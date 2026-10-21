Mac Allister chói sáng, Liverpool ngược dòng thắng Villarreal siêu kịch tính

Thắng 15 trong 16 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng Champions League, Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn khi tiếp Villarreal.

Tuy nhiên, đội khách bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 4. Georges Mikautadze tận dụng pha đánh đầu sai địa chỉ của Virgil van Dijk, bình tĩnh dứt điểm vào góc thấp, đánh bại Alisson.

Villarreal gây bất ngờ khi dẫn trước 2 bàn. Ảnh: VCF

Bàn thua sớm khiến Liverpool trải qua 20 phút đầu đầy bất an, với Rio Ngumoha là điểm sáng duy nhất trong đội hình thi đấu thiếu gắn kết của HLV Andoni Iraola.

Villarreal tiếp tục tỏ ra sắc sảo hơn trên khắp mặt sân và xứng đáng nhân đôi cách biệt khi trận đấu chưa qua nửa giờ. Nathan Saliba có quá nhiều thời gian để tung đường chuyền đưa Sergi Cardona thoát xuống đối mặt thủ môn.

Hậu vệ trái không bỏ lỡ cơ hội, bình tĩnh đưa bóng qua Alisson vào khung thành phía khán đài Kop.

Bàn thua thứ 2 thực sự đánh thức Liverpool. Đội chủ sân Anfield nhanh chóng rút ngắn cách biệt nhờ cú đánh đầu của Alexis Mac Allister từ quả phạt góc có quỹ đạo xoáy ra ngoài của Kostas Tsimikas.

Không lâu sau, tiền vệ người Argentina tiếp tục uy hiếp khung thành bằng cú sút từ khoảng 23 m, đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Ở đầu sân bên kia, Alisson phải trổ tài đẩy cú dứt điểm uy lực của Santiago Mourino qua xà ngang.

Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng và Liverpool kịp san bằng tỷ số trong thời gian bù giờ hiệp 1. Từ quả tạt tuyệt vời của Ngumoha, Ronald Araujo đánh đầu thành.

Mac Allister giúp Liverpool ngược dòng lấy trọn 3 điểm. Ảnh: LFC

Đoàn quân của Iraola duy trì đà hưng phấn sau giờ nghỉ, nhưng thủ môn Peter Gulacsi đứng vững trong khung thành Villarreal, liên tiếp từ chối các cơ hội của Cody Gakpo và Florian Wirtz.

Quyết tâm giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Champions League trước các đối thủ Tây Ban Nha, Liverpool không ngừng tìm cách xuyên phá hàng thủ đội khách. Sức ép ấy được đền đáp khi Ngumoha bứt tốc xuống sát đường biên ngang rồi kiến tạo để Mac Allister dễ dàng dứt điểm cận thành.

Chỉ 3 phút sau, Liverpool có bàn thắng thứ tư. Wirtz nhận đường chuyền từ Gakpo rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp, ghi bàn đầu tiên của mình trong mùa giải.

Villarreal vẫn không bỏ cuộc. Cầu thủ vào sân thay người Tanitoluwa Oluwaseyi vô lê ghi bàn từ quả tạt của Ayoze Perez, khiến những phút cuối trở nên đầy căng thẳng.

Dù vậy, Liverpool bảo vệ thành công lợi thế trong thời gian bù giờ để duy trì thành tích toàn thắng ở giai đoạn vòng bảng, chia sẻ ngôi đầu với PSG - đội thắng thuyết phục Barca.

Ghi bàn:

Liverpool: Mac Allister 36’, 65’, Araujo 45’+2, Wirtz 68’.

Villarreal: Mikautadze 4’, Cardona 29’, Oluwaseyi 87’.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Nyoni, Gakpo, Koumas, Ngumoha.

Villarreal: Gulacsi, Mourino, Navarro, Veiga, Cardona, Comesana, Gueye, Saliba, Buchanan, Moleiro, Mikautadze.