Mắc bệnh hiếm sau 6 tháng yêu, cô gái xúc động trước tình cảm của bạn trai

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Khánh Trình (27 tuổi, quê Đồng Nai, nhân viên văn phòng) và Đinh Ngọc Xuân Thủy (26 tuổi, quê ở TPHCM, bán hàng trực tuyến kiêm quảng cáo).

Họ đã cùng nhau vượt qua biến cố bệnh tật và nhiều thăng trầm trong cuộc sống để vun đắp tổ ấm hiện tại.

Cặp đôi quen biết nhau khi Xuân Thủy còn là sinh viên đại học. Năm đó, Thủy làm thêm cho một nhà hàng, còn Trình làm giám sát ở đó.

Vợ chồng Khánh Trình trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Trong một buổi gặp mặt nhân viên, Thủy ngồi cuối bàn, vô tình nhìn về phía Trình ở đầu bàn. Ánh mắt ấy khiến anh chú ý, dù Thủy nói cô chỉ nhìn vu vơ.

“Ấn tượng đầu tiên của tôi là cô ấy khá quậy, bấm nhiều lỗ tai, có vài hình xăm. Sau này, tôi mới biết cô ấy hiền lành và rất mê công việc”, Trình kể.

Làm chung nhà hàng, cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc. Trình dần cảm mến cô gái kém tuổi và thường trêu chọc cô, có lần khiến Thủy khóc nức nở.

Thời gian sau đó, Thủy nghỉ việc vì bận học. Mấy tuần sau, cô mới trở lại làm việc và đôi bên trò chuyện bình thường.

Chỉ 4 ngày sau, họ bắt đầu thay đổi cách nói chuyện, chuyển sang kết nối và thổ lộ tình cảm với nhau.

Khánh Trình sẵn sàng đồng hành cùng người thương vượt qua biến cố bệnh tật. Ảnh cắt từ clip

“Trong lúc nhắn tin, cô ấy nhiều lần ‘bật đèn xanh’. Tôi mới nhắn ‘anh thương em’ rồi thấy hơi lố quá nên đã thu hồi.

Sau đó, tin nhắn cuối, tôi có nói một câu mà hai vợ chồng nhớ đến giờ ‘bây giờ người nào đi sai thì người còn lại cầm tay chỉ đường đi lại cho đúng’”, Trình kể.

Cặp đôi chính thức xác nhận hẹn hò. Sau 6 tháng yêu nhau, Thủy phát hiện mình mắc một căn bệnh hiếm.

“Tôi mắc hội chứng lạ với những biểu hiện như không thể giữ thăng bằng, giật cơ... Tôi phát bệnh từ tháng 6/2022”, Thủy kể.

Thủy trải qua quá trình điều trị dài với nhiều mệt mỏi. Có thời điểm, cô tăng 10kg vì cơ thể tích nước do dùng thuốc điều trị. Suốt thời gian đó, Trình luôn ở bên chăm sóc, đồng hành với bạn gái.

“Khoảng thời gian này, mẹ tôi cũng nhập viện. Mẹ nằm viện ở Đồng Nai, còn Thủy đang chữa bệnh ở TPHCM.

Sáng tôi ở Đồng Nai chăm mẹ, tối tôi về TPHCM chăm bạn gái. Tôi cảm thấy mọi thứ bình thường, thậm chí mong đợi được đến gặp người mình yêu”, Trình chia sẻ.

Xuân Thủy xúc động trước tình yêu của chồng. Ảnh cắt từ clip

Đối với Trình, bệnh tật không phải là rào cản ngăn cách cặp đôi. Anh vẫn yêu thương và quyết tâm cưới Thủy làm vợ.

Lúc đầu, Thủy đắn đo, sợ gia đình Trình ngăn cản. Nào ngờ, mẹ của Trình còn hối thúc con trai đến chăm bạn gái thay vì chăm mình bởi bản thân mắc bệnh nhẹ hơn.

Sau màn cầu hôn lãng mạn ở Mũi Điện (Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk), cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 3/2026. Họ cùng vun vén tổ ấm ở TPHCM.

Trong hôn nhân, đôi lúc cả hai cũng có những khác biệt. Trình cho biết vợ thường muốn làm mọi việc dồn dập và hay làm rơi vãi thức ăn khi ăn uống. Ngược lại, Thủy không thấy chồng có tật xấu nào đáng phàn nàn. Cô chỉ mong anh luôn yêu mình như hiện tại.

Cuối chương trình, Thủy xúc động chia sẻ: “Tôi chỉ mong có thể khỏe lại như trước để hỗ trợ chồng trong công việc và nhiều khía cạnh khác. Bây giờ, tôi không thể làm được nhiều nữa”. Trình trìu mến nhìn vợ, lặng lẽ động viên cô trong khoảnh khắc xúc động.