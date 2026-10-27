'Ma men' cầm hung khí đánh người đi đường nhập viện cấp cứu, lời khai hé lộ lý do khó tin.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an phường Tân Hạnh đã thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1995, trú tại Khóm 1, phường Tân Hạnh) trong thời hạn 3 tháng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

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