Mạc Văn Khoa tất bật đi bưng bê phục vụ

Mới đây, Mạc Văn Khoa thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh về lịch trình làm việc bận rộn trên trang cá nhân. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn trực tiếp tham gia bưng bê, phục vụ khách tại quán ăn gia đình.

Cụ thể, Mạc Văn Khoa hài hước tiết lộ lịch trình một tuần của mình với ba công việc chính: diễn sân khấu, quay phim và phục vụ bún đậu, bún cá sữa. Nam diễn viên viết: "Một tuần 3 công việc: Diễn sân khấu - Quay phim - Bưng bê phục vụ bún đậu, bún cá sữa". Anh cũng cho biết bản thân luôn cố gắng hết mình dù đảm nhận nhiều công việc cùng lúc.

Mạc Văn Khoa trực tiếp tham gia bưng bê, phục vụ khách tại quán ăn gia đình.

Đáng chú ý, Mạc Văn Khoa còn khiến người hâm mộ bật cười khi nhắc đến bà xã Thảo Vy. Nam diễn viên chia sẻ: "Lâu lâu vác cần đi câu Vy Pumpe vẫn liếc nhẹ". Câu nói đùa cho thấy anh vẫn muốn dành thời gian cho sở thích cá nhân giữa lịch trình bận rộn, nhưng đôi khi phải dè chừng ánh mắt của vợ.

Đi kèm bài đăng, Mạc Văn Khoa chia sẻ những hình ảnh ghi lại nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Khi xuất hiện với micro để chuẩn bị cho công việc nghệ thuật, lúc lại có mặt trên sân khấu, phim trường. Đặc biệt, hình ảnh nam diễn viên tất bật tại quán ăn, trực tiếp bưng bê và phục vụ khách hàng khiến nhiều người thích thú.

Mạc Văn Khoa trong công việc nghệ thuật.

Thực tế, việc Mạc Văn Khoa tự tay phụ giúp kinh doanh không phải điều quá xa lạ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh và bà xã Thảo Vy còn phát triển công việc kinh doanh ẩm thực. Nam diễn viên không ngần ngại xuất hiện trong những công việc đời thường, từ hỗ trợ phục vụ đến quảng bá các món ăn tại quán.

Trước khi có được cuộc sống và sự nghiệp như hiện tại, Mạc Văn Khoa từng trải qua hành trình hoạt động nghệ thuật không ít khó khăn. Anh được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình truyền hình năm 2015 và giành giải Á quân. Lối diễn hài duyên dáng, biểu cảm đặc trưng cùng chất giọng riêng giúp nam nghệ sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn.

Sau bước ngoặt này, Mạc Văn Khoa liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình, gameshow và dự án điện ảnh. Anh từng góp mặt trong Cua Lại Vợ Bầu, 30 Chưa Phải Tết, Lật Mặt: Nhà Có Khách và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Đặc biệt, vai diễn trong Lật Mặt: Nhà Có Khách giúp nam diễn viên ghi thêm dấu ấn với khán giả yêu thích dòng phim hài, kinh dị.

Năm 2023, Mạc Văn Khoa đảm nhận vai chính trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Tác phẩm khai thác những tình huống lừa đảo với màu sắc hài hước, tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.

Ở thời điểm hiện tại, Mạc Văn Khoa vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật song song với kinh doanh. Hình ảnh nam diễn viên vừa chạy show, vừa quay phim, vừa trực tiếp bưng bê phục vụ tại quán ăn tiếp tục mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu.