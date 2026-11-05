MacBook bị đổ nước, đừng vội bật lại: Những sai lầm khiến máy hỏng nặng hơn

Một cốc nước vô tình đổ lên bàn phím, chút cà phê tràn xuống khe máy hay MacBook bị dính nước trong lúc di chuyển là những tình huống không hiếm gặp. Nhiều người thường có phản xạ lấy khăn lau khô rồi bật máy lên kiểm tra xem thiết bị còn hoạt động hay không. Tuy nhiên, đây có thể là một sai lầm khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Chất lỏng không chỉ gây ảnh hưởng ngay tại thời điểm tiếp xúc mà còn có thể để lại độ ẩm và cặn bẩn bên trong, dẫn đến hiện tượng ăn mòn các linh kiện điện tử theo thời gian.

MacBook vẫn hoạt động sau khi dính nước chưa chắc đã an toàn

Không phải mọi trường hợp MacBook tiếp xúc với chất lỏng đều dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng chất lỏng, vị trí tiếp xúc và loại chất lỏng.

Chẳng hạn, một vài giọt nước rơi trên phần vỏ nhôm bên ngoài thường ít đáng lo ngại hơn so với một cốc nước đổ trực tiếp lên bàn phím. Ngược lại, nếu chất lỏng len qua các khe phím, cổng kết nối hoặc khe thông gió, nguy cơ ảnh hưởng đến linh kiện bên trong sẽ cao hơn.

Đáng chú ý, nước có thể tiếp tục tồn tại ở những vị trí người dùng không nhìn thấy. Dù bề mặt máy đã khô, độ ẩm bên trong vẫn có thể gây ra hiện tượng ăn mòn, ảnh hưởng đến bàn phím, khả năng sạc, bo mạch chủ và các bộ phận khác.

Một số biểu hiện có thể xuất hiện sau sự cố gồm phím bấm không phản hồi, máy gặp lỗi khi sạc, màn hình hoạt động bất thường hoặc tự động tắt nguồn. Vì vậy, việc MacBook vẫn khởi động bình thường ngay sau khi bị đổ nước không đủ để khẳng định thiết bị không gặp vấn đề.

Loại chất lỏng cũng là yếu tố cần lưu ý. Nước lọc vẫn có thể để lại khoáng chất gây ảnh hưởng đến linh kiện. Trong khi đó, cà phê, trà, nước ngọt và nước trái cây có thể để lại cặn đường, axit hoặc các chất bám dính sau khi bay hơi. Đặc biệt, nước muối có khả năng làm tăng nguy cơ ăn mòn do lượng muối hòa tan.

5 việc cần làm ngay khi MacBook bị đổ nước

Theo AppleInsider, ưu tiên đầu tiên khi MacBook tiếp xúc với chất lỏng là ngắt nguồn điện, tắt thiết bị và hạn chế tối đa nguy cơ chất lỏng tiếp tục lan vào bên trong. Người dùng nên thực hiện các bước sau:

1. Tắt MacBook ngay lập tức: Nếu máy vẫn phản hồi, hãy sử dụng lệnh Shut Down trong menu Apple. Nếu thiết bị không phản hồi, có thể nhấn giữ nút nguồn cho đến khi máy tắt.

2. Ngắt kết nối nguồn điện và phụ kiện: Rút bộ sạc, ổ cứng ngoài, hub chuyển đổi và những phụ kiện đang kết nối với máy. Nếu khu vực ổ cắm hoặc thiết bị điện cũng bị ướt, không chạm vào các kết nối đó mà cần bảo đảm an toàn và nhờ người có chuyên môn xử lý.

3. Lau khô phần chất lỏng bên ngoài: Sử dụng khăn mềm, sạch, không có xơ vải để thấm nhẹ phần nước nhìn thấy được. Tránh chà xát mạnh hoặc đẩy chất lỏng về phía bàn phím, cổng kết nối và các khe thông gió.

4. Không bật máy hoặc cắm sạc trở lại: Ngay cả khi bề mặt đã khô, người dùng cũng không nên vội khởi động lại MacBook để kiểm tra. Nếu nghi ngờ chất lỏng đã lọt vào bên trong, cần giữ máy ở trạng thái tắt và đưa đến trung tâm sửa chữa có chuyên môn.

5. Kiểm tra những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng: Chú ý khu vực bàn phím, mép trackpad, các cổng USB-C và khe thông gió. Đây là những vị trí chất lỏng có thể len vào bên trong thiết bị.

AppleInsider cũng khuyến cáo người dùng không sử dụng máy sấy tóc, máy sưởi hoặc khí nén để làm khô MacBook. Việc đưa vật lạ như tăm bông, giấy ăn vào các cổng kết nối cũng không được khuyến khích.

Đặc biệt, phương pháp đặt thiết bị vào thùng gạo để hút ẩm không phải giải pháp phù hợp. Các hạt gạo nhỏ có thể lọt vào cổng kết nối và những khe hở trên máy, khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn.

Không có mốc 24 giờ đảm bảo MacBook đã an toàn

Một chi tiết đáng chú ý là người dùng không nên mặc định chỉ cần để MacBook khô trong 24 hoặc 48 giờ là có thể bật lại bình thường. Apple hiện có cơ chế cảnh báo phát hiện chất lỏng tại cổng USB-C trên một số mẫu MacBook Neo, MacBook Air và MacBook Pro tương thích, sử dụng macOS Sequoia trở lên.

Khi phát hiện chất lỏng tại cổng kết nối, cáp hoặc phụ kiện, thiết bị có thể hiển thị cảnh báo. Apple khuyến cáo người dùng ngắt kết nối, tắt máy và chờ ít nhất một ngày trước khi kiểm tra lại cổng USB-C. Nếu cảnh báo tiếp tục xuất hiện, cần tiếp tục để thiết bị khô trong môi trường thoáng khí thêm một ngày.

Tuy nhiên, đây là hướng dẫn dành riêng cho trường hợp phát hiện độ ẩm ở cổng USB-C, không phải quy tắc áp dụng cho mọi tình huống MacBook bị đổ nước. Nếu một lượng lớn chất lỏng đã tràn qua bàn phím hoặc lọt vào bên trong máy, việc chờ đủ 24 giờ không đồng nghĩa thiết bị đã an toàn để khởi động lại.

Trong trường hợp bị đổ cà phê, nước ngọt hoặc nước muối với lượng đáng kể, người dùng càng nên đưa thiết bị đi kiểm tra sớm. Bởi ngay cả khi nước đã bay hơi, những chất cặn còn sót lại vẫn có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến linh kiện.