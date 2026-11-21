Ma cỏ trong nghi lễ truyền thống người Lô Lô
Là một trong năm dân tộc đặc biệt ít người ở Tuyên Quang, cộng đồng người Lô Lô, xã Lũng Cú vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, tiêu biểu là lễ cúng tổ tiên với hình tượng “Ma cỏ” độc đáo. Trong không gian linh thiêng, những người đàn ông quấn kín cơ thể bằng cỏ rậm, đeo mặt nạ gỗ, hóa thân thành tổ tiên thuở sơ khai. Hòa cùng âm vang trầm hùng của tiếng trống đồng, từng bước nhảy múa của các “Ma cỏ” dẫn đường cho linh hồn tổ tiên trở về sum họp bên con cháu. Năm 2012, nghi lễ này chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định sức sống mãnh liệt của một cội nguồn văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202611/ma-co-trong-nghi-le-truyen-thong-nguoi-lo-lo-7e47400/