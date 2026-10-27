Mã định danh điện tử của cơ quan thuế tại Thanh Hóa áp dụng từ 1/10

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo phụ lục, Thuế tỉnh Thanh Hóa có mã định danh điện tử G12.18.115. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa có mã tương ứng từ G12.18.115.001 đến G12.18.115.013.

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế tỉnh Thanh Hóa và 13 Thuế cơ sở như sau: