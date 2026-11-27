Thông tin YouTuber Hậu Hoàng mắc bệnh máu trắng khiến nhiều người bất ngờ. Nữ YouTuber cho biết từng suy sụp, mất khát khao sống sau khi nhận chẩn đoán ung thư. Vậy ung thư máu là bệnh gì, dấu hiệu nhận biết ra sao và người trẻ mắc bệnh có cơ hội điều trị như thế nào?

YouTuber Hậu Hoàng (tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin mắc ung thư máu. Những hình ảnh cô xuất hiện tại bệnh viện với nhiều vết bầm tím trên tay, chân cũng khiến nhiều người quan tâm đến các biểu hiện bất thường có thể liên quan đến căn bệnh này.

Youtuber Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh quá trình điều trị bệnh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Gia đình Việt Nam, BS.CKI Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông đã có những chia sẻ chuyên môn về dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và những tiến bộ trong điều trị ung thư máu.

PV: Thưa bác sĩ, thông tin YouTuber Hậu Hoàng mắc ung thư máu ở tuổi 31 khiến nhiều người bất ngờ. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về căn bệnh này?

- Ung thư hệ tạo huyết là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Theo phân loại WHO hiện hành, nhóm bệnh này gồm các bệnh chính như: bệnh tăng sinh tủy (MPN), u loạn sinh tủy (MDS), Leucemia cấp dòng tủy (AML), u lympho (Hodgkin và không Hodgkin), đa u tủy xương và Leucemia (bệnh bạch cầu hay còn gọi là máu trắng).

“Máu trắng” mà Hậu Hoàng đề cập thuộc nhóm Leucemia – ung thư của tế bào bạch cầu. Bệnh làm tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường, lấn át hồng cầu và tiểu cầu, gây thiếu máu, xuất huyết và giảm miễn dịch.

Leucemia được chia thành hai nhóm là cấp tính (tiến triển nhanh) và mạn tính, đồng thời phân loại theo dòng tủy hoặc dòng lympho.

PV: Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh xuất hiện nhiều vết bầm tím trên tay chân khi nằm viện. Dưới góc độ y khoa, khi nào vết bầm có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư máu? Người dân cần chú ý những biểu hiện bất thường nào?

- Vết bầm bình thường thường xuất hiện sau va chạm rõ ràng như ngã hoặc va đập vào đâu đó, hay gặp ở cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay và tự hết trong khoảng 1–2 tuần.

Tuy nhiên, nếu vết bầm xuất hiện tự phát, không do va đập, tại các vị trí trên thân mình như cổ, ngực, lưng, có kích thước lớn, lan tỏa nhiều vị trí thì cần chú ý. Đặc biệt, nếu đi kèm các chấm xuất huyết nhỏ li ti không mất khi ấn vào, chảy máu chân răng, chảy máu cam, mệt mỏi hoặc sụt cân thì người bệnh cần đi khám.

Cánh tay đầy vết bầm tím của Hậu Hoàng khiến nhiều người xót xa. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, một số dấu hiệu nhận biết ung thư máu cần lưu ý gồm:

- Mệt mỏi kéo dài, đa số không hết sau nghỉ ngơi, vã mồ hôi ban đêm.

- Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Xuất huyết dưới da (bầm tím, chấm xuất huyết), chảy máu chân răng, chảy máu mũi.

- Da xanh xao, khó thở khi vận động gắng sức.

- Đau xương, nổi hạch.

- Sụt cân.

Các dấu hiệu này không đặc hiệu, dễ nhầm với bệnh thông thường. Ở người trẻ, việc phát hiện sớm nhờ chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể là rất quan trọng.

PV: Ung thư máu hiện nay có còn được xem là “án tử” như quan niệm trước đây? Với người trẻ mới được chẩn đoán bệnh, những yếu tố nào quyết định tiên lượng?

Ung thư máu hiện nay không còn là “án tử” như trước đây. Nhiều thể bệnh, đặc biệt ở người trẻ như ALL, CML và một số AML thuận lợi, có tiên lượng rất khả quan, thậm chí có thể chữa khỏi hoặc sống gần như bình thường.

Tiên lượng phụ thuộc chủ yếu vào loại bệnh cụ thể, tuổi, đột biến gen và đáp ứng điều trị ban đầu. Phát hiện sớm và điều trị tại trung tâm chuyên sâu là yếu tố then chốt.

Với trường hợp mới được chẩn đoán như Hậu Hoàng, việc xác định chính xác subtype và đánh giá phân tử sẽ quyết định phác đồ điều trị cũng như tiên lượng thực tế.

BS Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông. Ảnh: BVCC

PV: Những năm gần đây, y học đã có những tiến bộ nào trong điều trị ung thư máu? Các phương pháp này mở ra cơ hội gì cho người bệnh?

- Y học đang tiếp tục tiến bộ rất nhanh trong điều trị nhóm bệnh ung thư máu, đặc biệt trong vài năm gần đây. Những tiến bộ chính đến từ:

Thuốc nhắm đích: TKI, FLT3/IDH inhibitors, venetoclax...

Liệu pháp miễn dịch: CAR-T, kháng thể bispecific như blinatumomab.

Ghép tế bào gốc: Ngày càng an toàn và hiệu quả hơn.

Chẩn đoán phân tử chính xác hơn: Giúp cá thể hóa điều trị.

Những tiến bộ này góp phần mở ra thêm cơ hội điều trị cho người bệnh. Đặc biệt, nhiều thể ung thư máu hiện nay có tiên lượng khả quan, thậm chí có thể chữa khỏi hoặc duy trì cuộc sống gần như bình thường.

PV: Nguyên nhân nào dẫn đến ung thư máu? Bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền, môi trường hay có khả năng lây truyền không?

- Phần lớn ung thư máu do đột biến gen ngẫu nhiên trong hệ thống tế bào tạo máu.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm: tiếp xúc hóa chất như benzen, bức xạ ion hóa, từng hóa trị trước đó, một số hội chứng di truyền và nhiễm virus như HTLV-1, EBV...

Cần lưu ý, ung thư máu không lây truyền từ người sang người.

PV: Có ý kiến cho rằng nhuộm tóc thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư máu. Nhận định này có cơ sở khoa học không, thưa bác sĩ?

- Nhuộm tóc thỉnh thoảng bằng các sản phẩm hiện đại được kiểm soát thành phần không được coi là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư máu.

Một số nghiên cứu trước đây ghi nhận tỷ lệ tăng nhẹ, không có ý nghĩa ở nhóm sử dụng thuốc nhuộm được sản xuất trước năm 1980, nhuộm vĩnh viễn màu tối và sử dụng kéo dài trên 15 năm.

Nhóm có thể có nguy cơ được đề cập chủ yếu là những người làm nghề tóc do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất nhuộm tóc. Tuy nhiên, vấn đề được nhắc đến trong các nghiên cứu này là nguy cơ ung thư bàng quang, không phải căn cứ để kết luận nhuộm tóc thông thường gây ung thư máu.

PV: Ung thư máu có thể phòng ngừa được không? Người dân cần lưu ý những gì để giảm nguy cơ và phát hiện bệnh sớm?

- Hiện chưa có cách phòng ngừa ung thư máu tuyệt đối vì phần lớn trường hợp mang tính ngẫu nhiên. Tuy nhiên, mỗi người có thể giảm nguy cơ và chú ý phát hiện sớm bằng một số biện pháp:

Không hút thuốc, hạn chế tiếp xúc hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu.

Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ, vận động vừa sức, ăn uống cân bằng.

Hạn chế tiếp xúc bức xạ ion hóa; bảo hộ tốt khi làm việc trong các ngành nghề đặc thù có tiếp xúc phóng xạ.

Đi khám khi có dấu hiệu bất thường kéo dài như mệt mỏi, bầm tím, sốt...

Với người có tiền sử gia đình hoặc tiếp xúc yếu tố nguy cơ, nên khám kiểm tra sớm.

PV: Với người vừa được chẩn đoán mắc ung thư máu, đây thường là cú sốc lớn về tâm lý. Bác sĩ có lời khuyên gì dành cho người bệnh và gia đình trong giai đoạn này?

- Đối với người mới được chẩn đoán bệnh, đây là giai đoạn rất khó khăn về tâm lý. Sự đồng hành của người thân, cộng đồng cùng đội ngũ y tế sẽ là nguồn sức mạnh quan trọng. Người bệnh cần được quan tâm, động viên và đồng hành trong quá trình điều trị.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ!