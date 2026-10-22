Mắc gan nhiễm mỡ mức độ nặng dù chăm thể thao, không rượu bia

Thường xuyên tập thể thao, không thừa cân và ít uống rượu bia, người đàn ông 48 tuổi bất ngờ phát hiện gan nhiễm mỡ mức độ nặng khi đi khám sức khỏe định kỳ.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đã bị gan nhiễm mỡ ở mức độ nặng. Khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ phát hiện người đàn ông có thói quen uống khoảng 2-3 lít nước cam ép mỗi ngày, gần như thay thế hoàn toàn nước lọc bằng loại đồ uống này.

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều người cho rằng nước ép trái cây giàu vitamin nên có thể sử dụng thoải mái mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực tế, dù cung cấp một số vitamin và khoáng chất, nước ép vẫn chứa đường tự nhiên. Nếu tiêu thụ quá nhiều, cơ thể có thể phải tiếp nhận lượng đường vượt nhu cầu, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tích tụ mỡ trong gan.

Đáng chú ý, gan nhiễm mỡ không chỉ xảy ra ở người thừa cân, ít vận động hoặc thường xuyên uống rượu bia. Những người có thể trạng gầy, duy trì tập luyện thể thao vẫn có nguy cơ mắc bệnh nếu chế độ ăn uống không hợp lý, đặc biệt khi thường xuyên tiêu thụ đồ uống chứa nhiều đường.

Giải thích về cơ chế, bác sĩ Mạnh cho biết fructose là một loại đường tự nhiên có trong trái cây, được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt qua các loại nước ép, fructose có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo tại gan, làm tăng triglyceride và góp phần khiến mỡ tích tụ trong cơ quan này.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

So với việc ăn trái cây nguyên quả, uống nước ép khiến người dùng dễ tiêu thụ một lượng đường lớn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, hàm lượng chất xơ có thể giảm đáng kể tùy thuộc vào cách chế biến, đặc biệt khi phần bã bị loại bỏ.

Với trường hợp bệnh nhân trên, bác sĩ yêu cầu ngừng thói quen sử dụng nước cam ép thay nước lọc, hạn chế đường và các loại trái cây ngọt theo hướng dẫn, đồng thời sử dụng thuốc hỗ trợ theo chỉ định.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân không nên coi nước ép trái cây là thức uống có thể thay thế nước lọc hàng ngày. Việc bổ sung vitamin từ trái cây cần đi kèm kiểm soát khẩu phần, tránh tiêu thụ quá mức khiến lượng đường nạp vào cơ thể tăng cao.

Người dân nên ưu tiên uống nước lọc khi khát, ăn trái cây nguyên quả thay vì thường xuyên uống nước ép và duy trì chế độ ăn cân đối. Với người mắc đái tháo đường, không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây, nhưng cần lựa chọn loại phù hợp, ăn với lượng vừa phải và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Các chuyên gia lưu ý gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan ở một số trường hợp. Vì vậy, người dân cần khám sức khỏe định kỳ, điều chỉnh chế độ ăn uống và không chủ quan với nguy cơ mắc bệnh chỉ vì cơ thể gầy, thể lực tốt hoặc thường xuyên tập thể thao.