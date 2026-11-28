Tóm tắt chung: Tuấn Trần và Ma Ran Đô đang tạo nên cuộc đua doanh thu trăm tỷ đầy ấn tượng trên màn ảnh rộng Việt Nam nhờ tỷ lệ thắng áp đảo mỗi khi đảm nhận vai chính.

Tác phẩm mới nhất mang tên Trại Giam Hạnh Phúc quy tụ bộ đôi này vừa cán mốc 200 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần công chiếu, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của cả hai.

Dù sở hữu phong cách diễn xuất và thâm niên làm nghề khác biệt, hai nam diễn viên đều chứng minh được sức hút bền bỉ với khán giả đại chúng qua những kịch bản đa dạng.

Thành tích áp đảo những tháng cuối năm của phim Trại Giam Hạnh Phúc đã góp phần giúp hai gương mặt mỹ nam Tuấn Trần và Ma Ran Đô "bỏ túi" thêm tác phẩm trăm tỷ. Đặc biệt, đây là thành công mới để chàng trai sinh năm 1997 bám sát đàn anh trên đường đua trở thành ngôi sao nghìn tỷ của riêng mình, đồng thời khẳng định vị thế bảo chứng doanh thu hiếm có của màn ảnh Việt.

Kể từ con số trăm tỷ thu được từ phim đầu tay - dự án Nụ Hôn Bạc Tỷ chiếu Tết, Ma Ran Đô đã được xem là hiện tượng bứt phá ngoạn mục của điện ảnh Việt trong hai năm trở lại đây. Anh hiện là diễn viên duy nhất của Việt Nam có chuỗi 3 phim đầu tay đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng, gồm Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương. Nếu tính toàn bộ các tác phẩm tham gia (không kể vai chính hay phụ), tổng doanh thu mà Ma Ran Đô tích lũy được đã chạm mốc gần 950 tỷ đồng.

Ma Ran Đô tiến gần đến con số nghìn tỷ doanh thu tích lũy.

Nhờ tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối, Ma Ran Đô đang tiến rất sát đến cột mốc 1000 tỷ đồng doanh thu, gia nhập "câu lạc bộ" cùng Trấn Thành, Tuấn Trần và Steven Nguyễn. Mặt khác, cuộc đua doanh thu song hành giữa Tuấn Trần và Ma Ran Đô rất đáng chú ý khi cả hai vừa "giao nhau" tại Trại Giam Hạnh Phúc. Cũng nhờ dự án này, Tuấn Trần tiếp tục khẳng định vị thế bảo chứng phòng vé của mình, là một trong những sao nam 9x ăn khách nhất màn ảnh Việt.

Trước khi bùng nổ với Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần đã trở thành nam diễn viên đầu tiên tích lũy 1000 tỷ đồng doanh thu nhờ các dự án đóng chính. Kể từ bước ngoặt lớn với Bố Già, nam diễn viên sinh năm 1992 liên tục ghi tên mình vào danh sách những tác phẩm ăn khách nhất phòng vé, bất kể thể loại hài hước (Làm Giàu Với Ma), chuyển thể văn học (Đất Rừng Phương Nam) hay chính kịch xúc động (Mang Mẹ Đi Bỏ). Chính vì vậy, anh chàng vẫn đang là "ngoại lệ" và dần dần bám đến cột mốc 2000 tỷ trong tương lai không xa.

Tuấn Trần sắp trở thành "diễn viên 2000 tỷ" đầu tiên của Việt Nam nhờ các dự án đóng chính.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần đảm nhận vai Phúc, một thầy giáo hiền lành vô tình vướng vòng lao lý sau biến cố bảo vệ em gái. Trong khi đó, Ma Ran Đô hóa thân thành thượng úy quản giáo Tú mang vẻ ngoài lạnh lùng, nguyên tắc. Sự kết hợp ăn ý của cả hai đã tạo nên câu chuyện giàu cảm xúc, thậm chí trở thành "cặp bài trùng" gây sốt.