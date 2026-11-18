Ngày hội góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng

Dự Ngày hội có Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Quynh; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc xã cùng đông đảo nhân dân bản Má Nghé.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại khu dân cư trong năm 2026.

Năm qua, Ban Công tác Mặt trận bản Má Nghé đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết trong phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa.

Người dân chủ động đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt khoảng 28 triệu đồng/năm.

Đông đảo nhân dân bản Má Nghé tham dự Ngày hội

Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội và bảo vệ môi trường được quan tâm triển khai. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng môi trường sống ổn định, văn minh tại khu dân cư.

Trao giấy khen cho hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2026

Tại Ngày hội, Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Quynh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân bản Má Nghé đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời mong muốn thời gian tới, người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp; tăng cường hỗ trợ nhau trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Ngày hội góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống

Chủ tịch UBND xã cũng đề nghị nhân dân chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt quy ước khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường; quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đối với Ban Công tác Mặt trận bản, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển.

Dịp này, UBND xã Khổng Lào tặng giấy khen cho 1 hộ gia đình bản Má Nghé có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2026.