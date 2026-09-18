'Ma trận' nhóm 'Thông tin Chính phủ' trên Facebook

Mới đây, fanpage "Thông tin Chính phủ" đã phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều nhóm, diễn đàn giả mạo Thông tin Chính phủ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Thông tin Chính phủ chỉ có một trang duy nhất trên nền tảng Facebook đã được chứng thực tích xanh, đồng thời chỉ quản lý một nhóm duy nhất là “Xây dựng chính sách, pháp luật”.

Nhiều nhóm giả mạo cùng lấy tên "Thông tin Chính phủ" - Ảnh: Fanpage TTCP

Tìm kiếm từ khóa “Thông tin Chính phủ” trên mạng xã hội Facebook, có thể “gặp” hàng loạt nhóm giả mạo có tên giống hệt hoặc hao hao giống với tên chính thức. Nhiều nhóm trong đó có số lượng thành viên đông đảo, như “Thông tin Chính phủ” với 734 nghìn thành viên, “Thông tin Chính phủ” với 51 nghìn thành viên, “Thông tin Chính phủ” với 42 nghìn thành viên, “Tin tức Chính phủ” với 311 nghìn thành viên, “Dân hỏi - Chính phủ trả lời” với 151 nghìn thành viên, “Chính phủ và nhân dân” với 177 nghìn thành viên,…

Điểm chung của phần lớn các group này là sử dụng ảnh bìa giống y hệt trang “Thông tin Chính phủ” chính thức, từ đó dễ tạo ấn tượng ban đầu rằng đây là một diễn đàn do cơ quan có thẩm quyền quản lý. Thông tin trong các group giả mạo được cập nhật liên tục, ở một số nhóm trung bình lên tới hơn 90 bài đăng/ngày, trong đó nhiều bài viết từ kênh báo chí chính thống nên rất dễ khiến người dùng nhầm tưởng.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, có thể nhận ra các bài đăng ở đây được lấy từ nhiều nguồn, trong đó cả những tin từ các tài khoản không được xác thực, thông tin chưa được kiểm chứng. Bất cứ tài khoản nào tham gia các group này cũng có thể dễ dàng đăng bài, bởi vậy, xuất hiện trong group không chỉ là các thông tin mọi lĩnh vực từ báo chí chính thống mà còn cả các chia sẻ bài đăng, video từ tài khoản cá nhân, thậm chí cả rao vặt cho thuê nhà.

Một nhóm giả mạo được tạo lập trên Facebook

Cục An ninh mạng khuyến cáo người dân luôn chọn lọc khi tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, chỉ tin - chỉ đọc - chỉ chia sẻ thông tin từ các nguồn báo chí và kênh truyền thông chính thức đã được xác thực. Trước khi nhấn tham gia bất cứ group nào, người dân cần lưu ý số lượng người theo dõi hay số lượng thành viên đông đảo không đồng nghĩa với việc kênh đó là chính thống. Hiện tại, các đối tượng xấu có thể dùng thủ thuật buff follow (cách tăng số lượng người theo dõi và yêu thích), mua lại nhóm có sẵn hoặc chạy quảng cáo để kéo người dùng.

Mạng xã hội giúp cơ quan nhà nước đưa thông tin đến người dân nhanh hơn, nhưng đồng thời cũng dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Do đó, mỗi người dùng mạng xã hội phải coi việc kiểm tra nguồn, đối chiếu thông tin và chỉ chia sẻ những nội dung đã được xác thực không chỉ giúp bảo vệ chính mình, mà còn góp phần ngăn thông tin giả tiếp tục lan rộng trong cộng đồng. Nếu phát hiện bản thân đã vô tình tham gia vào nhóm giả mạo, người dùng hãy chủ động rời nhóm và nhấn báo cáo (report) nhóm trong mục Menu (biểu tượng 3 dấu gạch ngang nằm phía bên phải) để yêu cầu nền tảng gỡ bỏ nhóm giả mạo, qua đó góp phần sàng lọc các hội, nhóm trên môi trường số.