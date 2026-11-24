Macaulay Culkin tái xuất trong phần phim mới của Home Alone đang thu hút sự quan tâm của khán giả quốc tế. Theo E! News ngày 21/11, hãng phim 20th Century Studios thuộc Disney đang phát triển dự án mới, trong đó nam diễn viên sẽ trở lại với nhân vật Kevin McCallister nhưng ở phiên bản trưởng thành.

Macaulay Culkin sẽ vào vai Kevin McCallister trong Home Alone 3.

Macaulay Culkin từng trở thành hiện tượng toàn cầu khi vào vai Kevin McCallister trong Home Alone (1990). Bộ phim kể về cậu bé 8 tuổi vô tình bị gia đình bỏ quên ở nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Tưởng rằng sẽ có những ngày tự do thoải mái, Kevin lại phải đối mặt với hai tên trộm đang tìm cách đột nhập. Bằng sự thông minh và hàng loạt chiếc bẫy tinh quái, cậu bé đã khiến những kẻ xấu phải nhận nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Thành công vang dội của phần đầu giúp Macaulay Culkin trở thành một trong những diễn viên nhí nổi tiếng nhất thế giới thời điểm đó. Năm 1992, anh tiếp tục đảm nhận vai Kevin trong phần hai mang tên Home Alone 2. Tác phẩm tiếp tục ghi dấu ấn với những màn đối đầu hài hước giữa cậu bé và bộ đôi trộm cắp quen thuộc.

Sau hai phần phim có sự góp mặt của Macaulay Culkin, thương hiệu Home Alone tiếp tục được phát triển qua 4 tác phẩm khác gồm Home Alone 3 (1997), Home Alone 4 (2002), Home Alone: The Holiday Heist (2012) và Home Sweet Home Alone (2021). Tuy nhiên, nam diễn viên không tham gia những phần tiếp theo này.

Hình ảnh Macaulay Culkin ở tuổi 46.

Điều thú vị là ý tưởng về Kevin khi trưởng thành từng được Macaulay Culkin hé lộ tại buổi chiếu kỷ niệm 35 năm bộ phim đầu tiên vào năm 2025. Khi đó, anh hình dung nhân vật có thể đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, trở thành một người cha đơn thân sau khi vợ qua đời và phải một mình nuôi con.

Trong câu chuyện mà nam diễn viên đề xuất, Kevin trưởng thành là người quá bận rộn với công việc, khiến mối quan hệ giữa anh và con trai ngày càng xa cách. Tình huống trớ trêu có thể xảy ra khi Kevin vô tình bỏ quên con ở nhà, giống như những gì từng xảy đến với anh thời thơ ấu. Sau đó, người đàn ông phải gọi điện cho mẹ để thừa nhận rằng giờ đây anh đã hiểu cảm giác của bà năm xưa.

Một hướng phát triển khác còn hài hước hơn: Kevin cố tình để con ở nhà một mình vì tin rằng những trải nghiệm ngày bé đã góp phần tạo nên con người anh hiện tại. Tuy nhiên, cậu con trai lại quyết định khóa cửa, dựng những chiếc bẫy để ngăn cha trở vào nhà. Kevin lúc này phải đối mặt với chính những trò tinh quái mà mình từng sử dụng để chống lại kẻ trộm.

Theo chia sẻ của Macaulay Culkin, câu chuyện không chỉ xoay quanh những màn đối đầu hài hước mà còn có thể khai thác hành trình một người cha tìm cách hàn gắn tình cảm với con. Việc trở lại ngôi nhà quen thuộc cũng mang ý nghĩa biểu tượng cho nỗ lực tìm lại vị trí trong trái tim con trẻ.

Hình ảnh Kevin McCallister trong Home Alone 2.

Nếu ý tưởng này được đưa lên màn ảnh, phần phim mới hứa hẹn mang đến một góc nhìn khác về Kevin McCallister: từ cậu bé phải tự xoay xở trong những ngày Giáng sinh năm nào trở thành người trưởng thành đối diện với những thử thách của chính mình trong vai trò làm cha. Đây cũng là yếu tố khiến màn tái xuất của Macaulay Culkin được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều cảm xúc cho những khán giả từng lớn lên cùng thương hiệu phim kinh điển này.