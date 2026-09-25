Mắc ung thư xương, cậu bé 11 tuổi hỏi mẹ: 'Liệu con có chết không?'

Chị Phạm Thị Thơm (mẹ của Bảo), cho biết, đầu tháng 4/2026, Bảo bắt đầu đau ở đùi, sau đó đi tập tễnh. Ban đầu, chị Thơm nghĩ con có thể bị va đập khi chơi đùa. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm nên chị đưa con đến Bệnh viện Nhi tỉnh Phú Thọ thăm khám.

Mắc bệnh hiểm nghèo, Bảo đã trải qua 10 đợt truyền hóa chất

Tại đây, các bác sĩ phát hiện chân phải của Bảo có tổn thương bất thường và khuyên gia đình đưa em đến bệnh viện tuyến trên kiểm tra.

Ngay sau đó, chị Thơm đưa con đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy trong chân Bảo có một khối u bất thường. Các bác sĩ chỉ định sinh thiết để xác định tính chất khối u. Kết quả sinh thiết cho thấy Bảo mắc TD Sarcoma xương (một loại u xương ác tính). Ngày 17/4/2026, Bảo được chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) điều trị.

Đến nay, Bảo đã trải qua 10 đợt truyền hóa chất, mỗi đợt kéo dài khoảng một tuần.

Với mong muốn giữ lại chân cho con, chị Thơm mòn mỏi chờ ngày Bảo đủ điều kiện phẫu thuật ghép xương. Ngày 30/7/2026, Bảo được phẫu thuật ghép xương.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), Bảo được xác định mắc ung thư xương, điều trị tại bệnh viện sau khi chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai. Sau ca phẫu thuật, Bảo vẫn phải tiếp tục điều trị. Hiện bệnh nhân vẫn đang tiếp tục truyền hóa chất, quá trình điều trị còn dài.

Theo chị Thơm, từ ngày con trai mắc bệnh, gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi. Gia đình cũng đã thế chấp căn nhà duy nhất để vay 400 triệu đồng lo chi phí cho con.

Đến nay, gia đình chị đã phải chi khoảng 600 triệu đồng cho toàn bộ quá trình điều trị của Bảo, bao gồm 10 đợt truyền hóa chất và ca phẫu thuật ghép xương. Riêng ca phẫu thuật ngày 30/7 có chi phí khoảng 447 triệu đồng.

Nguồn lực của gia đình ngày càng cạn kiệt trong khi Bảo vẫn còn phải tiếp tục điều trị.

Chi phí điều trị cho Bảo tốn kém, riêng chi phí ca phẫu thuật ghép xương khoảng 447 triệu đồng

Vợ chồng chị Thơm đều làm lao động tự do, các con còn nhỏ. Bảo là con trai lớn, dưới Bảo còn 2 em nhỏ đang học lớp 4 và mẫu giáo. Trước khi Bảo mắc bệnh, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào công việc làm thuê. Từ ngày con vào viện điều trị, chị Thơm phải nghỉ việc để chăm sóc, khiến gia đình mất đi một nguồn thu nhập.

Chị Thơm kể, trong những ngày điều trị, Bảo nhiều lần hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con mắc bệnh này liệu có chết không ạ?”.

Nghe con hỏi, chị Thơm cố gắng giữ bình tĩnh để động viên con: “Con cứ yên tâm, bố mẹ sẽ chữa khỏi cho con. Bệnh của con cần nhiều thời gian, quá trình chữa bệnh có nhiều vất vả nên con phải cố gắng vì bố mẹ nhé”.

Có lần về nhà, Bảo nói với anh họ: “Em biết bệnh ung thư không khỏi được đâu”. Câu nói của Bảo khiến người thân không khỏi lo lắng khi nhận thấy cậu bé đã ý thức được phần nào về căn bệnh mình đang điều trị.

Bà Nguyễn Thị Mai Liên, Trưởng thôn Phấn Kiến (xã Sơn Đông), cho biết gia đình chị Phạm Thị Thơm có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Theo bà Liên, cháu Bảo là con trai chị Thơm mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện rất tốn kém, trong khi vợ chồng chị Thơm đều làm lao động tự do nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Ca phẫu thuật ghép xương ngày 30/7 đã giúp Bảo tiếp tục hành trình điều trị với hy vọng giữ lại chân. Tuy nhiên, phía trước cậu bé vẫn còn nhiều đợt hóa trị và những lần tái khám, đồng nghĩa với những khoản chi phí mà gia đình đang rất khó xoay xở. Lúc này, Bảo rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp em Trần Gia Bảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.258 (em Trần Gia Bảo)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Thơm (mẹ của Gia Bảo) theo địa chỉ: Thôn Phấn Kiến, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0869055150.

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