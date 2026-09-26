MacBook Pro màn hình cảm ứng và các thiết bị phần cứng đột phá Apple sắp ra mắt tháng 10

Sau khi giới thiệu loạt iPhone, Apple Watch và AirPods thế hệ mới trong sự kiện tháng 9 thường niên, hãng công nghệ Apple được đồn đoán sẽ tiếp tục tung ra đợt nâng cấp phần cứng quy mô lớn vào tháng 10. Điểm đặc biệt của đợt ra mắt lần này nằm ở việc làm mới các dòng thiết bị đã lâu chưa có đột phá, mở đầu bằng sự thay đổi kiến trúc tương tác trên dòng máy tính cá nhân cho đến trung tâm quản lý thiết bị gia đình.

MacBook Pro: Bước ngoặt với tấm nền OLED và thao tác cảm ứng

Tâm điểm chú ý thuộc về dòng máy tính xách tay MacBook Pro thế hệ kế tiếp. Trong nhiều năm qua, Apple luôn chủ động tạo ranh giới sử dụng rõ rệt giữa máy tính bảng iPad và máy tính xách tay Mac, kiên định từ chối đưa thao tác chạm vuốt lên màn hình lớn của máy tính.

Tuy nhiên, các nguồn tin kỹ thuật cho thấy hãng có thể sẽ trang bị trực tiếp màn hình cảm ứng trên phiên bản MacBook Pro mới. Đột phá này sẽ tái định hình phương thức tương tác giữa người dùng và hệ điều hành, kết hợp ưu điểm của bàn phím cơ học cùng khả năng thao tác trực quan.

Bên cạnh đó, máy tính xách tay chuyên nghiệp này dự kiến chuyển đổi sang sử dụng tấm nền OLED sắc nét thay thế các tấm nền hiện hành, tích hợp khu vực hiển thị Dynamic Island tương tự iPhone và bổ sung chip modem di động do chính hãng tự nghiên cứu sản xuất.

Cấu hình Apple TV 4K với chip xử lý A19 phục vụ trí tuệ nhân tạo

Thiết bị giải trí Apple TV 4K cũng đứng trước đợt nâng cấp đáng chú ý sau 4 năm kể từ thế hệ tiền nhiệm phát hành vào năm 2022. Theo nguồn tin rò rỉ, thiết bị giải trí tại gia tiếp theo nhiều khả năng sẽ trang bị chip xử lý A19 hoặc A19 Pro thế hệ mới nhất.

Việc tăng cường hiệu năng đồ họa và đơn vị xử lý thần kinh cho phép thiết bị đảm nhiệm các tác vụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence cùng trợ lý ảo Siri thông minh. Qua đó, sản phẩm không chỉ đóng vai trò đầu phát giải trí xem phim thông thường mà còn giữ vị trí máy chủ điều phối hệ sinh thái thiết bị gia dụng kết nối. Hiện mức giá của phiên bản tiền nhiệm đang ở mức 199 USD (tương đương khoảng 5,2 triệu đồng).

HomePad: Thiết bị điều khiển trung tâm cho không gian gia đình

Mảnh ghép công nghệ mới nhận được nhiều sự quan tâm là thiết bị có tên gọi dự kiến "HomePad". Đây là sản phẩm kết hợp giữa một loa thông minh cùng màn hình hiển thị chuyên dụng, lấp đầy khoảng trống điều khiển tiện ích gia đình mà hệ sinh thái Apple còn thiếu.

Theo dữ liệu phần cứng dự đoán, HomePad sở hữu màn hình cảm ứng sắc nét kèm camera, vận hành giao diện tùy biến cho hộ gia đình để tra cứu widget thời tiết, album ảnh, lịch công việc và trình phát nhạc trực quan. Sự xuất hiện đồng loạt của các thiết bị này trong tháng 10 cho thấy nỗ lực mở rộng toàn diện hệ sinh thái công nghệ từ máy tính cá nhân đến nhà thông minh của hãng công nghệ Mỹ.