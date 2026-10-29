MacBook Pro 2026: Logo phát sáng trở lại, giá cao nhất gần 400 triệu đồng

Tại sự kiện “Pro and Tell” diễn ra rạng sáng 29/10 (giờ Việt Nam), Apple công bố bản nâng cấp toàn diện cho dòng máy tính xách tay chuyên nghiệp MacBook Pro với 2 phiên bản kích thước 14 inch và 16 inch. Đáng chú ý nhất về mặt diện mạo bên ngoài là sự tái xuất của logo Apple phát sáng trên nắp máy - một trong những biểu tượng nhận diện đặc trưng từng bị hãng loại bỏ kể từ thế hệ MacBook 12 inch ra mắt năm 2015.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ mang tính hoài niệm, thế hệ máy mới tập trung nâng cấp trải nghiệm thị giác và phương thức tương tác người dùng thông qua công nghệ hiển thị cảm ứng hoàn toàn mới.

Thay đổi lớn nhất trên model đầu bảng nằm ở màn hình PROLED XDR ứng dụng công nghệ tấm nền OLED hai lớp (tandem OLED), hỗ trợ thao tác cảm ứng trực tiếp trên màn hình. Nhờ cảm biến cảm ứng được tích hợp sâu vào tấm nền hiển thị, thiết bị cho phản hồi nhanh và giảm độ trễ thao tác.

Mức giá thiết bị Apple liên tục “phá đỉnh” thị trường trong năm 2026.

Màn hình mới đạt độ sáng tối đa 2.000 nit cho cả nội dung SDR và HDR, tỷ lệ tương phản 10.000.000:1 cùng công nghệ ProMotion tự động điều chỉnh tần số quét trong dải từ 10Hz đến 120Hz. Hãng cũng cung cấp thêm tùy chọn mặt kính nano-texture giúp giảm hiện tượng chói lóa khi làm việc trong môi trường ánh sáng mạnh.

Apple cũng loại bỏ phần khuyết tai thỏ (notch) trên thế hệ máy trước để thay bằng cụm Dynamic Island (tương tự iPhone), đóng vai trò là không gian hiển thị thanh tìm kiếm Spotlight, tính năng Live Activities và trợ lý Siri AI. Để hạn chế tình trạng màn hình rung lắc khi người dùng thao tác chạm tay, bản lề máy được gia cố lại với độ ổn định cao hơn.

Nhờ viền màn hình được thu hẹp, diện tích hiển thị thực tế tăng lên 14,2 inch trên bản nhỏ và 16,3 inch ở bản lớn. Đồng thời, trọng lượng của phiên bản 16 inch giảm khoảng 2,13 kg xuống khoảng 1,81 kg.

Bên trong thân máy, MacBook Pro mới tiếp tục sử dụng nền tảng vi xử lý M5 Pro và M5 Max tương tự các phiên bản ra mắt hồi đầu năm, nhưng tối ưu hóa thông qua kiến trúc tản nhiệt mới nhằm duy trì hiệu năng cao liên tục. Cấu hình phần cứng hỗ trợ RAM tối đa lên tới 128 GB, trong khi dung lượng ổ cứng cao nhất đạt 16 TB.

Người dùng có thể đặt trước thiết bị ngay từ ngày 28/10, đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào 6/11. Mức giá khởi điểm của dòng máy cho phiên bản rẻ nhất là 79,9 triệu đồng tại Việt Nam, trong khi để sở hữu phiên bản cấu hình cao nhất, người dùng sẽ phải chi tới gần 398 triệu đồng.