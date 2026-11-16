Má Tiển vun đắp khối đại đoàn kết, chung tay xóa bỏ hủ tục

Ngày hội là dịp để nhân dân các dân tộc bản Má Tiển thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng

Ngày 16.11, khu dân cư bản Má Tiển, xã Khổng Lào tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự ngày hội có ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Khổng Lào, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc xã cùng đông đảo nhân dân trong bản.

Ngày hội diễn ra với hai phần lễ và hội. Tại phần lễ, đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời nghe báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Người dân bản Má Tiển ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, góp phần xóa bỏ hủ tục

Bản Má Tiển hiện có 101 hộ với 699 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Dao chiếm 99%; khoảng 99% số hộ làm nông nghiệp. Những năm qua, người dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Một trong những nội dung trọng tâm được triển khai tại ngày hội là tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030.

Trong đó, tập trung vận động xóa bỏ hủ tục để người chết lâu ngày trong nhà; đồng thời vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại bản Má Tiển

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Khổng Lào ghi nhận những kết quả cán bộ và nhân dân bản Má Tiển đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Khổng Lào đề nghị thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động bà con tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, kiên trì xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội

Dịp này, UBND xã Khổng Lào trao danh hiệu Khu dân cư văn hóa cho cán bộ và nhân dân bản Má Tiển; tặng Giấy khen cho 2 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư năm 2026.

Sau phần lễ, đại biểu và nhân dân cùng tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt gõ trống, thi đẩy gậy. Những hoạt động này tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và ý thức chung tay xây dựng bản làng ngày càng văn minh, giàu đẹp.