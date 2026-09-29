Mã iOS hé lộ 5 tính năng Apple chưa công bố trên iPhone Duo

iPhone Duo được giới thiệu cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhưng phải đến ngày 23.10 mới chính thức lên kệ. Trong thời gian chờ đợi, những chuỗi mã được phát hiện trong iOS 27.1 cho thấy mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple có thể vẫn còn một số tính năng chưa được công bố.

Nguồn ảnh: Phone Arena

Một trong những điểm đáng chú ý trên iPhone Duo là chế độ StandBy được thiết kế phù hợp với nhiều trạng thái sử dụng. Thiết bị có thể gập, mở hoàn toàn hoặc dựng đứng để xem video, theo dõi thông tin và sử dụng như một màn hình đặt bàn.

Dữ liệu nằm trong mã phần mềm đề cập tới 5 giao diện StandBy mới gồm Home Camera, Home Modular, Flow, Fade và Snoopy. Đây đều là những tùy chọn chưa xuất hiện trong phần giới thiệu chính thức của Apple.

Home Camera được cho là có khả năng hiển thị hình ảnh từ một camera hoặc đồng thời tạo lưới gồm tối đa 9 camera trong nhà. Tính năng này có thể giúp người dùng theo dõi cửa ra vào, phòng khách, khu vực sân vườn hoặc những vị trí đã lắp camera thông minh ngay trên màn hình iPhone Duo.

Home Modular hướng tới khả năng điều khiển nhà thông minh. Giao diện có thể cho phép người dùng sắp xếp các tiện ích, phụ kiện và nút điều khiển theo nhu cầu, biến chiếc điện thoại khi dựng đứng thành một bảng điều khiển nhỏ đặt trên bàn.

Từ hiệu ứng động đến giao diện Snoopy

Ba chế độ còn lại thiên về yếu tố hình ảnh và cá nhân hóa. Flow được dự đoán hiển thị các tác phẩm đồ họa có khả năng chuyển động hoặc phản hồi theo trạng thái của thiết bị. Hiện chưa có nhiều thông tin về Fade, nhưng đây có thể là một giao diện nghệ thuật với hiệu ứng chuyển cảnh tương tự.

Snoopy nhiều khả năng lấy cảm hứng từ trình bảo vệ màn hình trên tvOS 27, sử dụng nhân vật hoạt hình quen thuộc trong loạt truyện Peanuts. Việc đưa Snoopy lên iPhone Duo có thể tạo trải nghiệm gần giống mặt đồng hồ Snoopy trên Apple Watch.

Năm giao diện mới sẽ bổ sung cho những chế độ StandBy từng xuất hiện trước đó như Analog, Digital, Classic Calendar, Weather, Photos, Memories và Shared Albums.

Mã phần mềm còn hé lộ cơ chế tùy chỉnh giao diện khá giống cách chỉnh mặt đồng hồ trên watchOS. Người dùng có thể thay đổi màu sắc, phông chữ, phong cách hiển thị và vị trí các ô tiện ích. Việc chuyển qua lại giữa những tùy chọn được thực hiện bằng thao tác vuốt và cuộn trực tiếp trên màn hình.

Nếu được triển khai đầy đủ, StandBy trên iPhone Duo sẽ không chỉ đóng vai trò đồng hồ để bàn. Thiết bị còn có thể trở thành màn hình ảnh, lịch điện tử, bảng thông tin thời tiết hoặc trung tâm giám sát các phụ kiện trong nhà.

Apple có thể còn giữ lại những bất ngờ khác

StandBy khó trở thành lý do duy nhất thuyết phục người dùng chi gần 2.000 USD cho một chiếc điện thoại gập. Tuy nhiên, tính năng này cho thấy Apple đang cố gắng khai thác nhiều trạng thái sử dụng khác nhau của iPhone Duo thay vì chỉ mở rộng diện tích màn hình.

Một tính năng khác được chờ đợi là khả năng hỗ trợ Apple Pencil. Apple chưa công bố chi tiết về bút cảm ứng dành cho iPhone Duo, vì vậy vẫn có khả năng hãng sẽ cung cấp thêm thông tin trước thời điểm sản phẩm chính thức lên kệ.

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple cũng phải đối mặt với nhiều đối thủ đã có kinh nghiệm trên thị trường như Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Pixel 11 Pro Fold, Motorola Razr Fold và Honor Magic V6. Một số thiết bị có giá thấp hơn hoặc sở hữu hệ thống camera mạnh hơn.

Trong bối cảnh đó, phần mềm có thể trở thành lợi thế quan trọng của iPhone Duo. Các giao diện StandBy mới, khả năng điều khiển nhà thông minh và những tùy chọn cá nhân hóa sẽ giúp Apple tạo ra trải nghiệm riêng cho thiết kế hai màn hình.

Dù vậy, các chi tiết trên mới được phát hiện trong mã iOS 27.1. Apple có thể thay đổi, trì hoãn hoặc không phát hành một số tính năng khi phiên bản thương mại của iPhone Duo xuất hiện.

Theo Phone Arena