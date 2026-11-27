Hãng bảo mật Kaspersky cho biết ít nhất 220.000 thiết bị Android đã bị cài mã độc cửa hậu (backdoor) mang tên Keenadu ngay từ khâu sản xuất. Đây là mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm vì mã độc nằm sẵn trong máy trước khi người dùng mở hộp, khiến việc phát hiện và xử lý trở nên rất khó khăn.

Theo báo cáo, số thiết bị nhiễm phần mềm độc hại ngay khi xuất xưởng đang gia tăng mạnh. Tình trạng này đặt ra thách thức lớn cho cả người dùng cá nhân lẫn hệ thống bảo mật của doanh nghiệp.

Con số đáng lo ngại từ báo cáo của Kaspersky

Báo cáo trong 10 tháng đầu năm 2026 chỉ ra rằng có ít nhất 220.000 thiết bị Android bị cài backdoor Keenadu. Tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cài sẵn đã tăng hơn 2,5 lần chỉ trong vòng một năm.

Hàng trăm ngàn thiết bị Android nhiễm mã độc

Đáng chú ý, Keenadu không hoạt động đơn lẻ. Cùng với mã độc Triada, hai loại phần mềm này chiếm tới 88% tổng số máy bị lây nhiễm ngay từ khâu sản xuất. Mức độ phổ biến đó cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu kiểm duyệt tại các nhà máy lắp ráp.

Tấn công chuỗi cung ứng: mã độc vào máy bằng cách nào?

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết Keenadu thường xâm nhập thiết bị thông qua tấn công chuỗi cung ứng. Cụ thể, nhà sản xuất có thể cố tình cài đặt mã độc, hoặc một nhà thầu có ý đồ xấu đã lén nạp phần mềm điều khiển (firmware) độc hại lên máy trước khi đóng gói.

Khác với các mối đe dọa thông thường, Keenadu hoạt động như một nền tảng ngầm để tải thêm nhiều phần mềm độc hại khác. Mã độc tự động tạo các lối vào ẩn, giúp tin tặc vượt qua các lớp kiểm soát bảo mật mà hệ thống không hề hay biết.

Ngủ đông hơn hai tháng và khó gỡ bỏ

Điểm nguy hiểm nhất của Keenadu là khả năng ngụy trang tinh vi. Một số phiên bản có thể nằm im suốt hai tháng rưỡi trước khi chính thức kích hoạt. Cách làm này giúp mã độc tránh bị lộ sớm và gây khó khăn tối đa cho việc truy vết nguồn gốc lây nhiễm.

Cảnh báo nguy cơ bảo mật trên thiết bị di động

Do được nhúng trực tiếp vào phân vùng cấp độ firmware, mã độc gần như không thể gỡ bỏ bằng ứng dụng diệt virus thông thường hay thao tác khôi phục cài đặt gốc.

Hậu quả với người dùng cá nhân và doanh nghiệp

Tác hại của Keenadu thể hiện rõ trên các thiết bị bị nhiễm, với ba nhóm hệ lụy chính:

Người dùng cá nhân: thiết bị hoạt động chậm chạp, hao pin quá mức bình thường và liên tục hiển thị quảng cáo lừa đảo.

Doanh nghiệp: nguy cơ lộ lọt tài khoản công ty, bị đánh cắp thông tin liên lạc nội bộ và nhiều dữ liệu nhạy cảm khác.

Hệ lụy diện rộng: mã độc có thể tự động tạo doanh thu gian lận và đưa máy vào các mạng lưới độc hại lớn hơn.

Có thể thấy, rủi ro lớn nhất của Keenadu nằm ở chỗ mã độc xuất hiện trước cả khi người dùng có cơ hội bảo vệ thiết bị. Nguồn tin: Kaspersky.