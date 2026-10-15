Mạc Văn Khoa chán chuyện nghe tiếng vợ mỗi ngày, phản ứng của bà xã gây chú ý

Mới đây, diễn viên Mạc Văn Khoa chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh nghe tiếng ngỗng giữa nhịp sống nhộn nhịp của TP.HCM. Kèm theo video, nam diễn viên viết dòng trạng thái hài hước: “Ở nhà nghe tiếng vợ nhiều lâu lâu ra ngoài nghe tiếng ngỗng”.

Trong video, Mạc Văn Khoa chia sẻ: “Giữa Sài Gòn thành phố nhộn nhịp hối hả, lâu lâu ra nghe tiếng ngỗng kêu nó yên bình hẳn. Mặc dù hơi nhức tai nhưng mà nhiều khi muốn nghe tiếng ngỗng kêu cũng không có được nghe đâu các bác. Những căn chung cư trên cao thì làm sao nghe được tiếng ngỗng”.

Mạc Văn Khoa nói nghe tiếng ngỗng sẽ tạo cảm giác yên bình. Ảnh: FBNV

Lời chia sẻ có phần dí dỏm của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, câu nói về việc ở nhà nghe tiếng vợ, lâu lâu ra ngoài nghe tiếng ngỗng khiến nhiều người bật cười, đồng thời trở thành chủ đề để bà xã anh vào trêu chọc.

Cụ thể, dưới bài đăng, Vy Pumpe hài hước hỏi chồng: “Ý a nói nghe tiếng e chán ra nghe tiếng ngỗng đổi vị à ??”. Trước màn chất vấn của vợ, Mạc Văn Khoa không những không phủ nhận mà còn vui vẻ đáp lại: “Có vẻ vậy đấy”, kèm biểu tượng mặt cười.

Màn đối đáp ngắn gọn của hai vợ chồng tạo nên không khí vui vẻ. Thay vì phản ứng căng thẳng trước câu nói có phần trêu đùa của chồng, Vy Pumpe cũng nhập cuộc bằng cách hài hước chất vấn, còn Mạc Văn Khoa thoải mái hưởng ứng. Qua đó, cả hai mang đến một khoảnh khắc tương tác gần gũi, khiến người theo dõi thích thú.

Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe có chuyện tình kéo dài nhiều năm trước khi chính thức về chung một nhà. Cả hai từng trải qua quãng thời gian yêu nhau khi nam diễn viên chưa có nhiều danh tiếng và sự nghiệp vẫn đang trên hành trình phát triển. Vy Pumpe đã đồng hành cùng bạn trai qua những giai đoạn khó khăn, trở thành người gắn bó với anh trước khi tên tuổi Mạc Văn Khoa được đông đảo khán giả biết đến.

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2022, chính thức bước sang một chặng đường mới trong chuyện tình cảm. Hôn nhân của cả hai nhận được sự quan tâm bởi sự giản dị, gần gũi và cách họ thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng. Thay vì xây dựng hình ảnh gia đình hoàn hảo, Mạc Văn Khoa và bà xã thường chia sẻ những câu chuyện đời thường, từ những khoảnh khắc chăm sóc con gái đến các màn trêu chọc nhau khiến người xem bật cười.

Mạc Văn Khoa hạnh phúc bên vợ. Ảnh: FBNV

Trong cuộc sống gia đình, Mạc Văn Khoa nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho vợ thông qua những hành động và lời nói hài hước. Trong khi đó, Vy Pumpe cũng không ngần ngại tương tác với chồng trên mạng xã hội, sẵn sàng đáp lại những câu nói đùa bằng phong cách dí dỏm. Sự tung hứng tự nhiên giữa hai người tạo nên nét riêng trong cách họ chia sẻ cuộc sống hôn nhân với khán giả.

Bên cạnh chuyện tình cảm, cặp đôi còn có thêm niềm vui khi gia đình đón con gái đầu lòng. Từ khi trở thành cha mẹ, những khoảnh khắc xoay quanh cuộc sống gia đình của nam diễn viên càng nhận được sự chú ý. Mạc Văn Khoa cũng thường chia sẻ hình ảnh đời thường bên vợ con, cho thấy một khía cạnh khác bên cạnh hình ảnh diễn viên hài quen thuộc.

Bởi vậy, màn đối đáp xoay quanh chuyện nghe tiếng ngỗng lần này không chỉ mang đến tiếng cười mà còn cho thấy cách vợ chồng Mạc Văn Khoa duy trì sự vui vẻ trong tương tác thường ngày. Khi Vy Pumpe hỏi chồng có phải chán nghe tiếng mình nên ra ngoài nghe tiếng ngỗng để đổi vị hay không, nam diễn viên lập tức đáp lại bằng câu nói đùa. Sự thoải mái của cả hai khiến câu chuyện đời thường trở thành khoảnh khắc được khán giả chú ý, đồng thời tiếp tục cho thấy nét hài hước trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.