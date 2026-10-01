Mắc ung thư gan dù không đau, không vàng da

Một số bệnh lý tại gan có thể diễn tiến âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Một phụ nữ phát hiện một tổn thương ở gan phải trong lần khám sức khỏe định kỳ. Qua nhiều lần thăm khám, tổn thương được nhận định có khả năng lành tính, trong khi người bệnh gần như không có những triệu chứng khiến bản thân nghĩ mình đang có vấn đề ở gan.

Điều đáng chú ý là phía sau một tổn thương tưởng như không quá bất thường lại xuất hiện hàng loạt dấu hiệu khó nhận ra nếu chỉ nhìn vào triệu chứng. Trường hợp này cũng cho thấy một số bệnh lý tại gan có thể âm thầm diễn tiến, chỉ được chú ý khi những bất thường khác dần xuất hiện.

Bất thường phía sau những tổn thương tưởng lành tính

Trước đó, bệnh nhân T.T.T.H. (45 tuổi) không có những biểu hiện thường gặp ở bệnh lý ác tính của gan như sụt cân, đau bụng rõ ràng hay vàng da, vàng mắt. Ngoài ra, người bệnh cũng không có tiền sử viêm gan B, viêm gan C hoặc sỏi đường mật. Trong nhiều lần theo dõi trước đó, tổn thương ở gan phải được đánh giá có khả năng lành tính.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người bệnh cho biết từng xuất hiện những đợt sốt, gai rét kèm cảm giác đầy tức vùng thượng vị, gợi ý tình trạng nhiễm trùng đường mật tái diễn.

Hình ảnh tổn thương được ghi nhận trong quá trình phẫu thuật và phương pháp cắt gan phải được ê-kíp thực hiện. Ảnh: BVCC.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy gan phải teo rõ, trong khi gan trái phì đại. Đáng chú ý, hệ thống tĩnh mạch cửa phải cũng có nhiều bất thường. Trong đó, một số nhánh tĩnh mạch cửa có dấu hiệu bị chèn ép, trong đó nhánh tĩnh mạch cửa phân thùy sau gần như không còn được quan sát thấy trên hình ảnh dựng hình mạch máu.

Theo TS.BS Cao Mạnh Thấu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, đây là trường hợp khó bởi biểu hiện lâm sàng không điển hình, trong khi hình ảnh học cho thấy nhiều bất thường cần được làm rõ.

“Điều khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại là sự xuất hiện đồng thời của nhiều dấu hiệu: gan phải teo, hệ thống tĩnh mạch cửa phải có biểu hiện chèn ép, một số nhánh không còn lưu thông bình thường, trong khi người bệnh có tiền sử nhiễm trùng đường mật tái diễn”, bác sĩ Thấu cho biết.

Sau khi đánh giá toàn diện, hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt gan phải. Trong quá trình mổ, gan phải teo rõ, vùng tổn thương có tình trạng viêm dính và liên quan đến cơ hoành, tuyến thượng thận cùng tổ chức mỡ trước thận phải.

Bác sĩ Cao Mạnh Thấu cho biết ê-kíp tiến hành cắt gan phải theo giải phẫu, đồng thời xử lý các cấu trúc liên quan và lấy mẫu những vùng viêm dính để gửi giải phẫu bệnh. Kết quả cho thấy các diện cắt đều âm tính. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận diễn biến bất thường.

TS.BS Cao Mạnh Thấu cho biết gan phải của người bệnh teo rõ, vùng tổn thương viêm dính và liên quan đến cơ hoành, tuyến thượng thận cùng tổ chức mỡ trước thận phải. Ảnh: BVCC.

Đáng nói, điều bất ngờ chỉ được hé lộ sau phẫu thuật, khi kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tổn thương tân sinh/ung thư ở giai đoạn rất sớm, với đặc điểm loạn sản độ cao, liên quan đến vùng tổn thương của hệ thống mạch máu trong gan.

Theo bác sĩ, việc xác định bản chất tổn thương trước mổ gặp nhiều khó khăn do tổn thương liên quan đến nội mô mạch máu của gan phải và không tạo thành một khối rõ ràng. Vì vậy, chỉ sau khi tổ chức bệnh được lấy ra và phân tích mô bệnh học, bản chất của tổn thương mới được xác định rõ.

Bệnh gan có thể âm thầm trong thời gian dài

TS.BS Cao Mạnh Thấu lưu ý nhiều bệnh lý tại gan có thể diễn tiến âm thầm, nhất là ở giai đoạn sớm. Người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng điển hình hoặc chỉ có những biểu hiện thoáng qua, dễ bị bỏ qua.

Ngay cả khi không đau bụng, vàng da, sụt cân hay nhận thấy sức khỏe thay đổi rõ rệt, một số bất thường tại gan vẫn có thể được phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ hoặc các phương tiện chẩn đoán hình ảnh.

Một số bệnh lý tại gan có thể diễn tiến âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Ảnh: Shutterstock.

Theo bác sĩ, người bệnh không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng mới kiểm tra gan. Khi phát hiện một tổn thương tại gan, cần được đánh giá tổng thể, từ đặc điểm tổn thương, tình trạng nhu mô gan đến hệ thống mạch máu, đường mật và các yếu tố nguy cơ liên quan. Việc đặt các dấu hiệu này trong cùng một bức tranh có thể giúp nhận diện những bất thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm.

Đặc biệt, những dấu hiệu như teo một phần gan, bất thường dòng chảy mạch máu, thay đổi đường mật hoặc các đợt nhiễm trùng đường mật tái diễn cần được đánh giá đầy đủ, thay vì chỉ tập trung vào hình thái của tổn thương.

“Không phải cứ không có triệu chứng là gan hoàn toàn bình thường. Một số bệnh lý có thể diễn tiến trong thời gian dài trước khi gây ra biểu hiện rõ ràng”, bác sĩ nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra khi phát hiện bất thường tại gan có ý nghĩa trong việc nhận diện bệnh ở giai đoạn sớm. Với những người có yếu tố nguy cơ bệnh gan, việc theo dõi cũng cần được thực hiện theo khuyến cáo chuyên môn, thay vì chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng.