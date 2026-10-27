Mắc cúm A nên uống trà gì để làm dịu họng, bổ sung nước?

Khi mắc cúm A, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ và nghỉ ngơi hợp lý, việc bổ sung các loại thức uống ấm từ thiên nhiên là giải pháp hỗ trợ đơn giản nhưng rất hiệu quả. Nước ấm từ trà thảo dược không chỉ bù lại lượng dịch cơ thể bị mất do sốt mà hơi nước bốc lên khi uống còn giúp thông thoáng khoang mũi, giảm khô rát niêm mạc họng rõ rệt.

Nội dung 1. Trà bạc hà - giúp giảm nghẹt mũi, dịu cơn ho do cúm A 2. Trà hoa cúc - hạ nhiệt, giảm đau đầu và giúp ngủ ngon 3. Trà lá tía tô - giải cảm, hỗ trợ ra mồ hôi hạ sốt 4. Trà hoa atiso đỏ - bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng 5. Trà chanh mật ong - hỗ trợ kháng khuẩn, làm dịu họng

Dưới đây là những loại trà thảo dược quen thuộc, lành tính giúp người bệnh dễ chịu hơn trong những ngày dưỡng bệnh:

1. Trà bạc hà - giúp giảm nghẹt mũi, dịu cơn ho do cúm A

Bạc hà từ lâu đã được biết đến là vị thuốc giải cảm hiệu quả nhờ chứa hàm lượng lớn hoạt chất menthol tự nhiên. Menthol có khả năng làm dịu niêm mạc đường hô hấp đang bị kích ứng, giúp giãn cơ trơn phế quản và làm loãng chất nhầy đờm đặc. Nhờ đó, việc hít thở hơi ấm trà bạc hà sẽ mang lại cảm giác thông thoáng cho mũi và làm giảm dịu cảm giác ngứa họng. Ngoài ra, đặc tính kháng viêm nhẹ của bạc hà cũng hỗ trợ xoa dịu tình trạng đau mỏi cơ thể.

Cách pha chế: Rửa sạch một nhúm lá bạc hà tươi (khoảng 8 - 10 lá), vò nhẹ rồi hãm với 200ml nước sôi trong 7 - 10 phút. Uống khi trà còn ấm để tận dụng tối đa hơi tinh dầu.

2. Trà hoa cúc - hạ nhiệt, giảm đau đầu và giúp ngủ ngon

Sốt cao kèm đau đầu và mất ngủ là trải nghiệm khó chịu phổ biến ở người mắc cúm A. Trà hoa cúc có đặc tính thanh nhiệt, an thần dịu nhẹ, hỗ trợ làm dịu triệu chứng khó chịu này.

Trong cánh hoa cúc chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa nhóm flavonoid. Nhóm chất này phản ứng với hệ thần kinh như một chất an thần tự nhiên, giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ làm dịu cơn đau đầu và giúp giấc ngủ sâu hơn. Giấc ngủ ngon chính là "chìa khóa" giúp hệ miễn dịch phục hồi năng lượng và chống lại virus.

Cách pha chế: Dùng 4 - 5 bông cúc khô (như cúc kim tiền hoặc cúc trắng) rửa qua nước ấm, sau đó hãm với nước sôi khoảng 10 phút ;có thể kết hợp thêm chút mật ong để tăng hiệu quả làm dịu họng (không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi).

Có thể luân phiên uống các loại trà thảo mộc, hỗ trợ giảm triệu chứng khó chịu khi bị cúm A. Ảnh minh họa AI.

3. Trà lá tía tô - giải cảm, hỗ trợ ra mồ hôi hạ sốt

Trong y học cổ truyền, lá tía tô (tô diệp) có vị cay, tính ấm, quy kinh Phế và Tỳ, có tác dụng giải biểu tán hàn, hành khí, hòa vị. Dược liệu này thường được sử dụng trong các trường hợp cảm mạo phong hàn với biểu hiện như sợ lạnh, sốt nhẹ, đau đầu, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Trong dân gian, lá tía tô còn được dùng để nấu nước uống hoặc làm gia vị trong các món ăn khi thời tiết lạnh.

Cách pha chế: Dùng một nắm lá tía tô tươi rửa sạch, đun sôi với nước trong khoảng 3 - 5 phút (không nên đun quá lâu làm bay mất tinh dầu); chắt lấy nước uống ấm, có thể vắt thêm vài giọt chanh tươi để vị trà dễ uống hơn.

4. Trà hoa atiso đỏ - bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng

Được biết đến với màu đỏ đặc trưng và vị chua dịu thanh mát, trà hoa atiso đỏ là thức uống cung cấp vitamin C, hỗ trợ tăng sức để kháng cho cơ thể.

Hoa atiso chứa các hợp chất chống oxy hóa, trong đó có các hợp chất polyphenol. Atiso có thể được sử dụng để pha trà hoặc chế biến món ăn, góp phần làm phong phú chế độ dinh dưỡng trong mùa cúm A. Trà atiso có thể là thức uống giúp thay đổi khẩu vị, bổ sung nước cho cơ thể.

Cách pha chế: Hãm 3 - 4 đài hoa atiso đỏ (bụp giấm) khô vào nước sôi trong 5 - 7 phút; có thể thêm một chút đường phèn hoặc mật ong để cân bằng vị chua, dùng trà ấm vào buổi sáng hoặc chiều.

5. Trà chanh mật ong - hỗ trợ kháng khuẩn, làm dịu họng

Đây là sự kết hợp quen thuộc hằng ngày, trà chanh mật ong ấm là thức uống hỗ trợ làm dịu triệu chứng cảm cúm rất hiệu quả. Mật ong có tính kháng khuẩn tự nhiên, hỗ trợ giảm phản xạ ho khan và dịu cảm giác đau rát. Chanh tươi cung cấp lượng vitamin C hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Cách pha chế: Pha 1 - 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất cùng nước cốt nửa quả chanh vào khoảng 200ml nước ấm (khoảng 40 - 50°C, tránh dùng nước quá nóng làm mất enzyme trong mật ong), uống từng ngụm nhỏ.

Một số lưu ý an toàn khi dùng trà thảo dược cho người mắc cúm A - Uống ở độ ấm vừa phải: Tránh uống trà quá nóng vì có thể gây tổn thương niêm mạc miệng, họng đang bị viêm nhiễm. - Không thay thế thuốc chữa bệnh: Trà thảo dược chỉ đóng vai trò hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng và thư giãn cơ thể, không thể thay thế các thuốc điều trị kháng virus hay hạ sốt do bác sĩ kê đơn. - Theo dõi phản ứng cơ thể: Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc người mắc các bệnh lý mạn tính nền (như huyết áp, gan, thận) nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các loại trà thảo mộc đậm đặc. - Lắng nghe dấu hiệu nguy hiểm: Nếu người bệnh sốt cao liên tục không hạ, khó thở, tức ngực hoặc mệt lả, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám kịp thời.