Ma nhai trên núi Non Nước ở Ninh Bình là Di sản tư liệu châu Á-Thái Bình Dương

Núi Non Nước là một ngọn núi thơ mộng tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình là di sản tư liệu gắn với Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, gồm hệ thống thơ, ký, đề từ, sắc chỉ, ngự bút... được khắc trực tiếp trên vách đá bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật và khoa học, không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Ma nhai trên núi Non Nước là các bản khắc độc bản. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Hệ thống Ma nhai trên núi Non Nước phần lớn được bảo tồn nguyên vẹn. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Hệ thống Ma nhai trên núi Non Nước phần lớn được bảo tồn nguyên vẹn. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Mặc dù được quan tâm bảo tồn, nhưng một số Ma nhai trên núi Non Nước vẫn không tránh khỏi sự tác động của môi trường. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)