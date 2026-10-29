Mắc hai bệnh ung thư ở tuổi 18, nữ sinh đạt IELTS 8.5, khởi nghiệp tuổi 20

Có thời điểm, tương lai của Lương Hà Châu được tính bằng những lần xét nghiệm, ca phẫu thuật và đợt điều trị nối tiếp nhau. Khi bạn bè cùng trang lứa miệt mài ôn thi đại học, cô gái tuổi 18 phải đối diện với hai căn bệnh ung thư, cùng nỗi lo không biết liệu mình có thể tiếp tục cuộc sống bình thường hay không.

Trở lại giảng đường Ngoại thương

Hai năm sau biến cố, Hà Châu đang là sinh viên chương trình Chất lượng cao ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương. Cô đạt IELTS 8.5, nhận học bổng KEB Hana Bank dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt, tham gia nghiên cứu và đồng sáng lập một trung tâm tiếng Anh.

Lương Hà Châu.

Những dấu mốc ấy có thể được kể bằng thành tích. Nhưng với Hà Châu, ý nghĩa lớn hơn nằm ở những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường: được đến lớp, được gặp bạn bè, được tiếp tục theo đuổi ước mơ và tự mình quyết định ngày mai sẽ làm gì.

“Được trở lại lớp học, được tiếp tục ước mơ đã là điều quý giá”, Châu chia sẻ khi nhớ lại quãng thời gian phải tạm gác việc học để điều trị bệnh.

Cuộc chiến với hai bệnh ung thư ở tuổi 18

Những bất thường về sức khỏe của Hà Châu xuất hiện từ năm lớp 10. Cô thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi, khó tập trung trong giờ học. Ban đầu, gia đình đưa Châu đi khám tâm lý và cô được chẩn đoán mắc trầm cảm. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không cải thiện như mong đợi.

Đến năm lớp 12, cơ thể Châu suy kiệt nghiêm trọng. Có thời điểm, cô mất khả năng vận động tay chân, phải nhập viện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u ở não và tuyến giáp. Sau quá trình xét nghiệm chuyên sâu, cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp và một loại ung thư não (Mô bào Langerhans) là bệnh hiếm.

Với một nữ sinh đang đứng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, đó là cú sốc vượt xa những gì cô từng hình dung. Những trang sách đang học dở, giấc mơ đại học và những dự định của tuổi trẻ bỗng phải nhường chỗ cho bệnh viện, thuốc men và những cuộc hội chẩn.

Châu từng kể, khi biết mình mắc cùng lúc hai căn bệnh ung thư, cô bật khóc vì thương bố mẹ, tiếc những ước mơ còn dang dở. Cô tự hỏi tại sao biến cố ấy lại đến với mình đúng vào thời điểm quan trọng nhất của tuổi học trò.

Thời điểm hai căn bệnh ung thư ập đến, Hà Châu đang là cô học trò ấp ủ nhiều ước mơ.

Châu không muốn từ bỏ kỳ thi đại học.

Tháng 5/2023, Châu trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp. Chưa kịp hồi phục, vết mổ lại nhiễm trùng, phải xử lý ngay trước kỳ thi tốt nghiệp. Hai ngày trước ngày thi, Châu mới trở về nhà, trên cổ vẫn còn băng gạc. Ngày bước vào phòng thi, cô phải đối diện với những cơn đau từ vết thương chưa lành. Có lúc băng gạc bung ra, một tay làm bài, tay còn lại giữ băng để che vết mổ.

Kỳ thi ấy không chỉ là cuộc cạnh tranh điểm số, mà đó còn là cơ hội để Châu giữ lại một phần tương lai mà bản thân cố gắng theo đuổi giữa những ngày tháng bệnh tật. Và cô đã làm được. Hà Châu trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương.

Niềm vui đỗ đại học chưa kéo dài được bao lâu. Tháng 7/2023, Châu tiếp tục bước vào quá trình hóa trị ung thư não. Những tác dụng phụ của thuốc khiến cân nặng tăng nhanh, cơ thể phù nề, làn da thay đổi. Cô gái từng tự tin với ngoại hình xinh xắn cũng có lúc không nhận ra mình trong gương.

Hình ảnh Hà Châu trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Tháng 11/2023, sau hai đợt hóa trị, Châu được thông báo khối u đã biến mất.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, cô hiểu rằng vượt qua bệnh tật không có nghĩa mọi khó khăn lập tức chấm dứt. Cơ thể cần thời gian hồi phục, những tổn thương tinh thần cũng cần được chữa lành. Song ít nhất, cô có thể tiếp tục hành trình mà mình từng sợ sẽ phải bỏ dở.

“Để không lãng phí một ngày”

Năm đầu đại học, Hà Châu vẫn phải thích nghi với những ảnh hưởng sau điều trị. Sức khỏe suy giảm khiến những việc đơn giản như đi bộ đến trường cũng trở thành thử thách. Quãng đường chỉ khoảng 400m có hôm khiến cô mất gần một giờ để hoàn thành, phải đi chậm và dừng lại nghỉ giữa đường.

Giữa nhịp sống sôi động của giảng đường, Châu học cách chấp nhận giới hạn của cơ thể, thay vì buộc mình phải theo kịp tất cả mọi người. Cô chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, duy trì việc học và từng bước tham gia các hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương.

“Em đang sống tiếp, không phải để chạy nhanh hơn ai, mà để không hoang phí một ngày nào còn được là chính mình”, cô chia sẻ.

Sau những ngày từng bất lực vì không thể tự bước đi, Châu hiểu rằng giá trị của cuộc sống không chỉ nằm ở những cột mốc lớn lao, mà còn ở khả năng tận hưởng những điều tưởng như ai cũng có.

Tuổi 20 và những lựa chọn của riêng mình

Ở tuổi 20, Hà Châu không chọn thu hẹp cuộc sống trong phạm vi học tập sau những gì đã trải qua. Từ tháng 1/2026, cô đồng sáng lập hộ kinh doanh trung tâm IELTS, đảm nhiệm công việc liên quan đến tài chính và vận hành. Trung tâm hiện tổ chức khoảng 15 lớp học mỗi tháng.

Công việc đưa Châu đến với những bài toán thực tế mà kiến thức trên giảng đường chưa thể giải quyết trọn vẹn: tổ chức hoạt động, quản lý nguồn lực, phối hợp với các thành viên và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

Nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại thương vừa học, vừa khởi nghiệp kinh doanh.

Châu không xem việc đạt IELTS 8.5, nhận học bổng hay bắt đầu kinh doanh là bằng chứng rằng mình đã chiến thắng mọi khó khăn. Những thành tích ấy đơn giản là một phần của cuộc sống hiện tại, nơi cô tiếp tục học hỏi, làm việc và tìm kiếm hướng đi phù hợp.

“Ung thư em còn vượt qua được thì sau này dù phải đối mặt với chuyện gì, chỉ cần còn bước đi được, em sẽ đi tới cùng”, Châu tâm sự.

Có lẽ, điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của Hà Châu không chỉ là việc cô từng đối diện hai căn bệnh ung thư rồi trở lại với những thành tích đáng chú ý. Đó còn là cách cô gái trẻ học lại ý nghĩa của những ngày bình thường, biết trân trọng cơ hội đang có và đủ kiên nhẫn để viết tiếp câu chuyện của chính mình.