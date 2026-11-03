Ma túy học đường núp bóng đồ ăn, thức uống

Gần 700 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia chương trình tuyên truyền tại Trường THPT Vĩnh Định.

Ngày 2/11, Đồn Biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Trường THPT Vĩnh Định tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Chương trình thu hút gần 700 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, tập trung vào những nguy cơ ma túy xâm nhập môi trường học đường và kỹ năng phòng tránh các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của đối tượng phạm tội.

Trung tá Bùi Đình Lợi, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Triệu Vân, trực tiếp phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Bùi Đình Lợi, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Triệu Vân, đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và đời sống xã hội.

Đáng chú ý, cán bộ Biên phòng tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lợi dụng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và những sản phẩm không rõ nguồn gốc để tiếp cận, dụ dỗ học sinh sử dụng ma túy.

Đây là những nguy cơ đòi hỏi học sinh phải nâng cao cảnh giác, không tùy tiện sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời biết cách từ chối khi bị rủ rê, lôi kéo.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức pháp luật, chương trình được tổ chức theo hình thức trực quan, kết hợp giao lưu, hỏi đáp và xử lý các tình huống thực tế.

Thông qua đó, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện những dấu hiệu bất thường, kỹ năng ứng xử trước lời mời chào, dụ dỗ và biện pháp tự bảo vệ bản thân. Các em cũng được khuyến khích chủ động thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Hoạt động tuyên truyền không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Việc đưa những tình huống gần gũi với đời sống học đường vào nội dung tuyên truyền cũng góp phần giúp học sinh vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tế, tránh tâm lý chủ quan trước những lời rủ rê, mời chào.

Dịp này, Đồn Biên phòng Triệu Vân trao hai suất quà tặng học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân tiếp tục phát huy vai trò trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường phối hợp với nhà trường trong phòng ngừa ma túy, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.