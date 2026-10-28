Mã định danh bất động sản đủ thuyết phục khiến người mua xuống tiền?

Từ ngày 1/9/2026, Việt Nam chính thức áp dụng mã định danh 12 chữ số cho từng thửa đất, địa điểm và công trình xây dựng, tích hợp đồng bộ trên nền tảng VneID. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất quy định mỗi thửa đất sẽ được gắn mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước. Đăng ký đất đai và giấy chứng nhận (sổ đỏ) bằng bản giấy hoặc điện tử có giá trị pháp lý như nhau.

Với việc định danh bất động sản sẽ khiến thị trường trở nên minh bạch hơn. Ảnh: HG

Với việc chính thức định danh bất động sản, giới chuyên gia cho rằng, xây dựng mã định danh cho đất đai và bất động sản là bước tiến cần thiết, nhất là khi thị trường vẫn tồn tại giao dịch hai giá, kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế để giảm nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, mã định danh chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu đất đai, công chứng, thuế và thông tin thanh toán được kết nối đồng bộ. Và dữ liệu đất đai cần thể hiện thông tin thửa đất, chủ sử dụng, tình trạng pháp lý và lịch sử biến động; dữ liệu công chứng ghi nhận thời điểm giao dịch, các bên tham gia và giá trị hợp đồng; dữ liệu thuế phản ánh giá tính thuế và nghĩa vụ tài chính. Với dữ liệu ngân hàng, cần có cơ chế khai thác phù hợp để xác minh giá trị giao dịch khi có căn cứ pháp luật.

Tại một hội thảo về thị trường bất động sản mới đây, ông Đồng Quin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Bất động sản Revoland cho rằng, hiện nay thông tin bất động sản trên các nền tảng chủ yếu dừng ở nội dung giới thiệu, rao bán. Vấn đề lớn của thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay không phải thiếu dữ liệu, mà là dữ liệu còn phân mảnh, phân tán và chưa được đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Trong đó thông tin về quy hoạch, đất đai, nhà ở, xây dựng và nghĩa vụ thuế bất động sản hiện được quản lý ở nhiều đầu mối khác nhau.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM nhận xét, sự minh bạch hóa thông tin thông qua mã định danh 12 chữ số trên VNeID là một điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ để quyết định hướng đi của dòng tiền đầu tư.

Điều kiện cần ở đây là tính minh bạch, khi thông tin dự án, pháp lí, quy hoạch được công khai rõ ràng, người tiêu dùng và nhà đầu tư sẽ giải tỏa được tâm lí e ngại, có niềm tin vững chắc để xuống tiền. Sự an tâm về mặt pháp lí là nền tảng đầu tiên để kích hoạt các giao dịch trên thị trường.

“Để dòng tiền thực sự chảy mạnh vào bất động sản, thị trường còn phải đáp ứng các điều kiện đủ khác, bao gồm: sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu thực của xã hội, giá cả hợp lí, hạ tầng kết nối tốt và khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ thuận tiện”, ông Châu nói.