Ma túy mới ngụy trang bắt mắt, nhắm vào giới trẻ

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, khó nhận biết. Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng hình thức bên ngoài bắt mắt của một số sản phẩm như thuốc lá điện tử, tinh dầu, đồ uống, bánh kẹo… để che giấu, đưa các chất ma túy vào đời sống, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào trường học, khu dân cư, nhất là trong giới trẻ.

Các loại ma túy mới hiện nay thường được ngụy trang dưới dạng những sản phẩm có màu sắc, bao bì hấp dẫn, hương vị đa dạng, đánh vào tâm lý tò mò, thích khám phá của thanh thiếu niên. Trên không gian mạng, một số đối tượng còn sử dụng những lời quảng cáo như “thư giãn”, “chill”, “bay”, “phê” để dụ dỗ, lôi kéo người sử dụng mà không nhận thức được nguy cơ bên trong sản phẩm.

Nguồn: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện Etomidate - một chất nguy hiểm được bổ sung vào danh mục chất ma túy tại Việt Nam từ năm 2026 - bị các đối tượng pha trộn, cất giấu trong tinh dầu và đầu thuốc lá điện tử mang nhãn mác như “Pod Chill”. Công an thành phố Hà Nội cũng đã đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, san chiết tinh dầu chứa Etomidate với quy mô lớn, cho thấy thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, nhiều loại chất hướng thần, ma túy tổng hợp mới còn được tẩm ướp vào thuốc lá, thuốc lào, dung dịch sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm có hình thức giống đồ ăn, thức uống thông thường. Những chất này rất khó nhận biết bằng cảm quan thông thường mà cần được kiểm tra, giám định bằng các phương tiện chuyên môn.

Trước nguy cơ trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không nhận, mua hoặc thử các loại đồ ăn, thức uống, thuốc lá điện tử được giới thiệu với công dụng gây hưng phấn bất thường.

Mỗi gia đình cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em; nhà trường và cộng đồng tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy để chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Để giúp người dân dễ dàng nhận diện các thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, Công an phường Thượng Cát xây dựng infographic cảnh báo với những nội dung chính về dấu hiệu nhận biết, phương thức ngụy trang và nguyên tắc phòng tránh: “Không thử - Không mua - Không nhận - Không sử dụng”.