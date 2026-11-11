Mặc cổ phiếu AI bị bán tháo, Anthoropic đặt mục tiêu định giá 1,4 nghìn tỷ USD khi IPO

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Bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong thời gian gần đây, Anthropic đang hướng tới mức định giá lên tới 1,4 nghìn tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp được tiến hành.

Công ty AI này dự kiến huy động tới 64 tỷ USD, đánh dấu một trong những màn chào sàn lớn nhất lịch sử Phố Wall.

Theo hồ sơ cập nhật gửi các cơ quan quản lý vào ngày 10/11, thời điểm bắt đầu chuỗi sự kiện giới thiệu cổ phiếu (roadshow), nhà phát triển mô hình AI Claude cho biết công ty cùng một số nhà đầu tư hiện tại dự định bán 825 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 70-78 USD mỗi cổ phiếu.

Mức giá cổ phiếu mục tiêu như trên đưa mức vốn hóa mục tiêu của Anthorpic lên 1,4 nghìn tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số định giá 965 tỷ USD trong vòng gọi vốn tư nhân gần nhất vào tháng 5. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kỷ lục thiết lập trong đợt IPO của SpaceX vào mùa hè năm nay, đồng thời thấp hơn kỳ vọng trước đó của một số nhà đầu tư từng dự báo mức định giá của Anthropic có thể lên tới gần 2 nghìn tỷ USD.

Sự kiện niêm yết mang tính cột mốc này diễn ra trong bối cảnh Phố Wall đang cân nhắc những tác động từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đối với sự bùng nổ của lĩnh vực AI, đặc biệt là khi Đảng Dân chủ cam kết sẽ kiểm soát tốc độ mở rộng các trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, nhà đầu tư còn đặt câu hỏi liệu làn sóng đầu tư vào AI ngày càng dựa nhiều vào nợ vay có mang lại hiệu quả hay không.

Những mối lo này là nguyên nhân chính khiến hoạt động bán tháo cổ phiếu AI diễn ra trong những tuần gần đây, đặc biệt dữ dội trong tuần trước.

Anthropic cũng cho biết công ty dự định huy động thêm 26 tỷ USD thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, với cùng mức giá như trong đợt IPO, từ các nhà cung cấp chip bao gồm Nvidia, AMD, Micron, Broadcom và Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cùng các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây là Google và Microsoft.

Nếu đợt IPO diễn ra thuận lợi, Anthropic có thể huy động thêm 9,7 tỷ USD thông qua quyền chọn phân bổ vượt mức (over-allotment option), hay còn gọi là cơ chế "greenshoe", dành cho các đơn vị bảo lãnh phát hành. Nếu tính cả khoản phát hành riêng lẻ, tổng số vốn mà Anthropic cùng các nhà đầu tư huy động được có thể lên tới khoảng 100 tỷ USD, trong trường hợp cổ phiếu được bán ở mức giá cao nhất trong khung giá hiện tại.

Hồ sơ nộp ngày 11/11 cho thấy mức định giá dao động từ 1,26 nghìn tỷ đến 1,41 nghìn tỷ USD, được tính toán trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, bao gồm cả các quyền chọn cổ phiếu dành cho nhân viên và các loại cổ phiếu hạn chế khác.

Anthropic sẽ ấn định giá bán cổ phiếu sau khi gặp gỡ các nhà đầu tư trong tuần này, qua đó mở đường cho việc hoàn tất niêm yết ngay trong tuần tới.

Như một phần của đợt chào bán, cả 7 nhà đồng sáng lập của Anthropic đều bán một số lượng cổ phiếu bằng nhau. Với mức giá nằm giữa khoảng dự kiến hiện tại, mỗi người sẽ thu về 250 triệu USD. Sau cuộc IPO này, mỗi nhà đồng sáng lập vẫn sẽ nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá khoảng 18 tỷ USD, tùy thuộc vào mức giá cuối cùng.

Hồ sơ cũng tiết lộ rằng tốc độ doanh thu hàng năm của Anthropic - một chỉ số dự báo doanh thu được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm - đã đạt 81 tỷ USD vào tháng 10, tăng 10 tỷ USD so với tháng trước đó.

Hiện tại, vụ IPO lớn nhất thế giới từ trước đến nay là cuộc phát hành của SpaceX - công ty AI và khai phá vũ trụ do tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk sáng lập và điều hành. Công ty này đã lên sàn vào tháng 6 với mức định giá 1,78 nghìn tỷ USD và huy động được 86 tỷ USD.