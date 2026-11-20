Mới đây, Mai Davika và ông xã Ter Chantavit kỷ niệm một năm ngày cưới bằng bộ ảnh mang phong cách hài hước, nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Thay vì lựa chọn những khoảnh khắc lãng mạn quen thuộc, cặp đôi khai thác sự chênh lệch 9 tuổi giữa hai người để thực hiện bộ ảnh theo chủ đề “chồng già, vợ trẻ”.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1992 diện váy ngắn màu bạc lấp lánh, trang điểm sắc sảo và xuất hiện bên những món đồ hàng hiệu. Trong khi đó, Ter Chantavit, sinh năm 1983, được hóa trang thành một ông lão với mái tóc bạc, gương mặt nhiều nếp nhăn, ngồi trên xe lăn và đeo mặt nạ hỗ trợ thở. Mai Davika đẩy xe cho chồng, xung quanh là những chiếc túi Gucci, tạo nên tình huống vui nhộn.

Bộ ảnh nhận được gần một triệu lượt thích cùng nhiều bình luận chúc mừng. Không ít khán giả thích thú trước sự hài hước, ăn ý của hai diễn viên sau một năm chính thức trở thành vợ chồng.

Mai Davika thừa nhận tiếc vì không kết hôn sớm hơn

Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, Mai Davika có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết kết hôn với Ter Chantavit là một trong những điều may mắn nhất đối với cô. Sự xuất hiện của chồng không chỉ mang đến hạnh phúc mà còn giúp cô thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống.

Theo Mai Davika, trước đây một số người cho rằng cô quá sắc sảo, nghiêm khắc và khó gần. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, hình ảnh của cô trong mắt công chúng dần trở nên mềm mại, gần gũi hơn. Nữ diễn viên tin rằng việc được Ter Chantavit lựa chọn làm bạn đời cũng khiến mọi người có cái nhìn tích cực hơn về mình.

Mỹ nhân Thái Lan tâm sự chồng giúp cô tìm thấy sự bình yên giữa nhịp sống bận rộn của làng giải trí. Nếu trước đây cô thường quan tâm đến việc cạnh tranh và nỗ lực vượt qua người khác, hiện tại nữ diễn viên cảm thấy hài lòng hơn với những gì mình đang có, đồng thời học cách sống chậm lại và tận hưởng từng ngày.

Đáng chú ý, Mai Davika thừa nhận điều khiến cô tiếc nuối nhất là đã không kết hôn sớm hơn. Nữ diễn viên cho rằng nếu biết cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đến vậy, cô đã quyết định cưới Ter Chantavit ngay từ năm đầu tiên hẹn hò.

Sau một năm kết hôn, tình cảm của hai người không hề giảm sút. Mai Davika tiết lộ cô vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi khi ở gần chồng, thậm chí có cảm giác cả hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, tán tỉnh nhau. Theo nữ diễn viên, sự gắn bó hiện tại còn sâu sắc và mãnh liệt hơn những ngày đầu mới yêu.

Bên cạnh tình cảm, cặp đôi còn có sự đồng điệu trong công việc. Cả Mai Davika và Ter Chantavit đều hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất nên thường trao đổi về kịch bản, các vai diễn và những dự án mới. Nữ diễn viên cho biết chồng luôn sẵn sàng hỗ trợ cô, kể cả khi cả hai cùng đảm nhận vai trò sản xuất.

Trong đời sống thường ngày, Ter Chantavit được vợ nhận xét là người ngọt ngào, tình cảm và có khiếu hài hước. Hai người thường trêu đùa, cùng diễn những tình huống nhỏ tại nhà để tạo niềm vui. Dù đôi lúc phải xa nhau vì lịch trình công việc, Mai Davika cho rằng khoảng thời gian đó giúp cả hai thêm nhớ và trân trọng những lúc được ở bên nhau.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận cuộc sống sau đám cưới không có quá nhiều thay đổi so với thời điểm hẹn hò, ngoại trừ việc cả hai chính thức gọi nhau là vợ chồng. Hiện tại, Mai Davika chưa có kế hoạch sinh con. Cô cho rằng cuộc sống gia đình có thể thay đổi nhiều hơn khi hai người đón thành viên mới.

Khi được hỏi về điều mong muốn dành cho ông xã, nữ diễn viên bày tỏ hy vọng Ter Chantavit luôn khỏe mạnh, vui vẻ và giữ được nụ cười trên môi. Với cô, hạnh phúc hiện tại đã vượt xa những gì bản thân từng hình dung khi có cả sự nghiệp và một người bạn đời luôn yêu thương, đồng hành.

Chuyện tình từng gây tranh cãi trước khi có cái kết viên mãn

Mai Davika và Ter Chantavit quen biết từ năm 2013 khi cùng tham gia dự án điện ảnh Tình người duyên ma. Trong bộ phim nổi tiếng này, Mai đảm nhận vai ma nữ Nak, còn Ter là một trong những biên kịch.

Đến năm 2017, cả hai tái hợp trong bộ phim truyền hình Nhân cách trong em và được cho là bắt đầu nảy sinh tình cảm. Thời điểm đó, những lần xuất hiện chung khiến cặp sao vướng tin đồn hẹn hò, nhưng họ chưa lên tiếng xác nhận.

Tháng 1/2018, Ter Chantavit chính thức công khai mối quan hệ với Mai Davika. Chuyện tình của hai người từng nhận về những ý kiến trái chiều, một phần do khoảng cách tuổi tác và sự chú ý lớn dành cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ ổn định, thường xuyên đồng hành tại các sự kiện và trong cuộc sống.

Sau hơn 7 năm hẹn hò, Ter Chantavit cầu hôn Mai Davika vào tháng 6/2025. Ngày 9/11 cùng năm, họ tổ chức hôn lễ riêng tư tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của hơn 20 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết.

Mai Davika sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim Tình người duyên ma, từ đó gắn liền với biệt danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”. Nữ diễn viên còn góp mặt trong nhiều dự án như Vết sẹo cũ, Trở lại tuổi 20, Nhân cách trong em và từng đóng nữ chính trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP.

Trong khi đó, Ter Chantavit sinh năm 1983, là diễn viên kiêm biên kịch nổi tiếng của Thái Lan, từng tham gia các tác phẩm như Hello Stranger, ATM: Er Rak Error và One Day.

Sau một năm kết hôn, Mai Davika và Ter Chantavit tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nhờ những khoảnh khắc đời thường gần gũi, hài hước cùng những chia sẻ tích cực về cuộc sống vợ chồng.

Mai Davika và chồng quay video kỷ niệm cưới - Nguồn: Instagram @davikah