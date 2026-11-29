Viêm mạn tính hình thành như thế nào, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao và có thể điều hòa bằng dinh dưỡng, lối sống như thế nào? Cuốn sách Mã ngầm của bệnh tật - Viêm mạn tính và hành trình điều hòa bằng dinh dưỡng (NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2026) của TS.BS. Đặng Ngọc Hùng, người sáng lập kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng (NERCI), giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về một cơ chế sinh học có liên quan đến nhiều bệnh lý, đồng thời gợi mở cách chăm sóc sức khỏe chủ động từ những thói quen hằng ngày.

Thông qua việc lắng nghe cơ thể, nhận diện các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, mỗi người có thể từng bước xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.