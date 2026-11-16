Mắc ca Lâm Đồng: Từ vùng nguyên liệu đến khát vọng nâng tầm thương hiệu

Mắc ca đang trở thành một trong những cây trồng có tiềm năng phát triển tại xã biên giới Tuy Đức

Góp phần phát triển kinh tế

Tại xã biên giới Tuy Đức, mắc ca đang trở thành một trong những cây trồng có tiềm năng phát triển. Toàn xã hiện có hơn 2.000 ha mắc ca, trong đó, khoảng 1.400 ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 900 tấn. Cùng với mở rộng diện tích, người trồng ngày càng quan tâm đến quy trình canh tác, chất lượng hạt và đầu ra sản phẩm.

Hợp tác xã Mắc ca Anh Đức DQ lựa chọn hướng đi liên kết nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với đầu tư chế biến. Hiện hợp tác xã liên kết với 40 hộ dân, phát triển vùng nguyên liệu khoảng 110 ha, năng suất bình quân từ 2,5 - 3 tấn/ha. Trong đó, 13 hộ với diện tích 13 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng khoảng 30 tấn mỗi năm.

Tuy Đức tăng cường quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm nông nghiệp địa phương trong đó có hạt mắc ca

Tham gia liên kết với hợp tác xã, bà Phạm Thị Quyên, ở thôn Đoàn Kết, xã Tuy Đức chia sẻ, từ khi tham gia liên kết với hợp tác xã, gia đình tôi yên tâm hơn trong việc đầu tư chăm sóc vườn mắc ca vì có đầu ra ổn định. Hợp tác xã thu mua với giá tốt hơn so với bán cho thương lái bên ngoài, đồng thời, hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hoạch để bảo đảm chất lượng hạt. Nhờ vậy, gia đình có thêm động lực gắn bó với cây mắc ca, chú trọng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển lâu dài.

Không dừng ở thu mua hạt thô, hợp tác xã đã phát triển 3 dòng sản phẩm chính gồm: mắc ca tách nứt, nhân mắc ca và dầu mắc ca. Từ năm 2024, sản phẩm của hợp tác xã được công nhận OCOP 3 sao, sản lượng sản xuất tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Việc đầu tư chế biến giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hạt mắc ca và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Chị Trần Thị Hoài Phương, xã Thuận Hạnh giới thiệu các sản phẩm làm từ mắc ca do công ty sản xuất

Tại xã Thuận Hạnh, chị Trần Thị Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phương Tây Nguyên lại tìm hướng khai thác khác từ loại nông sản này. Chị nghiên cứu, thử nghiệm đưa hạt mắc ca vào sản phẩm serum chăm sóc da, hướng đến phát triển những dòng sản phẩm mới thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng nông sản thông thường.

Trong kinh doanh, chị chú trọng chất lượng, các yêu cầu liên quan đến sản xuất và lưu hành sản phẩm, mở rộng quảng bá qua mạng xã hội, tiktok shop, shopee và các hội chợ. Doanh nghiệp hiện có doanh thu khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương.

Chị Trần Thị Hoài Phương chia sẻ, hạt mắc ca có nhiều tiềm năng để phát triển thành các sản phẩm có giá trị cao hơn, không chỉ dừng lại ở sơ chế, chế biến nhân hạt. Chị mong muốn thời gian tới có thể nghiên cứu, đầu tư chế biến sâu, tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng từ mắc ca, qua đó khai thác tốt hơn giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cây mắc ca Lâm Đồng đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất

Mở rộng chuỗi giá trị mắc ca

Sau 5 năm triển khai đề án Phát triển bền vững mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 344/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cây mắc ca Lâm Đồng đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất. Theo thống kê, năm 2025, toàn tỉnh có 11.317 ha mắc ca, trong đó, hơn 4.077 ha đã bước vào thời kỳ kinh doanh, sản lượng đạt hơn 7.655 tấn.

Toàn tỉnh có 335,7 ha mắc ca ứng dụng công nghệ cao, hơn 604 ha được chứng nhận sản xuất an toàn thực phẩm; hình thành 9 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ với 1.057 hộ tham gia, trên diện tích 1.065 ha. Những kết quả này tạo cơ sở để tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Việc trồng, chế biến các sản phẩm từ mắc ca góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn Lâm Đồng

Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, hoạt động sơ chế, chế biến mắc ca được hình thành với tổng công suất thiết kế khoảng 7.532 tấn hạt mỗi năm. Các sản phẩm chế biến sâu như: dầu mắc ca, bột mắc ca, mắc ca tẩm vị, socola mắc ca được một số doanh nghiệp triển khai nhưng số lượng còn hạn chế. Điều này cho thấy dư địa phát triển của ngành hàng vẫn còn lớn, nhất là trong thu hút đầu tư chế biến và đa dạng hóa sản phẩm.

Một dấu mốc đáng chú ý là ngày 12/2/2026, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 23386/QĐ-SHTT-IP, cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 596110 cho nhãn hiệu chứng nhận “Mắc ca Lâm Đồng”. Đây là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm mắc ca địa phương.

Các sản phẩm chế biến sâu từ mắc ca góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị, tiếp cận nhiều nguồn khách hàng. (Ảnh: Sản xuất thanh gạo lứt mix hạt mắc ca, điều cùng các hạt dinh dưỡng)

Nhãn hiệu chứng nhận góp phần xác định nguồn gốc, nâng cao khả năng nhận diện và tạo cơ sở kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đối với người trồng, đây là cơ hội nâng cao giá trị nông sản; với hợp tác xã, doanh nghiệp, nhãn hiệu chung tạo thêm lợi thế trong quảng bá, kết nối phân phối và mở rộng thị trường.

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển diện tích mắc ca khoảng 15.000 ha, đồng thời định hướng xây dựng thêm các cơ sở sơ chế, chế biến và một nhà máy chế biến. Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, tỉnh chú trọng phát triển sản phẩm OCOP gắn với nhãn hiệu chứng nhận “Mắc ca Lâm Đồng”, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, quảng bá và xúc tiến thương mại.

Đây là cơ sở để các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, hướng đến xuất khẩu. Với tiềm năng từ vùng nguyên liệu cùng sự tham gia ngày càng sâu của các cơ sở chế biến, mắc ca từng bước trở thành sản phẩm nông nghiệp có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn Lâm Đồng.