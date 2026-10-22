Mắc ung thư cực hiếm trong y văn thế giới, khối u không thể phẫu thuật thu nhỏ từ 12cm còn 3,9cm

Bệnh nhân V.T.T. (68 tuổi, Quảng Ninh) được chẩn đoán ung thư túi tinh và phẫu thuật từ năm 2021. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng trước khi đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khối u tái phát tại vùng tiểu khung, xâm lấn nhiều cơ quan lân cận.

Theo các bác sĩ, tổn thương lan đến thành sau bàng quang, thành trước trực tràng, các quai ruột và thành bụng, tạo thành một khối u phức tạp trong tiểu khung. Trong lần phẫu thuật tại một cơ sở y tế khác, do tổn thương quá phức tạp, ê-kíp không thể can thiệp vào khối u và phải đóng bụng.

Khối u gây tắc ruột, khiến người bệnh phải làm hậu môn nhân tạo trên thành bụng. Tình trạng xâm lấn bàng quang khiến ông liên tục bị viêm, tiểu rắt, có lúc khoảng 30 phút phải đi tiểu một lần. Ảnh: Diễm Ly

Có đêm, người bệnh thức giấc tới 20 lần và mỗi ngày phải dùng tới 6 viên thuốc giảm đau liều cao. Đường rò từ khối u cũng liên tục chảy dịch ra thành bụng.

Ung thư nguyên phát tại túi tinh là bệnh lý đặc biệt hiếm gặp. Theo thông tin từ bệnh viện, y văn thế giới mới ghi nhận khoảng 100 trường hợp qua các báo cáo riêng lẻ. Do số ca bệnh hạn chế, hiện chưa có phác đồ điều trị chuẩn hóa rộng rãi, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần được cân nhắc trên từng trường hợp cụ thể.

Túi tinh nằm sâu trong tiểu khung, phía sau bàng quang và gần tuyến tiền liệt. Khi khối u phát triển, vị trí giải phẫu này khiến tổn thương có thể xâm lấn các cơ quan lân cận, đồng thời gây khó khăn cho việc phẫu thuật. Ảnh: Diễm Ly

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, BSCKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế cho biết, khi bệnh nhân xạ trị vùng tiểu khung gặp nhiều thách thức do các cơ quan liên tục thay đổi vị trí và hình dạng. Bàng quang co giãn theo lượng nước tiểu, ruột dịch chuyển, trong khi kích thước khối u cũng thay đổi trong quá trình điều trị.

"Nếu sử dụng kế hoạch xạ trị cố định từ đầu, những thay đổi này có thể khiến vị trí khối u và các cơ quan lành không còn trùng khớp với hình ảnh ban đầu. Xạ trị thích ứng cho phép ghi nhận hình ảnh trong quá trình điều trị, đối chiếu với kế hoạch đã lập và điều chỉnh khi cần thiết, nhằm tập trung tia xạ vào vùng tổn thương, hạn chế ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh", bác sĩ Vi nói thêm.

Hóa trị được phối hợp nhằm tăng độ nhạy của tế bào ung thư với tia xạ. Phác đồ được xây dựng dựa trên tình trạng bệnh và đánh giá chuyên môn của ê-kíp điều trị. Ảnh: Diễm Ly

Theo bệnh viện, sau 10 và 20 buổi xạ trị, khối u đã thu nhỏ rõ rệt, đường rò trên thành bụng khô dần rồi ngừng chảy dịch. Khi tổn thương thay đổi, ê-kíp tiếp tục đánh giá và điều chỉnh kế hoạch xạ trị phù hợp với tình trạng thực tế.

Kết thúc 28 buổi xạ trị kết hợp hóa trị, khối u từ khoảng 12cm thu nhỏ còn 3,9cm. Người bệnh không còn phải sử dụng thuốc giảm đau như trước, giấc ngủ được cải thiện, thể trạng và tinh thần dần hồi phục.

Hiện ông tiếp tục hóa trị bổ trợ, dự kiến gồm 6 đợt. Sau đó, các bác sĩ sẽ phối hợp với ê-kíp ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh để đánh giá lại khả năng phẫu thuật triệt căn.