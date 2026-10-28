MacBook Pro chip M6 ra mắt, giá gần 55 triệu đồng

Mới đây, Apple đã giới thiệu MacBook Pro 14 inch mới với chip M6, mang đến hiệu năng vượt trội hơn, năng lực AI trên thiết bị mạnh mẽ và khả năng kết nối nhanh hơn cho sinh viên, người dùng doanh nghiệp, nhà sáng tạo và nhiều người dùng khác.

Máy được trang bị màn hình Liquid Retina XDR, mang đến độ sáng đỉnh HDR lên đến 1600 nit và tỷ lệ tương phản 1.000.000:1, tái hiện ảnh và video HDR chân thực với sắc đen sâu, vùng sáng rực rỡ và màu sắc sống động.

Đối với người dùng làm việc trong môi trường có ánh sáng mạnh hoặc điều kiện ánh sáng phức tạp, tùy chọn màn hình nano-texture giúp giảm đáng kể hiện tượng phản chiếu và độ chói.

Màn hình Liquid Retina XDR rực rỡ sở hữu độ sáng đỉnh HDR lên đến 1600 nit và tỷ lệ tương phản 1.000.000:1

Vỏ máy được làm từ 100% nhôm tái chế, MacBook Pro cực kỳ bền bỉ và có thể sử dụng hàng ngày trong nhiều năm tới.

Đồng thời, phiên bản MacBook mới có camera 12MP Center Stage với chế độ Desk View giúp giữ người dùng luôn trong khung hình khi gọi video. Dãy ba micrô chất lượng chuẩn studio và hệ thống âm thanh sáu loa với chế độ âm thanh không gian mang đến trải nghiệm âm thanh sống động.

Bên cạnh đó, chip M6 mang đến cho MacBook Pro 14 inch hiệu năng mạnh mẽ cùng năng lực AI vượt trội. Cụ thể, CPU 12 lõi, nhiều hơn trước hai lõi, mang đến hiệu năng đơn luồng và đa luồng nhanh đáng kể, nhờ đó người dùng có thể xử lý nhanh chóng mọi tác vụ, từ đa nhiệm trên các ứng dụng đến biên dịch mã hoặc xử lý các luồng công việc sáng tạo phức tạp.

GPU cũng có thêm hai lõi, nâng tổng số lên 12 lõi, mang lại hiệu năng đồ họa nhanh hơn đến 30% so với M5. Mọi tác vụ, từ lập mô hình 3D cho đến chỉnh sửa ảnh và chơi game đều cực kỳ nhanh, nhờ được trang bị công cụ dò tia thế hệ thứ ba và Dynamic Caching để tối ưu bộ nhớ trên chip.

MacBook Pro 14 inch với M6 giúp nhà thiết kế dễ dàng dựng mô hình vật thể 3D, thiết kế hình ảnh trực quan cho sản phẩm và kết xuất hoạt ảnh.

MacBook Pro với M6 cũng mang lại hiệu năng nhanh hơn lên đến 25% so với M5 cho các luồng công việc AI trên thiết bị như xử lý câu lệnh mô hình ngôn ngữ lớn. Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi mang lại hiệu năng nhanh hơn đến 1,9 lần so với M5 và kết hợp với GPU tiên tiến để tăng tốc đáng kể luồng công việc AI như tạo hình ảnh, Super Resolution và nâng cao độ phân giải ảnh bằng AI.

Trong khi đó, Neural Engine hỗ trợ Apple Intelligence, cho phép thực hiện các tác vụ AI tiên tiến ngay trên thiết bị với hiệu quả năng lượng cao. MacBook Pro 14 inch với chip M6 xử lý tất cả các tác vụ này với hiệu năng trên mỗi watt hàng đầu trong ngành và sở hữu thời lượng pin lâu nhất từng có trên Mac lên đến 24 giờ.

Với bộ nhớ thống nhất 16GB tiêu chuẩn, cấu hình có thể lên đến 32GB và băng thông bộ nhớ cao hơn lên đến 170GB/giây, MacBook Pro giúp việc đa nhiệm và làm việc với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe cũng như những dự án lớn nhanh hơn nữa.

Ngoài bước nhảy vọt về hiệu năng, thời lượng pin tăng thêm đến 14 giờ đối với người dùng nâng cấp từ phiên bản sử dụng chip Intel và tăng thêm đến 4 giờ đối với người dùng nâng cấp từ phiên bản sử dụng chip M1, mang lại tổng thời gian sử dụng lên đến 24 giờ. Nhờ đó người dùng có thể làm được nhiều việc hơn chỉ với một lần sạc.

MacBook Pro với M6 hỗ trợ sạc nhanh, sạc lên đến 50% chỉ trong 30 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp nguồn USB-C tương thích công suất cao hơn như bộ tiếp hợp nguồn 96W.

Người dùng nâng cấp từ hệ thống trang bị chip Intel và M1 cũng sẽ có bộ nhớ thống nhất khởi điểm 16GB, bổ sung một cổng Thunderbolt và lựa chọn màu đen không gian với lớp anod hóa giúp giảm dấu vân tay.

Về khả năng kết nối, với Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, MacBook Pro 14 inch M6 mang đến hiệu năng không dây nhanh với độ trễ thấp, cùng với khả năng hỗ trợ lên đến hai màn hình ngoài.

Dãy cổng đa năng bao gồm HDMI, MagSafe 3, ba cổng Thunderbolt 4, một khe thẻ nhớ SDXC và một jack cắm tai nghe, giúp người dùng dễ dàng kết nối các thiết bị ngoại vi tốc độ cao, chuyển ảnh hoặc mở rộng không gian làm việc.

Hệ điều hành macOS 27 tích hợp nhiều tính năng Apple Intelligence hữu ích trên các ứng dụng hàng ngày và những cải tiến giúp máy trở nên nhanh nhạy và đáng tin cậy hơn.

Đặc biệt, Apple Intelligence giúp các ứng dụng trở nên thông minh hơn và hữu ích hơn. Trong Safari, Apple Intelligence hỗ trợ các công cụ mới tự động sắp xếp các tab của người dùng theo chủ đề, thông báo cho người dùng về những thay đổi trên trang web như khi sản phẩm có hàng trở lại hoặc giảm giá và đồng thời cho phép tạo tiện ích mở rộng tùy chỉnh dựa trên mô tả.

Người dùng cũng có thể dễ dàng tạo tác vụ tự động hóa trong phím tắt bằng cách mô tả hoặc sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh thông minh trong ứng dụng ảnh. Các cập nhật cho Liquid Glass mang lại trải nghiệm tập trung và dễ tiếp cận hơn.

Thanh trượt mới trong cài đặt cho phép người dùng tùy chỉnh Liquid Glass theo ý thích, từ siêu trong suốt đến pha màu hoàn toàn theo sở thích, đồng thời các biểu tượng ứng dụng trở nên sắc nét và đặc trưng hơn.

Thiết bị có giá khởi điểm từ 54.999.000 đồng, mở đặt trước từ ngày 28/10 và bán ra từ ngày 6/11.