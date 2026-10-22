Mắc ung thư hiếm gặp, người đàn ông 68 tuổi chuyển biến tích cực sau 28 buổi điều trị

Mắc ung thư túi tinh tái phát, khối u khoảng 12cm xâm lấn nhiều cơ quan trong tiểu khung khiến người đàn ông 68 tuổi trải qua những ngày tháng đau đớn, mất ngủ và phụ thuộc thuốc giảm đau.

Ung thư túi tinh tái phát, khối u xâm lấn nhiều cơ quan

Ung thư nguyên phát tại túi tinh là bệnh lý rất hiếm gặp. Theo thông tin từ cơ sở điều trị, y văn thế giới mới ghi nhận khoảng 100 trường hợp. Số ca bệnh hạn chế khiến việc xây dựng phác đồ điều trị thống nhất gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với những trường hợp tái phát, khối u xâm lấn rộng.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, mới đây đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân V.T.T. (68 tuổi, Quảng Ninh), có tiền sử đái tháo đường nhiều năm và bệnh vảy nến. Ông được chẩn đoán ung thư túi tinh và phẫu thuật từ năm 2021. Khoảng 6 tháng trước khi đến bệnh viện, khối u tái phát tại vùng tiểu khung.

Tổn thương lan rộng, xâm lấn thành sau bàng quang, thành trước trực tràng, các quai ruột và thành bụng, tạo thành một khối tổn thương phức tạp. Trong lần phẫu thuật tại một cơ sở y tế khác, do tổn thương quá phức tạp, ê-kíp không thể can thiệp vào khối u.

Bệnh nhân V.T.T nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trong tình trạng khối u tái phát, xâm lấn nhiều cơ quan lân cận (Ảnh: BVCC)

Bệnh tiến triển khiến người bệnh bị tắc ruột, phải phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo trên thành bụng. Khối u đồng thời xâm lấn thành bàng quang, gây viêm và tiểu rắt liên tục, có khi chỉ khoảng 30 phút một lần.

Ban đêm, ông có thể thức giấc tới 20 lần; mỗi ngày phải dùng 6 viên thuốc giảm đau liều cao. Đường rò từ khối u ra thành bụng liên tục chảy dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng sống.

Trước khi đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, bệnh nhân đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa tìm được phương án can thiệp phù hợp. Trong khoảng hai tháng chờ đợi, những cơn đau kéo dài cùng tình trạng mất ngủ khiến thể trạng và tinh thần của ông suy giảm.

Diễn tiến phức tạp và tổn thương nặng nề trên cơ thể người bệnh

Tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, người bệnh được hội chẩn đa chuyên khoa. Ê-kíp đánh giá tổn thương trên hình ảnh PET/CT, xem xét mức độ xâm lấn và tham khảo các trường hợp tương tự đã được công bố trong y văn.

Trước khối u chiếm phần lớn vùng tiểu khung, xâm lấn nhiều cơ quan và có đường rò ra thành bụng, hội đồng chuyên môn thống nhất điều trị theo hai giai đoạn. Trước mắt, người bệnh được xạ trị thích ứng kết hợp hóa trị hàng tuần nhằm thu nhỏ khối u, kiểm soát triệu chứng. Sau đó, đánh giá lại khả năng phẫu thuật sau điều trị.

Mục tiêu không dừng ở chăm sóc giảm nhẹ mà hướng tới đưa một khối u "không thể mổ" trở về trạng thái có thể can thiệp triệt căn.

Khối u thu nhỏ rõ rệt sau 28 buổi xạ trị thích ứng phối hợp hóa trị (Ảnh: BVCC)

Lý giải lựa chọn này, BSCKI Ninh Công Vi - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết vùng tiểu khung là nơi các cơ quan liên tục thay đổi: bàng quang to nhỏ theo lượng nước tiểu, ruột luôn dịch chuyển, còn khối u nhỏ dần trong quá trình điều trị.

Nếu xạ trị theo một kế hoạch cố định từ đầu, tia xạ dễ chiếu lệch khỏi khối u và ảnh hưởng đến các cơ quan lành.

Trong khi đó, với xạ trị thích ứng, hình ảnh được ghi nhận ngay khi tiến hành xạ, đối chiếu với kế hoạch gốc và hiệu chỉnh khi cần. Nhờ vậy, tia xạ tập trung đúng vào khối u, hạn chế tổn thương các cơ quan xung quanh. Hóa trị hàng tuần đóng vai trò phối hợp, giúp tế bào ung thư nhạy cảm hơn với tia xạ và dễ bị tiêu diệt.

Khối u thu nhỏ còn 3,9cm sau 28 buổi điều trị

Sau 28 buổi xạ trị kết hợp hóa trị, khối u từ khoảng 12cm thu nhỏ còn khoảng 3,9cm. Cùng với sự thay đổi trên hình ảnh, tình trạng đau của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Ông không còn phải sử dụng thuốc giảm đau như trước, giấc ngủ tốt hơn, thể trạng và tinh thần dần hồi phục.

Hiện bệnh nhân bước vào giai đoạn hóa trị bổ trợ, dự kiến gồm 6 đợt. Sau đó, các chuyên khoa sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng bệnh và khả năng phẫu thuật triệt căn.

BSCKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, thăm khám cho bệnh nhân V.T.T sau đợt điều trị (Ảnh: BVCC)

Theo kế hoạch, Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế sẽ phối hợp với ê-kíp Ngoại khoa và Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Quốc tế để xem xét phương án tiếp theo.

Trường hợp này cho thấy vai trò của hội chẩn đa chuyên khoa và điều trị cá thể hóa đối với những bệnh lý ung thư hiếm, đặc biệt khi khối u tái phát, xâm lấn rộng và khó phẫu thuật ngay từ đầu.

Tuy nhiên, việc khối u thu nhỏ và triệu chứng cải thiện chưa đồng nghĩa bệnh đã được điều trị khỏi. Khả năng phẫu thuật triệt căn cũng như tiên lượng lâu dài vẫn cần được xác định qua các bước đánh giá tiếp theo.

Với người bệnh, sau một thời gian dài sống trong đau đớn và mất ngủ, những cải thiện hiện tại là tín hiệu đáng khích lệ, mở ra thêm cơ hội tiếp tục điều trị và nâng cao chất lượng sống.