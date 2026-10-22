Mặc như không mặc đến hội nghị, nữ diễn giả khiến khách mời bàn tán

Theo The Wall Street Journal, phong cách thường được gọi là “naked dressing” (phong cách ăn mặc xuyên thấu) đang thu hút nhiều người tiêu dùng, thay vì chỉ xuất hiện trên người nổi tiếng hay các nhà thiết kế thời trang. Những bộ đồ sử dụng chất liệu mỏng, xuyên thấu hoặc kết hợp áo nội y với trang phục bên ngoài ngày càng phổ biến trong các bộ sưu tập của nhiều thương hiệu.

Jennifer Epstein, một dược sĩ 43 tuổi sống tại bang Pennsylvania, Mỹ, cho biết cô cảm thấy tự tin và được trao quyền khi lựa chọn phong cách này. Với cô, việc thể hiện sự nữ tính theo cách riêng là một hình thức tự do cá nhân.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng quan điểm. Một số người cho rằng trang phục để lộ quá nhiều da thịt khiến họ không thoải mái, đặc biệt khi xuất hiện tại những nơi không phải sự kiện thời trang.

Jennifer Epstein cho biết phong cách ăn mặc xuyên thấu, để lộ cơ thể “mang lại cho cô cảm giác tự tin và được trao quyền”. Ảnh: Jennifer Epstein

Bài báo dẫn lời Christian Espinosa, người tham dự một bữa tối trong khuôn khổ hội nghị an ninh mạng tại bang Arizona. Ông kể rằng mình bất ngờ khi thấy một nữ diễn giả chính mặc áo ngắn bên trong và chân váy đen xuyên thấu. Theo ông, trang phục của nữ diễn giả trở thành chủ đề bàn tán giữa những người tham dự, khiến nội dung bài phát biểu không còn là điều được chú ý nhiều nhất.

Đám cưới cũng trở thành một hoàn cảnh khiến xu hướng này gây khó xử. Nikita Khandheria, người điều hành một công ty tổ chức sự kiện, kể rằng tại một đám cưới theo chủ đề Hawaii ở Sausalito, California, một vị khách mặc áo quây cùng quần bikini dây màu da. Trong khi phần lớn khách mời diện áo Hawaii và váy theo chủ đề, bộ trang phục này bị cho là không phù hợp với quy định của buổi tiệc.

Khandheria đã đề nghị vị khách thay đổi trang phục. Người phụ nữ sau đó sang cửa hàng gần đó mua một chiếc áo khoác ngoài để tiếp tục tham dự sự kiện.

Theo Khandheria, những tình huống tương tự khiến cô phải ghi rõ hơn yêu cầu về trang phục trên thiệp mời. Một số cô dâu thậm chí chuẩn bị sẵn quần áo dự phòng để xử lý nếu khách mời mặc không đúng quy định.

Bài báo cũng kể về một đám cưới yêu cầu khách mặc trang phục trang trọng, nơi một phụ nữ xuất hiện trong chiếc váy trắng gần như xuyên thấu. Khandheria đã dùng máy ảnh của nhiếp ảnh gia để cho vị khách thấy bộ đồ hiện lên như thế nào trong ảnh, sau đó đề nghị cô thay sang chiếc váy xanh có lớp lót mà cô dâu đã chuẩn bị sẵn.

Dù vậy, xu hướng mặc đồ xuyên thấu vẫn có những người ủng hộ. Một số xem đây là cách thể hiện sự tự tin, trong khi những người khác cho rằng phong cách này có thể khiến phụ nữ bị nhìn nhận chủ yếu qua ngoại hình hoặc gây khó chịu cho người xung quanh.

Tranh luận về “naked dressing” vì thế không chỉ nằm ở việc một bộ đồ có đẹp hay không. Vấn đề còn là ranh giới giữa quyền tự do lựa chọn trang phục và sự cân nhắc đối với không gian, tính chất sự kiện cũng như những người cùng tham dự.