Ma Ran Đô áp lực khi phải diễn xuất bằng ánh mắt trong 'Trại Giam Hạnh Phúc'
Trở lại với dự án "Trại Giam Hạnh Phúc", Ma Ran Đô vào vai quản giáo Tú nghiêm nghị. Với nhân vật ít lời thoại, đòi hỏi thể hiện tâm lý qua ánh mắt và biểu cảm, nam diễn viên thừa nhận bản thân từng áp lực, lo lắng. Anh cũng hài hước chia sẻ về ánh nhìn được nhận xét là "tình cảm" dành cho thầy giáo Phúc (Tuấn Trần thủ vai).
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ma-ran-do-ap-luc-khi-phai-dien-xuat-bang-anh-mat-trong-trai-giam-hanh-phuc-post1895540.tpo