Có những lời cảm ơn vẫn thường ngại ngùng chưa thể nói thành câu, có những tình cảm được gói ghém trong từng dòng chữ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Thần Hiến đã gửi đến thầy cô những lời chúc gần gũi, chân thành và đầy trân trọng.