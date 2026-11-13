Ma Ran Đô 'đứng hình' khi biết Tăng Thanh Hà hóa Nam Phương hoàng hậu

First Trailer của phim điện ảnh “Hoàng Hậu cuối cùng” đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của phim cùng dàn diễn viên Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, NGƯT Diệu Đức và Trâm Anh. Ê-kíp tiếp tục giới thiệu quá trình casting, mời khán giả cùng nhìn lại hành trình đi tìm người sẽ đảm nhận vai diễn Hoàng hậu Nam Phương.

Từ những ngày đầu công bố casting, “Hoàng Hậu cuối cùng” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo diễn viên. Hai đạo diễn Bảo Nhân & Namcito đã cùng ê-kíp cẩn trọng gặp mặt nhiều diễn viên thông qua các vòng casting online và casting trực tiếp kéo dài từ cuối năm 2024 tới năm 2025. Nhờ đó, họ đã nhanh chóng tìm ra các gương mặt quan trọng trong phim, bao gồm Ma Ran Đô trong vai Vua Bảo Đại, NGƯT Diệu Đức trong vai Đức Từ Cung và Trâm Anh trong vai Lệ Hà.

Tăng Thanh Hà hóa Nam Phương hoàng hậu

Ma Ran Đô vai vua Bảo Đại

Thế nhưng, việc tìm ra Hoàng hậu Nam Phương lại khó hơn dự tính của mọi người rất nhiều. Đoàn làm phim đã gặp gỡ các ứng viên ở các vòng casting cũng như gửi lời mời riêng tới các diễn viên khác. Câu chuyện của “Hoàng Hậu Cuối Cùng” diễn ra vào thời điểm Bảo Đại và Nam Phương đã có với nhau 3 mặt con, nên Nam Phương không còn là một tiểu thư trẻ trung và tràn đầy sức sống, mà đã trở thành một người mẹ, một vị Hoàng hậu đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời, gánh trên vai những áp lực vô hình của trách nhiệm và đứng trước bi kịch của cuộc hôn nhân đang dần đi vào bế tắc. Chính vì thế, để tìm ra được một diễn viên hội tụ đủ 3 yếu tố: nhan sắc, diễn xuất và thần thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ là không hề đơn giản.

Khi hai đạo diễn Bảo Nhân & Namcito đang gặp khó khăn, họ được gợi ý một cái tên “không tưởng”: Tăng Thanh Hà. Tháng 11 năm 2025, sau gần 1 năm đi tìm Nam Phương, đoàn làm phim đã tìm thấy đáp án. Đứng trước một vai diễn đầy chiều sâu, Tăng Thanh Hà cũng rất thận trọng dù trong lòng cô đã trỗi dậy một ngọn lửa bập bùng trở lại sau nhiều năm tạm gác lại đam mê diễn xuất.

Chính cô là người đề nghị tiếp xúc kịch bản, định trang và diễn thử để xác nhận hướng nhìn chung cho mình lẫn đoàn làm phim về quyết định táo bạo này. Bảo Đại của bộ phim đã được mời lên đóng thử cùng với Tăng Thanh Hà. Sau sự sửng sốt ban đầu khi biết mình sẽ đóng chung với thần tượng, Ma Ran Đô là một trong những nhân tố xác nhận Tăng Thanh Hà chính là Nam Phương khi hai người nhanh chóng nhập vai và tạo được chemistry tốt, vượt qua khoảng cách mười một tuổi. Bức chân dung của “Hoàng Hậu Cuối Cùng” đã hoàn thiện khi nhà làm phim đã tìm ra dáng hình Nam Phương.

Phim điện ảnh “Hoàng Hậu cuối cùng” lấy cảm hứng từ các giai thoại về gia đình Hoàng gia cuối cùng của Việt Nam, không tái hiện toàn diện như một phim tài liệu mà đưa khán giả đi sâu vào những khoảng trống của cảm xúc, nơi những con người của Hoàng gia đã sống, đã lựa chọn và đã yêu, đằng sau cánh cổng Đại nội khép kín. Bộ phim cho thấy phía sau những danh vị hào nhoáng và xa hoa là sự giằng xé của những người gánh trên vai những áp lực nặng nề trước giông bão của đời sống cá nhân lẫn thời cuộc.

Phim ra rạp từ 5-3-2027.

Hậu trường phim