Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt MacBook Neo 2 trong nửa đầu năm 2027. Theo những thông tin mới nhất, mẫu laptop giá rẻ này có thể xuất hiện sớm nhất vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027, chỉ khoảng một năm sau khi phiên bản đầu tiên được giới thiệu.

MacBook Neo thành công rực rỡ khiến Neo có thể được ra mắt sớm hơn dự kiến. Ảnh: Apple

MacBook Neo hiện là dòng máy tính xách tay có giá thấp nhất của Apple, nằm dưới MacBook Air trong danh mục sản phẩm của hãng. Sản phẩm nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, góp phần thúc đẩy doanh số máy Mac của công ty có trụ sở tại Cupertino, Mỹ.

Trong báo cáo kinh doanh gần đây, Apple ghi nhận doanh thu cả năm ở mức kỷ lục, trong khi mảng máy tính Mac cũng tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu đối với MacBook Neo và MacBook Pro.

Trước sức mua cao hơn dự kiến, Apple được cho là đã nâng mục tiêu sản xuất MacBook Neo. Những thông tin mới về phiên bản kế nhiệm hiện tiếp tục xuất hiện, hé lộ thời điểm trình làng cũng như các nâng cấp phần cứng mà hãng đang chuẩn bị.

MacBook Neo 2 có thể ra mắt cùng iPhone 18e vào tháng 2-3/2027

Trong bản tin Power On phát hành định kỳ hằng tuần, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Apple đang lên kế hoạch giới thiệu MacBook Neo thế hệ thứ hai trong chu kỳ phát hành iOS 27.4.

Theo lịch trình dự kiến, iOS 27.4 sẽ được phát hành trong khoảng tháng 2 đến tháng 3/2027. Điều này cho thấy MacBook Neo 2 nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện trong cùng giai đoạn, thay vì phải chờ đến sự kiện ra mắt sản phẩm lớn tiếp theo của Apple.

Đáng chú ý, mẫu laptop giá rẻ này được dự đoán sẽ trình làng cùng iPhone 18e và một mẫu iPad phổ thông thế hệ mới. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn và MacBook Air thế hệ tiếp theo cũng được kỳ vọng xuất hiện trong khoảng thời gian tương tự.

Như vậy, đầu năm 2027 có thể trở thành giai đoạn khá bận rộn đối với Apple khi hãng chuẩn bị làm mới nhiều dòng sản phẩm chủ lực, từ smartphone, máy tính xách tay cho đến máy tính bảng.

Ngoài những thiết bị kể trên, Apple được cho là còn lên kế hoạch giới thiệu iPhone Air 2, iPad Air mới sử dụng màn hình OLED và iPad Pro thế hệ tiếp theo trong nửa đầu năm 2027.

Tuy nhiên, tiến độ sản xuất của những thiết bị này được cho là chậm hơn đôi chút so với iPhone 18e và MacBook Neo 2. Vì vậy, chúng có thể được Apple bố trí trong một đợt ra mắt riêng, thay vì xuất hiện đồng loạt vào tháng 2-3/2027.

MacBook Neo 2 nâng cấp chip A19 Pro, RAM tăng lên 12GB

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên MacBook Neo thế hệ thứ hai được cho là nằm ở bộ xử lý. Theo Mark Gurman, thiết bị có tên mã J701 nhiều khả năng sẽ được trang bị chip A19 Pro, thay thế bộ xử lý A18 Pro trên phiên bản hiện tại.

MacBook Neo 2 dự kiến có thêm nhiều màu mới. Ảnh: Tom's Guide

Đây được xem là bước nâng cấp quan trọng đối với dòng MacBook giá rẻ của Apple. Việc chuyển sang chip A19 Pro không chỉ hứa hẹn cải thiện tốc độ xử lý mà còn có thể mang lại hiệu năng đồ họa tốt hơn, giúp thiết bị đáp ứng hiệu quả hơn những tác vụ đòi hỏi tài nguyên phần cứng.

Đáng chú ý, bộ xử lý mới cũng được cho là sẽ tạo điều kiện để Apple nâng dung lượng RAM của MacBook Neo từ 8GB lên 12GB.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những cải tiến có ý nghĩa thực tế nhất đối với người dùng. Dung lượng RAM lớn hơn giúp máy xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc mượt mà hơn, hạn chế tình trạng thiếu bộ nhớ khi mở nhiều tab trình duyệt hoặc làm việc với các phần mềm nặng.

Trong bối cảnh các ứng dụng ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên, mức RAM 12GB cũng có thể giúp MacBook Neo 2 duy trì khả năng đáp ứng tốt hơn trong những năm tới. Đây là yếu tố quan trọng để Apple tăng sức cạnh tranh cho mẫu laptop phổ thông, đặc biệt khi người dùng ngày càng quan tâm đến hiệu năng thực tế thay vì chỉ giá bán.

Bên cạnh nâng cấp cấu hình, Apple được cho là đang cân nhắc làm mới các tùy chọn màu sắc của MacBook Neo thường xuyên hơn trong những thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hãng có bổ sung màu mới ngay trên phiên bản thế hệ thứ hai hay không.

MacBook Neo tiếp tục là quân bài chiến lược ở phân khúc giá rẻ

MacBook Neo thế hệ đầu tiên được Apple giới thiệu vào tháng 3/2026, sử dụng chip A18 Pro, màn hình Liquid Retina kích thước 13 inch và có bốn tùy chọn màu sắc gồm Blush, Indigo, Silver và Citrus.

Với định vị thấp hơn MacBook Air, MacBook Neo hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc máy tính xách tay thuộc hệ sinh thái Apple nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho các dòng máy cao cấp.

Sự đón nhận tích cực của thị trường được cho là đã khiến Apple phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đồng thời thúc đẩy hãng sớm chuẩn bị phiên bản kế nhiệm.

Nếu được trang bị chip A19 Pro và RAM 12GB, MacBook Neo 2 sẽ có lợi thế đáng kể so với thế hệ đầu tiên, đặc biệt ở khả năng đa nhiệm và xử lý các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao hơn. Đây cũng có thể là cách Apple kéo dài sức hấp dẫn của dòng máy tính giá rẻ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường laptop.

Dù vậy, Apple hiện chưa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt cũng như cấu hình của MacBook Neo thế hệ thứ hai. Những thông tin về chip A19 Pro, RAM 12GB và lịch trình tháng 2-3/2027 vẫn dựa trên các nguồn tin rò rỉ.

(Theo NDTV, PhoneArena, 9to5mac)