Tại dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế xử lý các trường hợp tồn đọng mã số thuế kéo dài.

Theo dự thảo, cơ quan thuế sẽ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên Hệ thống thông tin quản lý thuế đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc được xác định không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) từ đủ 10 năm liên tục trở lên, tính đến ngày 30/6/2028.

Để được áp dụng chính sách này, người nộp thuế phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện.

Thứ nhất, không còn tiền thuế nợ tại thời điểm cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thứ hai, không thuộc trường hợp đang được kiểm tra thuế, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Thứ ba, không có thông tin về dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế chưa được xử lý.

Bộ Tài chính đề xuất cơ chế đóng mã số thuế tồn đọng từ 10 năm khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định. Ảnh: Nam Khánh

Thời gian đủ 10 năm liên tục được xác định căn cứ dữ liệu đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin quản lý thuế, bao gồm cả thời gian người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo tờ trình, Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát có 529.041 người nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2015 trở về trước, chiếm khoảng 21% tổng số người nộp thuế ở trạng thái 03, 06. Trong đó, có 215.573 doanh nghiệp, tổ chức và 313.468 hộ, cá nhân kinh doanh.

Nếu tính đến năm 2028, quy mô nhóm có thể đạt ngưỡng 10 năm ước tính là 784.345 trường hợp, gồm 291.986 doanh nghiệp, tổ chức và 492.359 hộ, cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính lưu ý, đây là số liệu ước tính về quy mô đối tượng cần rà soát, không đồng nghĩa với số trường hợp đủ điều kiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Việc xử lý từng trường hợp phải căn cứ tình trạng của người nộp thuế tại ngày 21/11/2026, đồng thời kiểm tra thời gian ngừng hoạt động liên tục đến ngày 30/6/2028 và các điều kiện theo quy định.

Hai mốc thời gian này có mục đích khác nhau. Ngày 21/11/2026 dùng để xác định nhóm người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết; ngày 30/6/2028 là thời điểm tính thời gian ngừng hoạt động liên tục từ đủ 10 năm.

Theo Bộ Tài chính, cách xác định này cho phép tiếp tục rà soát những người nộp thuế đã thuộc đối tượng và đủ thời gian 10 năm trong quá trình triển khai, nhưng không mở rộng sang những người nộp thuế mới chuyển sang trạng thái 03, 06 sau ngày 21/11/2026.

Ngưỡng 10 năm được lựa chọn nhằm tập trung xử lý các trường hợp tồn đọng kéo dài, không yêu cầu người nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị đối với trạng thái 06 hoặc đến làm việc với cơ quan thuế đối với trạng thái 03.

Theo Bộ Tài chính, mốc thời gian này được đưa ra trên cơ sở tham chiếu quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán, thời hạn xử lý nợ và thời hiệu xử phạt theo pháp luật về quản lý thuế.

Bộ này nhấn mạnh, chính sách không có nghĩa mọi người nộp thuế phải chờ đủ 10 năm mới được chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Những trường hợp chưa đủ điều kiện theo cơ chế đặc thù vẫn được giải quyết theo thủ tục thông thường nếu đáp ứng quy định.

Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũng không thay thế thủ tục giải thể, xử lý tình trạng pháp lý và các nghĩa vụ khác theo pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã và pháp luật có liên quan.

Đối với điều kiện không còn tiền thuế nợ, khoản nợ đã được xóa đúng quy định sẽ được cập nhật khi xác định điều kiện; khoản nợ mới được khoanh vẫn được xác định là nghĩa vụ chưa chấm dứt. Cơ chế công khai danh sách dự kiến trong 30 ngày và công khai kết quả trong 5 ngày làm việc nhằm tạo điều kiện cho các bên liên quan phản hồi, phối hợp xử lý, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện.