương phản cao và mang lại trải nghiệm hình ảnh nổi bật.

Màn hình MacBook Pro hiện tại không phải OLED.

Bên cạnh màn hình, thiết bị còn được đồn đoán có thể hỗ trợ cảm ứng. Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý đối với dòng MacBook Pro, vốn chủ yếu sử dụng bàn phím và trackpad để điều khiển. Một số dự đoán cũng đề cập đến khả năng thay đổi thiết kế màn hình và bổ sung Dynamic Island, nhưng các chi tiết này vẫn cần được Apple xác nhận.

Ngoài MacBook Pro OLED, iPad mini sử dụng màn hình OLED cũng được nhắc đến trong những dự đoán về kế hoạch sản phẩm của hãng. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt và mở bán của từng thiết bị vẫn chưa thể khẳng định chỉ từ thông tin về đợt làm mới Apple Store.

Với người dùng đang có ý định mua MacBook Pro, việc chờ thêm thông tin chính thức có thể giúp đưa ra quyết định phù hợp hơn, nhất là khi thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có những thay đổi về công nghệ màn hình và cách tương tác. Dù vậy, hiện chưa thể khẳng định Apple sẽ mở bán MacBook Pro OLED vào ngày 6/11.