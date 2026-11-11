Ma túy học đường và yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa

Công tác phòng, chống ma túy trong trường học cần được triển khai thường xuyên, góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Phòng, chống ma túy trong học đưởng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an hay ngành Giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội. Khi các thủ đoạn lôi kéo ngày càng tinh vi, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên cần được thực hiện thường xuyên, thay vì chỉ tập trung vào những đợt tuyên truyền riêng lẻ.

Năm học 2025-2026, Thái Nguyên có 975 cơ sở giáo dục với hơn 433.000 học sinh. Riêng hệ thống Đại học Thái Nguyên và các trường cao đẳng có trên 86.000 học sinh, sinh viên. Quy mô người học lớn đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, trong đó phòng ngừa ma túy cần được xem là một nội dung quan trọng của công tác giáo dục pháp luật và kỹ năng sống.

Nguy cơ ma túy xâm nhập học đường không chỉ đến từ những biểu hiện dễ nhận biết. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến, quan hệ bạn bè và những hoạt động vui chơi, tụ tập để tiếp cận, lôi kéo người trẻ. Một số loại ma túy còn bị ngụy trang trong sản phẩm có hình thức giống đồ ăn, thức uống, thuốc lá điện tử hoặc hàng hóa tiêu dùng.

Điều này khiến việc phòng ngừa không thể chỉ dừng ở thông điệp “nói không với ma túy”. Học sinh cần hiểu rõ những tình huống có nguy cơ, nhận diện lời mời gọi bất thường và biết cách từ chối. Quan trọng hơn, các em cần biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô hoặc lực lượng chức năng khi gặp tình huống đáng ngờ.

Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng là nền tảng để nhận diện, ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập học đường từ sớm.

Thực tế tại các cơ sở giáo dục ở Thái Nguyên cho thấy, công tác phòng ngừa đang được triển khai theo nhiều hình thức. Tại Trường THPT Gang Thép, nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, sinh hoạt đầu giờ và các hoạt động giáo dục phù hợp. Trong năm học 2025-2026, nhà trường tổ chức 4 đợt tuyên truyền, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Ở quy mô toàn tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 5 trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên với hơn 2.000 sinh viên tham gia; phối hợp tổ chức Cuộc thi “Trường học không ma túy” tại 6 trường THPT. Những hoạt động này cho thấy phòng ngừa đang được mở rộng tới nhiều nhóm người học, từ học sinh phổ thông đến sinh viên.

Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào việc duy trì kiến thức sau mỗi buổi tuyên truyền. Nhà trường cần đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các hoạt động giáo dục thường xuyên; gia đình cần quan tâm đến thay đổi trong sinh hoạt, quan hệ bạn bè và việc sử dụng mạng xã hội của con em; lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, lôi kéo người học sử dụng ma túy.

Phòng ngừa từ sớm, từ xa là cách hạn chế nguy cơ trước khi phát sinh hậu quả. Khi học sinh có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và được hỗ trợ kịp thời, môi trường học đường sẽ có thêm một lớp “lá chắn” trước sự xâm nhập của ma túy.