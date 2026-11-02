Mạc Văn Khoa đã dũng cảm đưa ra quyết định gây tiếc nuối sau 10 năm

Năm 2026 đánh dấu một khoảng lặng đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Mạc Văn Khoa. Nếu từ năm 2016 đến năm 2025, gần như năm nào nam diễn viên cũng góp mặt trong ít nhất một dự án phim chiếu rạp, thì hiện tại, anh không còn duy trì tần suất xuất hiện dày đặc như trước. Sau nhiều năm liên tục nhận lời đóng phim, Mạc Văn Khoa dường như đang muốn tạm biệt nhịp độ làm nghề quen thuộc để dành thời gian cho những lựa chọn khác.

Bắt đầu tham gia điện ảnh từ năm 2016 với Taxi, em tên gì?, Vợ ơi... em ở đâu? và Phim trường ma, Mạc Văn Khoa từng bước tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dạng nhân vật. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục xuất hiện trong 49 ngày 2, Linh duyên, Lộ mặt và Quý cô thừa kế. Dù phần lớn đảm nhận những vai phụ, nam diễn viên vẫn tạo được dấu ấn nhờ gương mặt đặc trưng, giọng nói cùng lối diễn hài tự nhiên.

Mạc Văn Khoa có 10 năm liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2019 khi Mạc Văn Khoa góp mặt trong Cua lại vợ bầu và Lật mặt 4: Nhà có khách. Đây đều là những tác phẩm đạt doanh thu cao, góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sau đó, anh tiếp tục tham gia 30 chưa phải Tết (2020), Lật mặt 5: 48H (2021), 1990 (2022), Siêu lừa gặp siêu lầy và Kẻ ẩn danh (2023), trước khi xuất hiện trong Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma, Kính vạn hoa: Bắt đền con ma (2024).

Đáng chú ý, Siêu lừa gặp siêu lầy đánh dấu bước tiến khi Mạc Văn Khoa được đảm nhận vai chính, thay vì chỉ xuất hiện ở tuyến nhân vật phụ. Đến năm 2025, anh tiếp tục thử sức với một màu sắc hoàn toàn khác trong Út Lan: Oán linh giữ của. Vai ông Danh mang hình tượng phản diện, có tâm lý phức tạp, tạo nên sự đối lập với những nhân vật hài hước vốn đã trở thành thương hiệu của nam diễn viên. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả được nhìn thấy Mạc Văn Khoa ở hình ảnh ít gây cười hơn.

Sau gần 10 năm hoạt động, việc nam diễn viên chủ động giảm tần suất đóng phim không đồng nghĩa với chuyện anh muốn khép lại sự nghiệp điện ảnh. Trong một chia sẻ vào tháng 8/2026, Mạc Văn Khoa cho biết bản thân đã hoạt động nghệ thuật khoảng 11 năm và từng xuất hiện khá dày đặc. Vì vậy, anh muốn chắt lọc dự án, ưu tiên những vai diễn có màu sắc mới thay vì liên tục lặp lại hình ảnh quen thuộc. Nam diễn viên cũng khẳng định việc hạn chế đóng phim trong 1-2 năm không có nghĩa là dừng lại, đồng thời tiết lộ vẫn ấp ủ thực hiện một bộ phim điện ảnh riêng.

am diễn viên từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách.

Bên cạnh nghệ thuật, cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh cũng chiếm nhiều sự quan tâm của Mạc Văn Khoa. Sau khi kết hôn với Thảo Vy năm 2022, nam diễn viên có thêm một tổ ấm nhỏ bên con gái. Bà xã cũng là người đồng hành cùng anh từ những ngày sự nghiệp còn nhiều khó khăn đến khi hoạt động kinh doanh dần ổn định. Việc dành thời gian chăm sóc gia đình, phát triển công việc riêng có thể xem là một trong những lý do khiến anh cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định nghề nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Mạc Văn Khoa không phải diễn viên sở hữu ngoại hình điển trai hay xuất phát điểm thuận lợi, nhưng anh đã tìm được chỗ đứng bằng nét diễn riêng. Sau 10 năm liên tục góp mặt trên màn ảnh rộng, điều đáng chờ đợi ở nam diễn viên không còn đơn thuần là số lượng phim tham gia, mà là khả năng làm mới bản thân. Có lẽ, lời chia tay mà Mạc Văn Khoa đang lựa chọn không dành cho điện ảnh, mà là cách anh khép lại một giai đoạn làm nghề để chuẩn bị cho hành trình khác biệt hơn.