Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam tạo cơ sở để nghiên cứu việc đưa tài sản thực vào môi trường giao dịch tài sản số. Trong đó, bất động sản được kỳ vọng có thêm phương thức tiếp cận nhà đầu tư và huy động nguồn lực.

Tuy nhiên, không phải mọi dự án bất động sản đều phù hợp với mô hình này. Việc lựa chọn tài sản có pháp lý rõ ràng, hiệu quả khai thác thực tế và khả năng thanh khoản là điều kiện quan trọng để bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm thị trường vận hành minh bạch.

Trao đổi với TheLEADER bên lề Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Kích hoạt chu kỳ mới: Xu hướng mới, Chiến lược mới”, ông Võ Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng chia sẻ cơ hội từ mã hoá tài sản thực (RWA), những điều kiện để bất động sản tham gia thị trường tài sản mã hóa và vai trò của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong thu hút nguồn lực quốc tế.

Ông Võ Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thảo luận tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Kích hoạt chu kỳ mới" do TheLEADER tổ chức ngày 11/11/2026. Ảnh: Hoàng Anh.

Thưa ông, mã hóa tài sản thực, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, có thể tạo ra những thay đổi gì trong hoạt động đầu tư và huy động vốn?

Ông Võ Đức Anh: Nghị quyết 05/2025/NQ-CP đã mở ra hướng nghiên cứu mã hóa tài sản thực, tài sản cơ sở. Theo góc nhìn của tôi, các tài sản liên quan đến bất động sản cũng có thể được nghiên cứu như một loại tài sản cơ sở có khả năng mã hóa.

Vấn đề là làm thế nào để việc mã hóa phù hợp với hệ thống pháp luật hiện tại, đồng thời huy động được nguồn lực quốc tế và nguồn lực xã hội để phát triển bất động sản. Đây là một hướng đi cần được nghiên cứu và thảo luận.

Thực tế, nếu không ứng dụng công nghệ tài sản mã hóa, chúng ta vẫn mua bán, giao dịch bất động sản bình thường. Tuy nhiên, dựa trên những ưu điểm của công nghệ mới, đặc biệt là blockchain, việc huy động nguồn lực và mở rộng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư có thể thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Tôi nghĩ có hai lợi ích đáng chú ý. Thứ nhất là mở rộng đối tượng tham gia đầu tư. Thứ hai là cải thiện tính thanh khoản của tài sản. Đây là những yếu tố có thể tạo thêm lựa chọn cho cả doanh nghiệp phát triển dự án lẫn nhà đầu tư.

Mô hình RWA cần bảo đảm những lợi ích gì cho nhà nước, chủ đầu tư và nhà đầu tư, thưa ông?

Ông Võ Đức Anh: Theo tôi, phải tính đến lợi ích của ba nhà. Trước hết là nhà nước, với khả năng quản lý, giám sát hoạt động, minh bạch hóa giao dịch và bảo đảm nghĩa vụ thuế. Thứ hai là lợi ích của chủ đầu tư, nhà phát hành tài sản. Thứ ba là lợi ích của nhà đầu tư.

Lợi ích của ba bên phải được minh định rõ ràng. Dưới góc độ công nghệ, các hoạt động được ghi nhận minh bạch trên blockchain giúp các bên có thể theo dõi chuỗi giao dịch liên quan đến tài sản của mình.

Với nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư thứ cấp, điều họ kỳ vọng là có thể tham gia đầu tư với số vốn nhỏ hơn, đồng thời có khả năng thanh khoản khi cần thiết.

Hiện nay, một rào cản của bất động sản là yêu cầu vốn đầu tư lớn, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khó tiếp cận. Trong khi đó, có những người nhìn thấy một dự án tốt, một tài sản có tiềm năng nhưng không đủ nguồn lực để tham gia.

Nhiều thông tin tích cực xoay quanh mô hình RWA đã được hé mở và lan tỏa tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Kích hoạt chu kỳ mới: Xu hướng mới, Chiến lược mới”. Ảnh: Hoàng Anh.

Nếu có thể chia nhỏ quyền lợi đầu tư một cách phù hợp, mô hình RWA sẽ mở thêm cơ hội cho nhóm nhà đầu tư này. Tuy nhiên, việc chia nhỏ như thế nào để đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các bên là vấn đề phải được tính toán kỹ. Trong giai đoạn thí điểm, cơ hội này trước hết dành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP mở ra những cơ hội nào cho doanh nghiệp bất động sản trong việc nghiên cứu RWA và tiếp cận dòng vốn quốc tế?

Ông Võ Đức Anh: Tôi cho rằng nghị quyết mở ra một cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thêm kênh tiếp cận nhà đầu tư bằng công nghệ, thay vì chỉ hoạt động theo phương thức truyền thống.

Trên thế giới có cộng đồng nhà đầu tư tài sản mã hóa rất lớn, trong đó có nhu cầu tìm kiếm những dự án tài sản thực, có tính pháp lý bảo đảm. Những dự án đủ điều kiện phát hành và niêm yết theo quy định có thể trở thành cầu nối giữa bất động sản Việt Nam với nguồn vốn quốc tế.

Tuy nhiên, bài học từ một số thị trường cho thấy đã từng xuất hiện những dự án huy động vốn dù tài sản mới chỉ tồn tại trên giấy. Vì vậy, quan điểm của tôi là Nhà nước phải quản lý được, nhà đầu tư phải được bảo vệ quyền lợi và thông tin phải minh bạch. Chủ dự án bắt buộc phải có tài sản thực đủ điều kiện mới được phép tiến hành mã hóa.

Hành lang pháp lý cơ bản đã được định hình, nhưng đối với bất động sản vẫn cần hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo Nghị quyết 05, trong giai đoạn thí điểm, tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được cấp phép.

Cơ chế này tạo cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế vào tài sản thực của Việt Nam. Về lâu dài, khi khung pháp lý được hoàn thiện, thị trường có thể góp phần khơi thông cả nguồn lực trong nước.

DNIC được trao sứ mệnh thu hút chuyên gia, quỹ đầu tư, các tài năng công nghệ và tập đoàn công nghệ đến với Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Anh

Chọn tài sản có hiệu quả kinh doanh thực để thí điểm

Vậy những loại hình bất động sản nào có thể phù hợp để đưa vào thí điểm? Các dự án cần đáp ứng những điều kiện gì?

Ông Võ Đức Anh: Theo tôi, bất động sản có phạm vi rất rộng, bao gồm nhiều loại hình với những đặc điểm khác nhau. Vì vậy, vấn đề đặt ra là xác định loại hình nào phù hợp để đưa vào thí điểm, có thể thực hiện giao dịch và đáp ứng yêu cầu của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Điều kiện quan trọng nhất trước khi một tài sản được đưa vào mô hình mã hóa là tính pháp lý của dự án. Dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành liên quan đến bất động sản, đặc biệt là các quy định về pháp lý dự án.

Điều kiện thứ hai là dự án phải có hiệu quả kinh doanh thực tế và giá trị tiềm năng. Nhà đầu tư kỳ vọng khoản đầu tư của mình có hiệu quả và khi cần có thể thanh khoản được. Muốn vậy, doanh nghiệp phải chứng minh được hiệu quả khai thác và khả năng tạo ra giá trị kinh tế của tài sản.

Chẳng hạn, với một tài sản đang vận hành và có dòng tiền như văn phòng hoặc khách sạn, nếu giao dịch theo cách truyền thống, quá trình tìm kiếm người mua và hoàn tất việc bán có thể kéo dài. Trong khi đó, tài sản được mã hóa và giao dịch trên sàn có thể giúp quá trình thực hiện giao dịch nhanh chóng hơn thông qua nền tảng công nghệ.

Các hiệp hội nghề nghiệp cũng có thể trao đổi, kiến nghị với Bộ Tài chính hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để có thêm hướng dẫn về việc lựa chọn loại hình bất động sản tham gia thí điểm.

Dubai và một số trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế đang cho thấy sự gắn kết giữa công nghệ, tài chính và bất động sản. Việt Nam có thể tham khảo những kinh nghiệm gì từ các mô hình này?

Ông Võ Đức Anh: Qua một số nghiên cứu và thông tin chúng tôi tham khảo, Dubai đã triển khai thí điểm mã hóa bất động sản từ năm 2025. Đây là mô hình mà Việt Nam có thể tìm hiểu sâu hơn.

Tôi cũng cho rằng những trung tâm kinh tế hoặc khu vực có nhu cầu cao là những nơi có tiềm năng nghiên cứu triển khai. Dubai, Singapore hay Hong Kong là những ví dụ về địa bàn tập trung hoạt động công nghệ, tài chính và đổi mới sáng tạo; Singapore, Hong Kong cũng có các chương trình thử nghiệm mã hóa tài sản do cơ quan quản lý tiền tệ dẫn dắt.

Đối với Việt Nam, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế cần đặt trong bối cảnh pháp luật và điều kiện thị trường trong nước. Điều quan trọng không phải là chạy theo công nghệ, mà phải lựa chọn được mô hình phù hợp, bảo đảm tính pháp lý của tài sản và quyền lợi của các bên tham gia.

Trong bối cảnh Đà Nẵng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, khu thương mại tự do và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, DNIC sẽ đóng vai trò gì trong việc kết nối doanh nghiệp bất động sản với các nguồn lực quốc tế?

Ông Võ Đức Anh: Ở góc độ đơn vị phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố, chúng tôi có sứ mệnh thu hút chuyên gia, quỹ đầu tư, các tài năng công nghệ và tập đoàn công nghệ đến với Đà Nẵng.

Khi những nhà đầu tư, chuyên gia đến đây, bên cạnh công việc, họ còn có những nhu cầu rất căn bản: ăn ở đâu, học ở đâu, chữa bệnh ở đâu. Đây là những câu hỏi mà chúng tôi cần có các đối tác đủ năng lực cùng giải quyết, chứ không đơn thuần chỉ là thu hút đầu tư vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nếu không giải quyết được những nhu cầu này, nhà đầu tư có thể đến nhưng khó gắn bó lâu dài.

Hệ sinh thái bất động sản số của FUTA Land. Ảnh: DN

Từ thực tế đó, chúng tôi đã kết nối, hợp tác với FUTA Land nhằm phát triển hệ sinh thái dịch vụ, tiện ích lưu trú phục vụ nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế. Đây là sự hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tế trong quá trình xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, gắn với định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh đó, với vai trò tham gia tham mưu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, chúng tôi mong muốn đưa công nghệ vào những ngành có tác động lớn đến kinh tế và an sinh xã hội như y tế, xây dựng, bất động sản và du lịch. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của từng ngành.

Trong dài hạn, RWA có thể trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho bất động sản bên cạnh tín dụng ngân hàng và thị trường chứng khoán hay không, thưa ông?

Ông Võ Đức Anh: Qua những đánh giá về tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa, tôi tin rằng giải pháp công nghệ này có thể mở ra một kênh kết nối giữa các dự án với nhà đầu tư.

Doanh nghiệp cần thêm kênh huy động vốn và nguồn lực xã hội. Trong khi đó, nhà đầu tư mong muốn tiếp cận dự án thuận lợi, có tính thanh khoản và khả năng mang lại lợi nhuận theo kỳ vọng.

Tôi cho rằng RWA có thể góp phần giải quyết bài toán của cả hai phía. Tuy nhiên, để trở thành một kênh huy động vốn thực chất, điều quan trọng vẫn là chất lượng tài sản, tính pháp lý và khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Công nghệ là phương tiện để kết nối, còn nền tảng của đầu tư vẫn phải là tài sản thực.

Xin cảm ơn ông!