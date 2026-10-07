Mạc Văn Khoa lên tiếng khi Hứa Minh Đạt 'bóc phốt' Lâm Vỹ Dạ

Mới đây, Hứa Minh Đạt thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh Lâm Vỹ Dạ trong tạo hình cổ trang kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Hổng để ý thì nói tui vô tâm… để ý thì nói mình nói chuyện vô duyên… thì nay tui nói thẳng luôn… người yêu tui không mập mờ nữa… mà giờ mập thiệt! Ka ka ka”.

Câu nói chơi chữ của nam diễn viên nhanh chóng khiến bài đăng trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ khán giả, một số đồng nghiệp của Hứa Minh Đạt cũng nhập cuộc trêu chọc. Trong đó, Mạc Văn Khoa để lại bình luận: “Đường đi của stt này quá lắt léo khó lường anh à”, kèm biểu tượng cười.

Bài đăng của Hứa Minh Đạt trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Màn tương tác ngắn gọn của Mạc Văn Khoa khiến nhiều người bật cười bởi dường như chính anh cũng phải “bó tay” trước cách Hứa Minh Đạt dẫn dắt câu chuyện. Từ việc than bị vợ nói là vô tâm, nam diễn viên bất ngờ chuyển hướng sang màn chơi chữ về ngoại hình của Lâm Vỹ Dạ. Chính cú “bẻ lái” này khiến bài đăng nhận về nhiều bình luận hài hước.

Trước đó, nhiều khán giả cũng trêu Hứa Minh Đạt có thể phải ra sofa nằm hay tới công chuyện với bà xã sau màn công khai chọc vợ. Một số người còn gọi đây là màn “phốt yêu” bởi nội dung chủ yếu mang màu sắc trêu ghẹo, tạo tiếng cười thay vì những tranh luận căng thẳng.

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ là một trong những cặp vợ chồng quen thuộc của showbiz Việt. Cả hai quen nhau từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật, sau đó kết hôn vào năm 2010 và có hai con trai. Trong nhiều năm bên nhau, cặp đôi không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn nhiều lần cùng xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sân khấu và dự án phim ảnh.

Mạc Văn Khoa có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết với vợ chồng Lâm Vỹ Dạ. Ảnh: FBNV

Mạc Văn Khoa cũng là gương mặt có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong lĩnh vực hài, trong đó có vợ chồng Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ. Cả ba từng có nhiều dịp làm việc chung trong các chương trình giải trí và hoạt động nghệ thuật. Mạc Văn Khoa cũng thường xuyên tương tác với đồng nghiệp trên mạng xã hội bằng những bình luận hài hước, đúng với phong cách vốn có.

Vì vậy, bình luận của Mạc Văn Khoa lần này nhanh chóng nhận được sự chú ý. Thay vì đứng ngoài câu chuyện, nam diễn viên chọn cách “bắt sóng” màn trêu vợ của đàn anh bằng một câu nhận xét đầy ẩn ý.

Từ một bài đăng nhằm chọc ghẹo bà xã, Hứa Minh Đạt vô tình kéo thêm cả đồng nghiệp lẫn khán giả vào cuộc. Với sự xuất hiện của Mạc Văn Khoa, màn “phốt yêu” Lâm Vỹ Dạ càng trở nên náo nhiệt và hài hước hơn.