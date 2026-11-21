Thầy cúng thành kính cử hành nghi lễ trước sự chứng kiến của dòng họ và cộng đồng.

Những điệu múa truyền thống gửi gắm niềm vui, lòng biết ơn tổ tiên và ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm.

Những người đàn ông được hóa trang thành Ma cỏ.

Trống đồng là bảo vật linh thiêng của người Lô Lô, vang lên âm thanh trầm hùng dẫn lối cho các điệu múa.

Du khách hào hứng tham gia điệu múa, hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của người Lô Lô.

Hình tượng Ma cỏ là người dẫn đường, kết nối linh thiêng giữa con cháu với tổ tiên.