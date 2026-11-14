Mặc áo khoác phao mùa Đông khi lái xe có nguy hiểm không?

Các chuyên gia cảnh báo rằng, việc mặc áo khoác dày khi đang thắt dây an toàn trên ghế ô tô có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

Heo Jung Ho, một bác sĩ y học phương Đông chuyên về phục hồi chấn thương thể thao, gần đây đã đưa ra lời khuyên không nên mặc áo khoác dày khi thắt dây an toàn. Ông chia sẻ về một trường hợp bệnh nhân gặp tai nạn ô tô đã phải chịu những chấn thương nặng nề hơn, chính vì họ mặc loại áo khoác này bên dưới dây an toàn.

Bác sĩ Heo Jung Ho giải thích: "Nếu dây an toàn không ôm sát vào cơ thể, khả năng bảo vệ của nó sẽ bị suy giảm, từ đó có thể gây nguy hiểm cho các cơ quan nội tạng trong ổ bụng". Ông nhấn mạnh thêm rằng, đối với trẻ em, cần cởi bỏ áo khoác dày trước khi đặt các bé vào ghế ngồi trên ô tô. Lý do là vì lớp đệm của áo có thể bị nén lại khi xảy ra va chạm, khiến dây an toàn không còn giữ chặt được cơ thể trẻ, dẫn đến nguy cơ trẻ có thể trượt ra khỏi ghế ngồi.

Rủi ro này cũng đã được xác nhận thông qua các thử nghiệm va chạm thực hiện ở nước ngoài. Hiệp hội Ô tô Đức (ADAC) đã tiến hành các bài kiểm tra va chạm sử dụng hình nhân người lớn và trẻ em mặc áo khoác mùa Đông dày. Trong các mô phỏng va chạm ở tốc độ 16km/h, lớp trang phục dày khiến dây an toàn bị trượt lên phía trên bụng, tạo áp lực mạnh lên vùng giữa cơ thể của các hình nhân.

Dây an toàn được thiết kế để giữ cố định cơ thể người ngồi trong trường hợp xảy ra va chạm, đồng thời phân bổ lực tác động lên những phần chắc chắn hơn trên cơ thể như khung chậu và lồng ngực. Dây đai ngang hông cần ôm sát vào vùng khung chậu phía dưới, thay vì vắt ngang qua bụng.

Tuy nhiên, việc mặc áo khoác dày tạo ra một khoảng hở giữa dây an toàn và cơ thể. Khi xảy ra va chạm, lớp trang phục bị nén lại, khiến cơ thể người ngồi có thể dịch chuyển về phía trước, làm cho dây an toàn ép chặt vào vùng bụng. Điều này có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan nội tạng, như gan, lá lách hoặc ruột hoặc gây xuất huyết nội trong ổ bụng.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên cởi bỏ áo khoác dày khi lên xe vào mùa Đông để dây an toàn có thể ôm sát vào cơ thể. Dây đai ngang hông nên được đặt ở vị trí thấp trên khung chậu, còn dây đai vai cần được điều chỉnh sao cho vắt ngang qua giữa vai và xương đòn, thay vì nằm quá gần vùng cổ.