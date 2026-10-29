'Ma nữ đẹp nhất Thái Lan' có hành động gây chú ý với Kỳ Duyên

Mới đây, Mai Davika khiến người hâm mộ chú ý khi tương tác với hình ảnh được Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải trên trang cá nhân. Nữ diễn viên Thái Lan thả tim và gửi bình luận đến nàng hậu Việt Nam. Dù chỉ là hành động nhỏ trên mạng xã hội, khoảnh khắc này vẫn tạo sự thích thú cho khán giả, đặc biệt là những người yêu mến hai mỹ nhân. Sự quan tâm từ một ngôi sao giải trí nổi tiếng của Thái Lan dành cho Kỳ Duyên cũng khiến màn tương tác trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Mai Davika sinh năm 1992, mang hai dòng máu Thái Lan và Bỉ. Cô được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” sau khi đảm nhận vai Nak trong bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma (Pee Mak). Tác phẩm ra mắt năm 2013 tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Thái Lan, đồng thời đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả quốc tế. Từ dấu ấn ban đầu, Mai Davika tiếp tục phát triển sự nghiệp qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, từng bước xây dựng hình ảnh minh tinh có khả năng biến hóa trong diễn xuất.

Mai Davika gây chú ý khi tương tác với hình ảnh của Kỳ Duyên trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở màn ảnh, Mai Davika còn tạo dấu ấn trong lĩnh vực thời trang. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế với phong cách biến hóa, từ thanh lịch, sang trọng đến cá tính, hiện đại. Nhan sắc sắc sảo, vóc dáng nổi bật cùng khả năng làm chủ ống kính giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu và nhà thiết kế chú ý. Trong những năm qua, Mai Davika duy trì sức hút trên mạng xã hội thông qua các bộ ảnh thời trang, hoạt động nghệ thuật và những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ với người hâm mộ.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống tình cảm của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm. Mai Davika có mối quan hệ lâu năm với tài tử Ter Chantavit, người từng hợp tác cùng cô trong Tình người duyên ma. Sau hơn bảy năm gắn bó, cặp đôi thông báo đính hôn vào tháng 6/2025 và tổ chức hôn lễ vào tháng 11 cùng năm. Chuyện tình của hai nghệ sĩ được chú ý bởi hành trình từ đồng nghiệp đến bạn đời, trong khi cả hai vẫn duy trì hoạt động riêng trong ngành giải trí.

Trong khi đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là một trong những hoa hậu nổi bật của Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi, sau đó tiếp tục giành danh hiệu Miss Universe Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cùng năm. Qua nhiều năm hoạt động, Kỳ Duyên mở rộng hình ảnh trong lĩnh vực người mẫu, thời trang và truyền hình thực tế. Sự trưởng thành về phong cách cùng kinh nghiệm xuất hiện trước công chúng giúp cô duy trì sức hút sau hai lần đăng quang ở những cột mốc khác nhau.

Người hâm mộ kỳ vọng Mai Davika và Kỳ Duyên có dịp gặp gỡ, kết hợp trong tương lai.

Việc Mai Davika tương tác với bài đăng của Kỳ Duyên trở thành khoảnh khắc thú vị đối với người hâm mộ hai nước. Cả hai theo đuổi những hướng phát triển riêng nhưng có điểm giao nhau ở lĩnh vực thời trang, sắc đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ động thái này, một số khán giả bày tỏ mong muốn hai mỹ nhân có dịp gặp gỡ hoặc kết hợp trong một dự án thời trang, sự kiện quốc tế hay hoạt động giải trí trong tương lai. Dù chưa có thông tin về kế hoạch hợp tác giữa hai người, màn tương tác vẫn tạo thêm sự hào hứng, đồng thời khơi gợi kỳ vọng về một lần xuất hiện chung của hai gương mặt nổi bật tại châu Á.